Vicepresidente del FA Osvaldo Nicoletti: “el proceso de San José está siendo observado” a nivel nacional

La elección de Osvaldo Nicoletti como Vicepresidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio ocurrió en plena campaña hacia el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), momento en que cada pocos días llegaba una figura nacional del Frente Amplio y no había ni tiempo ni espacio para profundizar en su figura, que ha venido ganando destaque en la interna frenteamplista del departamento.

Nicoletti está radicado en Libertad hace 12 años; antes, vivió algunos años en San José de Mayo, pero sus orígenes son canarios, más exactamente de la localidad de La Paz. Docente en UTU, militante sindical, cercano al Frente Amplio desde 1985, el cargo para el que fue electo -primero por sus compañeros del comité Vinelli y después ratificado por el Plenario Departamental-, es el primero que ejerce en una estructura partidaria y aclara que no tiene más aspiraciones; dice que está al borde de la jubilación y quiere disfrutar la vida. Entiende que para ejercer un cargo hay que renunciar a todo y a eso, no está dispuesto. A continuación, un resumen de la charla mantenida con Nicoletti.

ENTREVISTA | La Semana: Contame un poco de vos, de tu trayectoria para quienes en Libertad no te conocen.

Osvaldo Nicoletti: Siempre fui un militante y votante de la fuerza política, pero nunca tuve protagonismo. Sí tuve 19 años de actividad sindical, fui cinco años Presidente del sindicato (AFUTU), con una trayectoria de 37 años de docentes (taller de Carpintería). Soy egresado de Formación Docente y más allá que hoy cumplo una función más administrativa -pedagógica, que de docencia, soy docente de Formación Docente en Carpintería en el Consejo de Formación de la ANEP.

L.S.: ¿Y cómo llegaste a San José?

O.N: Mi paso por San José arranca en 1999, casi me críe en Las Piedras porque en La Paz no tenía UTU. Unos amigos que estaban en San José de Mayo me dijeron por qué no tomaba hora en San José, tomé en la escuela María Espínola; después por 2003, 2004, me vine a la Escuela Técnica de Rincón de la Bolsa, luego concursé por una Dirección y la primera la ejercí en Rafael Perazza en 2009, en 2011 me trasladé a Ciudad del Plata. Fue una experiencia fabulosa en cualquiera de los dos lugares, son dos sociedades bien diferentes. El aprendizaje que tuve ahí fue fantástico.

En 2014 hubo un concurso, fui seleccionado y pasé a ejercer la inspección regional de Florida, San José y Durazno y los últimos cuatro años he estado en la región de Colonia, Soriano y Río Negro y ahora volví a tener a San José también.

L.S.: ¿Cómo se da el proceso por el que llegas a ser electo como Vicepresidente del FA?

O.N.: Después de participar en la militancia sindical, cuando uno para y se da cuenta que sigue siendo un militante social, entiende que hay cosas que debe hacer por más que tenga poco tiempo. Nunca me había dedicado a la militancia de lleno en el comité de base; si acompañaba, iba a actos, actividades, pero la última elección nacional hizo que muchos frenteamplistas pusiéramos más atención. Es fácil cuestionar al otro, al que se equivocó, pero también uno que participó menos, debe hacer su autocrítica. Ahí hicimos una autocrítica personal, la hicimos en la familia y dijimos, tenemos dos chances, nos dedicamos a otra cosa o activamos la militancia personal, pero si no militamos no nos quejemos. Ahí retomamos la militancia.

L.S.: ¿Cómo llega a darse que se te propusiera para este cargo?

O. N.: Hace 12 años que estoy en Libertad, pero casi no he trabajado en la ciudad, sé que no tengo roce social. Los compañeros me habían planteado para varias cosas, pero les he dicho, no soy conocido en Libertad y uno sabe que la sociedad se mueve por conocimiento.

L.S.: Pero se ve que a nivel del comité sí te hiciste conocer…

O.N: En muy poco tiempo los compañeros del Vinelli deben haber visto algo en mi trabajo para destacar. Lo de la descentralización de la fuerza política, lo veníamos conversando, siempre decíamos que había que darle un vuelco al FA en el departamento, pero claro la militancia no es fácil, acá no es paga, no es rentada. Uno mira y dice, todos los dirigentes son de San José, pero hay que ver que es sacrificado para el compañero o compañera que vive alejado de San José de Mayo asumir las actividades en la Departamental, tenés que tener ciertas condiciones.

