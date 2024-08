Caballos sueltos en San José de Mayo: Jefe de Policía descartó que MI ceda predio para que se los aloje

El Jefe de Policía de San José Atilio Rodríguez, descartó la utilización de un predio perteneciente al Ministerio del Interior (MI), que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); pretendía utilizar para alojar a los caballos sueltos recogidos en las calles de San José de Mayo.

A inicios de junio del presente año, el director departamental del Ministerio de Ganadería Gabriel Vignoli, informó que los operativos de incautación de animales, iniciados en febrero, tuvieron que ser detenidos debido a que el predio en el que se alojaban, ubicado en el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6, redujo su superficie a causa de las inundaciones, limitando su capacidad a no más de cinco o seis ejemplares.

En la oportunidad Vignoli había dicho que se estaban llevando a cabo gestiones ante el Ministerio del Interior para acceder a un campo situado sobre la ruta 1, con capacidad para unos 30 a 35 animales, lo cual permitiría retomar las acciones.

El jefe Rodríguez explicó en conferencia de prensa realizada por las condenas de los responsables de las rapiñas en Libertad (ver nota aparte), que el terreno en cuestión es administrado por la Guardia Republicana y actualmente se utiliza para albergar caballos y equinos pertenecientes a esta fuerza. Agregó que el uso de este espacio para otros animales no sería adecuado, ya que podría implicar riesgos sanitarios, como la posible transmisión de enfermedades.

“En ese predio se alojan principalmente equinos de la Guardia Republicana, los cuales reciben atención sanitaria específica. Mezclar estos animales con otros no sería una solución adecuada, ya que podría aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades. Además, cabe señalar que la Guardia Republicana es una dirección nacional que depende del Ministerio del Interior y no de la Jefatura de Policía de San José, por lo que no podemos disponer de dicho predio”, argumentó Rodríguez.

Pese a las complicaciones, el Jefe de Policía destacó la importancia de encontrar una solución para el manejo de los animales sueltos, ya sea a través de ese predio u otra alternativa adecuada.

Reiteró que las autoridades continuarán trabajando para resolver este problema, y mencionó que, aunque se han considerado diversas opciones en reuniones con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), aún no se ha alcanzado una solución definitiva.

“Estamos siempre dispuestos a considerar opciones, ya sea utilizar ese predio u otro, porque es fundamental encontrar una solución para el problema de los animales sueltos. Hemos mantenido reuniones con el INBA en las que se han planteado varias hipótesis, aunque hasta ahora no han dado los resultados esperados. No obstante, entendemos que es crucial seguir buscando una solución, ya sea en ese predio u otro que podamos tener a disposición”, agregó.

RECLAMAN ACCIONAR | El edil del Frente Amplio Daniel Blanco, reiteró su solicitud a las autoridades de la Jefatura de Policía de San José para que cumplan con las normativas vigentes que permiten retirar caballos sueltos de la vía pública y aplicar multas a sus propietarios. En marzo de este año, Blanco había exigido el cumplimiento del Decreto 35 de 1983, que regula el tránsito de animales en la vía pública, otorgando a la Policía la potestad de incautarlos y sancionar a sus dueños.

Blanco expresó su preocupación por la falta de avances en la gestión de caballos sueltos, especialmente considerando los peligros que enfrentan los conductores al transitar por calles con estos animales. En los últimos días, se han registrado dos siniestros de tránsito en la capital departamental debido a caballos en la vía pública, uno de los cuales fue de gravedad. “Y está otra vez en boga el tema de los caballos sueltos y hay una persona en estado semivegetal”, lamentó el edil.

Blanco recordó que había propuesto en varias ocasiones que se convocara a todas las partes involucradas, a través de la Comisión de Higiene de la Junta Departamental, para buscar una solución al problema. Sin embargo, dijo no tener conocimiento de que tal reunión se haya concretado. “Lo que dijimos en sala, en más de dos o tres oportunidades, es lo que se está dando: Hasta que no pase algún accidente grave y vaya, si han pasado a nivel departamental y a nivel país. Ya creo que la pelota no se puede estar pasando de uno a otro actor. Lo que se quiere es que tomen medidas”, añadió Blanco.

El Edil hizo mención a la necesidad de contar con recursos como trailers para el traslado de estos animales y un lugar adecuado para su disposición. “Lo que hay es una sociedad que está de rehén de todo este tipo de situaciones que lamentablemente día a día se va agravando”, dijo y abogó por un control y fiscalización adecuados, que, según él, actualmente son insuficientes.

Blanco también mencionó la posibilidad de utilizar un predio ofrecido por la organización social Espacio del Sur, pero cuestionó la practicidad de trasladar los animales a una distancia considerable. “Lo que tiene que recobrar fuerza es la voluntad política por parte de quienes tienen que tomar decisiones”, declaró, agregando que es esencial contar con el lugar físico adecuado y personal capacitado para el manejo de los animales.

Finalmente, el Edil se refirió a la falta de voluntad política para resolver la situación y dijo que es necesario tomar decisiones políticas, incluso si no son populares. Agregó que los propietarios de los animales deben asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones, desde el punto de vista económico, civil y, en algunos casos, penal.

