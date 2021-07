Ana Valverde: «los refugios no son la solución, no solucionan el problema»

En la sesión del pasado lunes 20 de julio, la Junta Departamental de San José aprobó por unanimidad encomendar a la Intendencia que coordine con los ministerios del Interior y Ganadería, Agricultura y Pesca, para instalar un albergue transitorio para perros en el predio de la cárcel de Juan Soler, a instancias de mociones presentadas por los ediles nacionalistas Mario Guerra, Marcelo Piannzola y Gonzalo Simone. La decisión, generó el rechazo inmediato de las organizaciones animalistas del departamento nucleadas en la Coordinadora de Bienestar Animal, que se expresaron mediante una carta abierta, dada a conocer el miércoles 21.

La coordinadora (integrada por Animales del Plata, Somos Su Voz, Patitas Margatas, Ayudando Animales, Kiyúcan y Bicheros Unidos de Libertad), basa su cuestionamiento en que “la creación de refugios, la matanza de jaurías, los centros transitorios y cualquier otra solución que implique sacar los animales de la vía pública no solucionan el problema, es simplemente tapar el sol con un dedo, barrer bajo la alfombra, esconder el problema”, planteando como soluciones a la problemática, “la educación y concientización sobre tenencia responsable y convivencia ciudadana, la desestimulación de venta de animales mediante impuestos y controles serios, la promoción de adopciones, la tipificación de maltrato animal como delito, la promoción de campañas informativas y la prohibición de caza con perros”.

De todo esto es que La Semana mantuvo un extenso diálogo con Ana Valverde, una de las integrantes de “Bicheros Unidos”, que cuando habla muestra su pasión por la problemática canina en cada palabra que pronuncia. Difícil sintetizar tanto, pero siempre se intenta.

Comenzó comentando Ana Valverde que además de lo aprobado por la Junta Departamental de San José, por “otras fuentes” escuchó que “quieren hacer en varias chacras, alternas a prisiones, refugios para sacar a los perros del campo y de la calle”, pero de inmediato aclara que “todo el colectivo de rescatistas del departamento y del Uruguay todo, estamos en contra de la creación de refugios o albergues transitorios o como quieran llamarlo, mucho más si se trata de hacerlos en una cárcel”.

“Nos negamos porque los refugios no son la solución, sino que agravan la situación ya que allí lo que va a haber es una acumulación de perros, lo que implica la inversión de mucho dinero por parte del Estado y cada vez que hablamos con las autoridades nos dicen que no hay dinero”, dijo Ana Valverde.

RETROCESO | Para la integrante del grupo animalista de Libertad, “los refugios no son un campo donde vos tirás los perros y está. Vos tenés que tener una infraestructura, caniles, agua, luz, tenés que contar con veterinario las 24 horas, con medicación para los perros que vienen enfermos. También hay que hacer castraciones allí”.

Con proyectos de este tipo “estamos retrocediendo en el tiempo y además se están desestimulando las castraciones, porque si vos ponés un refugio, la gente en vez de castrar va a tirar a los perros en los refugios, eso es así. La gente no va a ir a castrar, aunque sea gratis”.

Consideró la integrante de Bicheros Unidos de Libertad que “hay que educar en tenencia responsable y bienestar animal; algo que le compete al Estado, que debe buscar las vías para educar a la población, que es lo que han hecho los países vanguardistas. A su vez hay que promover las castraciones gratuitas y en masa, que sean obligatorias. Si se ve que en una casa viven pariendo perros, bueno, obligue a castrar y si no lo hacen, multa”.

Los grupos animalistas, dice Valverde, consideran que “poner un refugio en una cárcel, no es la solución; las cárceles de por sí son problemáticas, tienen su propios problemas y les vas a agregar otro, vas a complicar aun más al sistema carcelario”. En su opinión, los ediles de la Junta Departamental, votaron sin saber lo que votaron, porque no se sabe de dónde va a salir el presupuesto”.

EDUCACIÓN | Luego mencionó la referente animalista que “nosotros somos los primeros que queremos sacar a los perros de la calle y venimos hace años luchando con eso. ¿Por qué están los perros en la calle? Por la falta de educación y de respeto de la gente. Sólo un 2% de los perros que andan en la calle son callejeros, el resto tiene dueño. Eso dicen las estadísticas. El que abandona un perro, se deslinda de su problema y se lo pasa a la comunidad. ¿Cómo se combate eso, poniendo un refugio? No, estás agravando la situación, porque ese lugar se transformará en una cárcel de perros”.

“El dinero que se necesita para instalar un refugio de verdad, invertilo en educación, en enseñarle a la gente cómo tiene que tener a un animal, en castraciones”, agregó Ana Valverde.

María Inés Camy de la Asociación Rural de San José, dijo a medios de la capital departamental que compartían los criterios de educación y tenencia responsable, pero comentó que el campo necesita soluciones ahora al problema de las jaurías que atacan a los animales.

Consultada Ana Valverde sobre su opinión sobre esos dichos, dijo que “el tema es que ahora se acuerdan del problema, nosotros venimos luchando hace más de 20 años por este problema. Nadie nos escuchó. Ahora, como hay mortandad de ovejas, se preocupan”.

RESPONSABILIDADES | Además, dijo Valverde, esta mortandad “está provocada por los mismos productores rurales que no castran a sus perras y generan manadas de perros; son ellos los culpables, lo que pasa que ahora, como hay mortandad de ovejas se preocupan por ellas; pobrecitas las ovejas -a nosotros también nos importan las ovejas, son animales que deben ser respetados, ellos las ven como un negocio-, pero por qué no se preocuparon hace 20 años como los grupos animalistas de todo el país que luchan por los derechos de los animales. Ahora vienen los apuros, porque ahora hay un millón y pico de perros en la calle. Hubieran tomado el toro por las astas hace 20 años atrás y esto se hubiese solucionado”, dijo y lamentó que “en lugar de consultar a quienes están en el tema, hacen lo que les parece, atrás de un escritorio” y votan cosas como lo del albergue.

También mencionó Ana Valverde que “en el campo se dan las jaurías no sólo con perros de los establecimientos rurales, sino también de los cazadores, que pierden sus perros en el campo, que esa es otra cosa que se tendría que prohibir, la caza con perros. Nosotros quisiéramos prohibir toda la caza, pero sabemos que no es posible. Hay gente que alimenta a sus hijos con la caza. Es una realidad que no podemos negar, pero con perros sí se debería prohibir”.

Cabe agregar que este 30 de agosto, las agrupaciones animalistas harán concentraciones frente a la Torre Ejecutiva, en Montevideo, y en las intendencias del interior, rechazando el posible retorno de la perrera al país.

Por Javier Perdomo