En ese marco es que me propusieron a mí. En función de que he estado tanto tiempo quejándome de que no generábamos cambios, llegamos a la conclusión de que teníamos que estar, más que nada representando al comité Vinelli de Libertad.

Aclaro que las aspiraciones políticas, si las tuve, fue en otro momento. Hoy tengo un buen trabajo, a punto de jubilarme y quiero disfrutar la vida. Un cargo político es un lugar que te implica dejar muchas cosas y yo estoy dispuesto a dejar algunas, pero no todas.

L.S: ¿Cómo es el trabajo con la presidente Marcela Barrios?

O.N.: Nos hemos entendido muy bien. Ninguno de los dos nos conocíamos y venimos trabajando muy bien. Aprendiendo a trabajar entre nosotros, con las comisiones, con los comités. La idea es salir y empezar a hablar con la gente. Nuestra idea es armar una propuesta que pueda llevarse adelante y que transforme la sociedad.

L.S.: Días atrás hubo una actividad con la presencia de Ricardo Erlich y Álvaro García en San José de Mayo, ¿qué conclusiones sacaste de tú participación en esa actividad?

O.N.: El proceso que está viviendo San José está siendo observado a nivel nacional y eso nos da más impulso para seguir, porque que se genere la comisión para la elaboración del programa del FA pensando en 2024 y el lanzamiento se realice en San José, algo quiere decir.

L.S.: ¿Decís que la dirigencia nacional está mirando atentamente el proceso que realiza la actual departamental?

O.N.: Vienen mirándonos desde antes, desde el proceso de recolección de firmas para el referéndum. La movilización que se generó, el hecho que se superara el número mínimo esperado de firmas, que después en el referéndum se haya superado el número de votos que se esperaba lograr en el departamento, hace que haya más atención en lo que está pasando en San José.

L.S.: ¿La dirigencia nacional del FA le está dando más trascendencia al departamento?

O.N.: Si había un reclamo que era generalizado era el de la falta de apoyo desde las dirigencias nacionales, pero tanto en la etapa de la recolección de firmas, así como en la campaña pre referéndum, tuvimos una importante asistencia de dirigentes nacionales.

Todo lo que está ocurriendo en el departamento ha motivado a Fernando Pereira y a Aníbal Pereyra y todo lo que vienen realizando en el interior, lo arrancan en San José.

L.S.: ¿Y en qué consistió la reunión del martes?

O.N.: El objetivo de estas instancias es recabar información de qué es lo que ve la gente, que siente, que vive, que vio que se hizo mal y que vio que hay que hacer y que vio que hoy se está haciendo mal. Estamos en un trabajo de casi dos años para llegar a un congreso a fines de 2023 y aprobar un proyecto de gobierno.

L.S.: ¿Cómo ves la participación del Frente Amplio en el Concejo Municipal de Libertad?

O.N.: Siempre les digo a los compañeros, nos tenemos que sacar de la cabeza que somos gobierno. Eso no quiere decir evitar el compromiso, quiere decir que por más que queramos hacer algunas cosas no somos los que tenemos el poder de decisión y si antes, siendo gobierno en lo nacional, se nos dificultaba, ahora se dificulta el doble.

Todo lo que se hizo en este Municipio previo a este gobierno, tuvo que ver un gran porcentaje el gobierno del FA, porque tenía un importante aporte a las intendencias del interior del país, sin importar el color político del Intendente. La avenida fue hecha con fondos de la OPP en tiempos del gobierno del FA, aunque lo inaugurara el Partido Nacional.

El Municipio de Libertad no cuenta con los recursos que debería, esta es una ciudad muy grande y requeriría de mucha más atención, pero si uno mira para uno y para el otro lado, ve que hay lugares que están mucho más necesitados que nosotros. La pregunta es cómo hacer para lograr, desde la oposición, dar a conocer las necesidades y darle prioridad a determinadas cosas.

Lo que no nos puede ganar es la desesperación, porque seguimos a la misma velocidad del referéndum para tratar de resolver los problemas. Hay que sacar el pie del acelerador, porque el referéndum tenía un plazo y por eso era el apresuramiento. Todo lo demás tiene plazos, son otros. En eso, con Marcela, la Mesa, los comités y los sectores, vamos a tratar de hacer el esfuerzo por mejorar San José y el Municipio.

