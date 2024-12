Vicepresidenta electa Carolina Cosse pidió que el Frente Amplio trabaje en unidad para las departamentales

Finalmente fue sobre las 13 horas de la jornada del lunes que visitó Libertad la vicepresidenta electa Carolina Cosse, quien llegó a la ciudad en el marco de una recorrida departamental de agradecimiento por el triunfo obtenido en el ballotage del 24 de noviembre, que incluyó a San José de Mayo y Ciudad del Plata.

Carolina Cosse llegó entre besos y abrazos con el puñado de militantes y dirigentes locales del Frente Amplio, que llegaron hasta la explanada del Banco República a esperarla. Pero no solo para abrazarla llegó gente, también hubo quienes se acercaron con pedidos concretos como la presidenta del Hogar El Quincho Selva Arbulo o representantes de la nueva Directiva de Casa de la Cultura.

Antes de hablar con los medios presentes, la Vicepresidenta brindó un breve mensaje a quienes estaban presentes. Dijo Cosse que los frenteamplistas “estamos muy emocionados, contentos, pero en realidad esto recién empieza, tenemos que tener toda la fuerza, tenemos que estar muy unidos; una vez más la unidad, porque tenemos que llevar adelante nuestro programa”.

La Vicepresidenta electa dijo luego que invitaba a “todos los militantes a tomar de vuelta el programa del FA, a conversarlo, a mirarlo, a repasarlo, a conversarlo con los vecinos, seguirlo conversando porque es la mejor manera que tenemos de hacer política y de ir construyendo el territorio, el paisaje, para que nuestro gobierno pueda desplegar nuestro programa”.

Más allá de la emoción por el triunfo, dijo Carolina Cosse, en el país “seguimos con los mismos problemas que teníamos durante la campaña, por lo tanto es muy importante poder cumplir el programa. El camino no va a ser fácil. Es un camino de alegría, porque es el camino de la buena fe y porque es un camino de mano abierta para todas y todos los uruguayos”.

Opinó la futura Presidenta del Poder Legislativo que “la mejor forma de defender al Uruguay es hacerlo sin llevarnos por delante todo” y más adelante dijo: yo me comprometo a no olvidarme del ambiente, de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres y a no olvidarme de los viejos. Para eso necesitamos una función muy importante de los militantes, que no nos dejen olvidar”.

“Proteger a las personas, proteger al planeta, proteger el territorio; vaya si eso es importante en San José; también proteger a la democracia”, comentó luego.

LAS DEPARTAMENTALES | Luego del saludo el escribano retirado Juan Carlos Sena, consultó a Cosse si en las departamentales el Frente Amplio debía intentar polarizar o no la campaña. Cosse pensó unos instantes y dijo: “no confundan defender los principios con poralizar, que es una trampa que los conservadores nos quieren hacer creer y a veces nos la creemos”.

Luego preguntó a los presentes si defender el ambiente, cuidar los recursos del agua, trabajar por el saneamiento de San José trabajar para que no haya inundaciones en algunas zonas de San José” eran hechos polarizadores o principios. Por supuesto que los presentes dijeron que no era polarizar, a lo cual Cosse respondió. “entonces, hay que defender los principios, pero con respeto. No moverse un centímetro de los principios. No hay que tener temor de discutir. No aflojar, hay que hacerlo con respeto, sin entrar en terrenos personales, de agravios o de burla”.

“Pero ustedes son los de acá. El camino lo tienen que encontrar ustedes, eso sí, encuéntrenlo en unidad”, dijo la Vicepresidenta electa.

REGRESO | En contacto con la prensa, dijo Cosse que la recorrida que realizó “es un gracias y un redoblar el compromiso. Queríamos abrazar a un montón de compañeros y en ese abrazo redoblar el compromiso por trabajar, por discutir el programa y por escuchar siempre a la gente”.

“Me van a ver mucho por acá porque recorreré el Uruguay todo lo posible”, dijo Carolina Cosse que comentó además que la transición de gobierno se está haciendo con normalidad.

Luego del contacto con los medios siguieron los saludos, los abrazos y las selfies con la Presidenta de la Asamblea General, que luego continuó su camino hacia Ciudad del Plata.

Imágenes:

Martín Schwagger.

Por Javier Perdomo.