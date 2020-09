Urreta le pegó a la Intendencia por su «desidia» en el cuidado del parque costero Alberto Kurz de Colonia Wilson

En la fría tarde del sábado, en la sede del comité Héctor Vinelli, se presentó la lista 906-B del Frente Amplio, que tiene como candidato al Municipio de Libertad a Luis “Titer” Dearmas, que es acompañado por un número importante de vecinos de la localidad que respaldan su candidatura.

El acto, que al igual que el de Gonzalo Rodríguez realizado un día antes tuvo una muy buena participación de público, comenzó con la presentación formal del candidato por parte de uno de sus suplentes, José González, quien destacó la faceta solidaria de Dearmas, que consideró que lo hace la persona adecuada para estar al frente del Municipio libertense. También brindó su mensaje a los presentes, Victoria Caballero, una de las figuras jóvenes que integra la lista que respalda a Dearmas.

EL CANDIDATO | Al hacer uso de la palabra “Titer” dijo que él consideraba que no estaba preparado para ser candidato, aunque sí sabía que “estaba preparado para seguir la lucha hasta que el cuerpo me diera porque es lo que mi pueblo se merece”. Dijo luego que él se debe a los vecinos y le comentó a todos los presentes que los va “a precisar para gobernar” en caso de ganar la elección del 27 de setiembre.

En caso de ser Alcalde “cuenten conmigo”, dijo Dearmas, que agregó luego que si gana “el Municipio no va a ser un supermercado para ir a buscar cosas, no, va a ser un Municipio para la gente que realmente necesita. Si va a ayudar, no como ahora que el que más se lleva es el que más tiene”.

“Yo aprecio al vecino”, por eso “me siento defraudado por las condiciones que está todo en el Municipio”, comentó y dijo que para gobernar se va a apoyar en el “gran equipo que tengo”.

Destacó luego la figura del candidato a la Intendencia Pablo Urreta. “A Pablo lo necesitamos sí o sí en la Intendencia. Quiero que gane el Frente, no importa si gana María Noel o Pablo, pero yo creo que Pablo es la persona indicada porque conoce los números”.

“Hay que dejar el alma en la cancha, trabajar codo a codo con los vecinos”, y opinó al finalizar que “las urnas van a demostrar el 27 de setiembre que va a haber un verdadero cambio en San José”. Prometió además trabajar en mejorar las condiciones de las calles y en la iluminación. También con el tema de los perros sueltos, cree que hay que trabajar mucho.

INTENDENCIA | Luego fue Pablo Urreta, quien hizo uso de la palabra. Al comenzar su alocución dijo que el trabajo que deben hacer los frenteamplistas “está de la puerta del comité para afuera, nosotros tenemos que salir a hablar con los vecinos de todo el departamento y plantear las cosas que queremos hacer por el departamento, que son distintas al modelo de gestión que tenemos hoy en San José”.

Opinó el candidato frenteamplista que “los números de la Intendencia de San José son un desastre, porque en nueve años de gestión, perdió dinero en ocho y empató en uno, y porque las obras no se ven”.

“La pregunta es en qué gastaron, porque la Intendencia no tiene problemas de recaudación, al contrario, todos los años recauda más, pero todo los años ha gastado más que lo que recaudó. La plata se gastó en un muy mal manejo de la gestión de los recursos públicos, el problema que tiene la gestión del Partido Nacional en San José, es un problema de calidad del gasto”, mencionó Pablo Urreta.

El referente de la lista 2121 en San José, dijo que hay que “cortar con el clientelismo para entrar a la Intendencia”, por eso anunció que cuando se deba contratar gente calificada “vamos a hacer concursos para que entren los mejores y si necesitamos mano de obra no calificada vamos a hacer sorteos y que sea el azar el que defina quién entra y quién no a trabajar en la Intendencia”.

Prometió Pablo Urreta que en caso de ser electo Intendente realizará un “gobierno de cercanía, vamos a ir al encuentro de la gente, por eso necesitamos fortalecer la descentralización y lo haremos dotando de mayores recursos a los municipios”.

Además, se comprometió a “bajar la tasa de alumbrado”, que implementó el actual gobierno departamental porque considera que “es excesivamente alta y porque hay lugares de San José donde se cobra la tasa y el servicio no existe. También queremos exonerar a las cooperativas de vivienda del pago de la tasa que hoy se les está cobrando y antes no se cobraba”.

DESIDIA | A su vez consideró que hay que potenciar turísticamente la zona de Colonia Wilson. Al hacer alusión a esta zona del departamento, dijo Pablo Urreta que “cuando se realizó la central de ciclo combinado, UTE le pidió a la empresa (Hyundai), como contrapartida un inversión importante. Fueron 180 millones de pesos que se invirtieron allí. Se arregló el Camino Calcagno, se arregló la sede del club Resero, se arregló la escuela 76, se construyeron las viviendas para los pescadores y también el fenomenal parque costero Alberto Kurz”.

“Hace dos años la UTE le entregó a la Intendencia un parque flamante y está cerrado, porque le pidió a la ISJ unas pocas cosas, háganse cargo de la limpieza, de la seguridad, que funcione el parador instalado en el parque y pongan por lo menos un guardavidas para cuidar a la gente que allí se va a bañar. La Intendencia de esas cosas, no hizo nada en dos años. Eso se llama desidia”, dijo Pablo Urreta.

Para terminar, dijo Urreta que “lo fundamental es cambiar el modelo de gestión y gobernar con los vecinos de San José”, por eso dijo que en caso de ser electo Intendente, promoverá la realización de los gabinetes descentralizados, como lo hizo en su momento el ex presidente Tabaré Vázquez, vamos a salir con todo el equipo de gobierno por todas las localidades de San José, para charlar, para escuchar cuáles son las demandas que tienen y para contarles también de las cosas que estemos haciendo”.

Por Javier Perdomo.