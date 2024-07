Valverde y Mesa son «números puestos» para la elección de octubre

Si bien serán las elecciones de octubre de 2024 que lo definirán, la interna del pasado domingo, dejaron muy encaminados los nombres de los dos diputados que tendrá el departamento de San José en el próximo período. Todo hace indicar que Sergio Valverde sustituirá a Rubén Bacigalupe en la Cámara de Diputados, en tanto que Nicolás Mesa se encamina a ser por segundo período consecutivo el Diputado del Frente Amplio en San José. Con ambos, dialogó La Semana.

Poco antes del mediodía del lunes 1° de julio, Sergio Valverde dijo a La Semana que recién se está “dando cuenta de la gran votación que tuvimos”. El líder de la lista 70 del Partido Nacional dijo que debía agradecer “a la gente de Libertad, de Kiyú, Colonia Italia, Puntas de Valdez, Colonia Wilson, Ciudad del Plata que marcó una diferencia tremenda. También a los vecinos de todas las demás localidades del departamento. No pensaba tener cinco mil votos, pero veo que eran necesarios porque la otra lista votó muy bien también”.

Respecto a los contactos con otros dirigentes nacionalistas luego de conocidos los resultados, contó Sergio Valverde que le “llamó Rubén Bacigalupe, me llamó Denis Hornos, también Alghero Giroldi. Fue a saludarme al comité de San José Sebastián Ferrero, me saludé personalmente con Ana y me llamó José Luis Falero”.

Terminada la etapa de las internas comienza otra, que lo llevará hacia octubre, pero antes quedan algunas cosas internas por hacer. “Ahora, primero quiero arreglar todo el tema de la organización, porque venís con una dinámica tremenda por cuatro o cinco meses. Hay comités abiertos, hay que pagar cuentas. Trataré de descansar una semanita y después empezaré con algunas reuniones. Quedamos con algunos compañeros del sector, que la semana que viene lo vamos a hacer”, mencionó Valverde.

Volvió el ahora candidato de la 404 a referirse a la votación en Libertad. “Estoy orgulloso de vivir en este pueblo, que tantas satisfacciones me dio. Tuvimos una votación tremenda en Libertad, cerca de 1400 votos. Yo lo venía palpitando el apoyo de mi pueblo y ser querido en mi pueblo es una gran satisfacción”.

Consultado sobre los resultados que obtuvo el Partido Nacional en todo el país, dijo Sergio Valverde que “no me he puesto a analizarlo”, porque “la que desarrollamos hasta ahora fue una tarea muy ardua, muy complicada. Es difícil salir del barrio Pascual a todo el departamento y quiero cerrar esta etapa y encarar la otra. Por supuesto que no va a ser fácil. Este de junio fue el primer paso, pero tenemos mucha fe”.

Recordó Sergio Valverde que por el Partido Nacional va a ser el primer Diputado surgido desde Libertad (el primero Diputado oriundo de Libertad fue el frenteamplista Luis Bolla, fallecido recientemente). “Siempre estuve convencido que íbamos a ganar, lo que no pensé es que costara tanto en la cantidad de votos. En las internas anteriores, con 3500 votos eras el ganador y ahora debí tener más de 4000 para serlo”. Esto es “algo histórico para Libertad”, dijo el candidato nacionalista a la Diputación.

MUY CONTENTO | En filas frenteamplistas, el Movimiento de Participación Popular (MPP-FA-609), superó los 4200 votos y es una de las razones por las cuales el diputado Nicolás Mesa se mostró contento, el lunes a la mañana al ser consultado por La Semana.

“Yo estoy muy contento con lo de ayer, por varias razones”, comenzó diciendo Mesa y luego pasó a detallarlas: “Primero a nivel nacional porque el FA logra cumplir el objetivo de superar la votación de la interna pasada, superando los 400 mil votos. Segundo porque desde lo político y lo personal se da algo por lo cual estábamos peleando hace mucho tiempo que era consolidar al precandidato Yamandú Orsi como el candidato del FA, con una fórmula muy potente con Carolina Cosse, con la cual el FA puede acercarse a ganar en primera vuelta o llegar a la mayoría parlamentaria”.

Luego hizo referencia a lo que fue la campaña departamental, con la cual también dijo estar “muy conforme” por “cómo se llevó adelante desde el FA y desde nuestro sector”. También dijo estar contento por “la votación que tuvo Yamandú que era la precandidatura que nosotros empujábamos y también por la consolidación del grupo de la departamental de la 609 y la 1609. Estamos un poco por arriba de los 11 mil votos, aumentando respecto a la interna, en una elección donde todo el atractivo a nivel departamental parecía estar en la interna del PN”.

Para el Diputado del FA no hay descanso pasada la interna. “Estamos afinando números, analizando, dejamos pasar unas horas de alegría, pero ya ahora (el lunes), está reunido el Ejecutivo Nacional del MPP y nosotros nos reunimos mañana (martes), así que no paramos hasta octubre”, dijo Mesa.

Respecto a la votación de su sector en el departamento dijo: “Estoy contento en lo personal por el respaldo recibido, por el apoyo no solo en términos de votos, sino del cariño de todos los compañeros y compañeras del FA. No es fácil permanecer en estos lugares donde puede haber desgaste”, comentó.

RESPALDADO | “Además nuestra política, nuestra característica nunca fue hacer la plancha, siempre marcamos posición política sobre todos los temas, por eso tener esos niveles de respaldo habiendo marcado siempre posición política, habiendo estado en todos lados, marca un respaldo a la gestión. Lo que hay es respaldo a una forma de trabajar”.

Respecto a la posibilidad de que sea candidato a la Intendencia en 2025, dijo: “no sé, eso lo marca la fuerza política”.

Prosiguió diciendo que lo importante es su alegría por “quién va a ser el Presidente de la República; Yamandú Orsi es un compañero muy cercano. Soy de un grupo de dirigentes del MPP que queríamos que fuera candidato en la elección pasada y eso nos da una cercanía con quien va a ser el Presidente que está buena para el departamento de San José”.

Por Javier Perdomo.