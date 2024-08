Ante los intentos de estafa virtual o por redes, nadie se salva, dice experta que brindó charla en Libertad

Una de las preocupaciones que se planteó en la reunión con el jefe de Policía Atilio Rodríguez el 23 de julio fueron los casos de estafas virtuales que se están masificando. En ese marco se planteó realizar una charla sobre la temática y así fue que rápidamente desde el Municipio se logró el apoyo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), para realizar una charla el miércoles 31 de julio en instalaciones de El Asador.

A cargo de esa charla estuvo Mercedes Gatti, responsable de Ciberseguridad de Scotiabank y en diálogo con La Semana dijo que llegaba a la ciudad con “el objetivo de poder concientizar al Municipio, a toda la ciudadanía de Libertad en temas de estafas online”. Gatti agradeció la iniciativa del Municipio para que “la gente aprenda a protegerse cuando navega”.

La funcionaria bancaria dijo que “lo importante es que no hay que temerle a la tecnología; vino para darnos un montón de beneficios muy buenos y una de las herramientas más potentes que tenemos para protegernos es educarnos y concientizarnos. Al igual que no cruzamos en rojo frente a un semáforo o miramos si viene un auto al cruzar la calle, tenemos que hacer lo mismo con la tecnología”.

A la hora de dar consejos básicos al respecto, Mercedes Gatti dijo que “es importante estar protegidos de ataques de ingeniería social, es decir lo que se llama phishing. ¿Cómo se hace eso? Chequeando el remitente cuando recibimos un correo electrónico, no haciendo click en mensajes sospechosos, prestando mucha atención en la ortografía de los mensajes, en el tipo de mensaje”.

Prestar atención “si es algo que se pide en forma urgente o en aquellos mensajes que dicen que te ganaste un premio. Tampoco hay que descargar archivos adjuntos de remitentes que no conocemos”, agregó Gatti.

También se refirió al llamado “cuento del tío”, que “es una de las estafas que están más a la vuelta; tenemos que tener mucho cuidado cuando nos mandan un mensaje, hay que saber cómo actuar. No dar información de familiares, no dar información de contacto. Hacer preguntas a quien nos llama y no dar información”.

NO DATOS | “Hay que tener en cuenta que ninguna institución financiera les va a pedir a través de ningún canal que entreguen sus claves ni sus datos personales. Si eso ocurre, la medida más importante a tomar es llamar al canal oficial de las instituciones financieras y asesorarse de lo que acaba de recibir”, explicó Mercedes Gatti.

La profesional dijo que en materia de estafas virtuales “no se salva nadie, porque el tipo de ataques viene evolucionando y sofisticando de tal forma que ya no hay franja etaria libre de un ataque. Es cierto que quizás el adulto mayor, las personas que están solas, personas de pocos recursos que se ven tentadas ante alguna propuesta, tengan mayor susceptibilidad de caer, pero la realidad es que hoy en día cae todo el mundo. Hay gente con educación terciaria y muchos masters que igual caen. Por eso la educación es general”.

Gatti llamó a “estar atentos, a que surja la curiosidad, a no dejar que nos gane el día a día, que la rapidez con que vivimos, haga que demos click en todos lados, que descarguemos todo, que respondamos a todo. Hay que prestar atención”.

La funcionaria bancaria dijo que la ABPU pretende empezar a recorrer otros municipios del país difundiendo una campaña que lanzaron que se llama “Los nuevos” a partir de la cual se dan consejos a los usuarios sobre cómo comportarse en la web.

Los nuevos NO, según la ABPU

NO uses contraseñas débiles o repetidas: Elegí contraseñas fuertes, únicas y largas para cada cuenta, preferentemente usando frases de contraseña (utilizando mayúsculas, minúsculas, símbolos, números y un largo mínimo de 8 caracteres).

NO utilices información personal a la hora de crear contraseñas como por ejemplo: fecha de cumpleaños, nombre de tu mascota, ciudad de nacimiento, etc.

NO ignores las actualizaciones de seguridad: Activá las actualizaciones automáticas en todos tus dispositivos y aplicaciones para aprovechar las mejoras de seguridad.

NO te conectes automáticamente a redes wifi desconocidas: Desactivá la conexión automática y evitá realizar operaciones bancarias o compras en redes públicas.

NO ingreses a sitios poco seguros: Asegurate de que las URL comiencen con HTTPS y verificá la presencia del candado en la barra de direcciones. Esto indica que toda la información que se envíe a dicho sitio no va a poder ser vista por nadie más que por los dueños del mismo, lo que no nos asegura que el sitio haya sido creado con fines lícitos. Es por esto que debe ingresar a los sitios web escribiendo la URL correspondiente al sitio que desea acceder y luego guárdela en sus favoritos para realizar accesos posteriores. Evite ingresar accediendo a través de resultados de búsquedas en navegadores.

NO compartas información personal sin verificar la identidad del solicitante: En línea o en persona, configurá la privacidad de tus redes sociales y limitá lo que compartís.

NO hagas clic en enlaces sospechosos: Verificá siempre la autenticidad del remitente y desconfiá de mensajes que soliciten acciones urgentes.

NO guardes tus contraseñas de forma poco segura: No las anotes ni las compartas con nadie, las contraseñas son personales e intransferibles. Usá gestores de contraseñas confiables para almacenar tus claves de manera segura.

NO uses las mismas claves para todos los servicios, intentá utilizar claves distintas para tus accesos personales de las que utilizas para tus servicios financieros y en tu entorno laboral.

NO respondas a solicitudes sospechosas de información personal o financiera: Verificá siempre que el origen de la solicitud sea legítimo antes de compartir cualquier dato.

NO uses dispositivos compartidos para acceder a información sensible: Evitá acceder a cuentas personales o bancarias desde computadoras públicas o compartidas.

NO descargues archivos de fuentes no confiables: Tené cuidado con los archivos adjuntos en correos electrónicos o descargas de sitios web desconocidos.

NO ingreses a tus cuentas a través de enlaces en correos electrónicos: Escribí directamente la URL en tu navegador o usá marcadores seguros.

NO dejes que vean tu PIN de cajero o al ingresarlo en los POS cuando estés utilizando tus tarjetas.

NO descargues archivos adjuntos que no estás esperando y menos aun si no conocés la procedencia.

Por Javier Perdomo.