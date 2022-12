Tras polémicas sesiones en el legislativo, bancada oficialista respaldó a director Rodríguez

Con los votos del Partido Nacional, la Junta Departamental de San José declaró “satisfactorias” las respuestas brindadas por el director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia Carlos «Cardacho» Rodríguez, durante su comparecencia en la sesión ordinaria del lunes 19 de diciembre y que finalizó el miércoles 21 en el marco de una polémica sesión extraordinaria. Ambas sesiones se vieron cargadas de polémicas y cuestionamientos vinculados a violaciones al reglamento interno de la Junta que, en algunos casos y de acuerdo al Frente Amplio, fueron cometidos con la finalidad de censurarlos.

Rodríguez concurrió a la Junta Departamental con la finalidad de dar cumplimiento al llamado a sala votado a inicios del presente mes tras una moción presentada por el Frente Amplio y el Partido Colorado para “evacuar dudas” sobre la gestión de residuos en el departamento, luego de un análisis realizado por el Frente Amplio sobre ese y otros temas inherentes a esa repartición y tras un pedido de informes elevado por esa fuerza política cuyas respuestas fueron calificadas como “insuficientes”.

Si bien Rodríguez concurrió a la Junta Departamental el lunes, la sesión concluyó a las 00 horas -como lo establece el reglamento-, pero en forma abrupta y sin que se llegara a considerar las dos mociones que a esa hora la corporación ya tenía sobre la mesa: Por un lado, estaba la moción del oficialismo que proponía declarar “satisfactorias las respuestas brindadas” por el Director a las preguntas hechas y por otro lado la moción del Frente Amplio que calificaba de ”insuficientes las declaraciones vertidas en sala” y sugería “a la Intendenta que revea la continuidad del Director” al frente de la repartición.

CENSURA | Según advirtieron desde el Frente Amplio y desde el Partido Colorado, se trató de un hecho premeditado por el oficialismo. Al respecto, la edila Lorena Saavedra dijo que los ediles nacionalistas “los arriaron con el poncho” y que exigieron que el pedido de prórroga fuera solicitado por escrito, algo que según explicó “no está previsto en el reglamento”.

Si bien tras lo ocurrido, la nueva comparecencia de Rodríguez ante el deliberativo debía continuar en la primera sesión ordinaria del próximo año, lo hizo el miércoles siguiente tras un pedido del Partido Nacional. “Recularon en chancletas”, disparó Saavedra.

Lorena Saavedra hizo esas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa que fue convocada por el edil del Partido Colorado Alfredo Lago, a primeras horas del martes, a la que posteriormente se sumaron los ediles del Frente Amplio. De ese modo y en forma conjunta, ambos partidos hicieron sus consideraciones tras lo sucedido en la sesión del lunes en la Junta y el modo en que la misma finalizó.

“Hay ediles a los que se ve que no les interesa que digamos nada y que capaz que quieren censurar al Partido Colorado y al Frente Amplio. Se ve que tienen miedo a las preguntas que podamos hacer y a las implicancias políticas que puedan tener. Ahora va a haber una sesión. Habría sido más fácil seguir anoche en lugar de censurarnos y hacer alusión a los reglamentos que manejaron según su conveniencia”, dijo Lago. ”Se ve que hubo un tirón de orejas de alguien”, acotó Saavedra.

La convocatoria a una sesión extraordinaria solicitada por el Partido Nacional y que desde la Secretaría de la Junta se convocaba al tiempo que los ediles del Frente Amplio y el edil del Partido Colorado efectuaban la conferencia de prensa, también presentaba aspectos reglamentarios que fueron cuestionados desde la oposición. Por ejemplo, la nueva convocatoria mantuvo la lista de oradores cerrada como si se tratara de una continuación de la sesión del lunes y permitió hacer uso de la palabra solamente a los ediles que quedaron anotados para ello, exceptuando a aquellos que lo hicieron mediante el uso de interrupciones.

La solicitud explicaba que la nueva sesión se efectuaba para que “se dé fin al tratamiento del tema que quedara inconcluso del Llamado a Sala al Director de Gestión Ambiental, haciendo uso de la palabra únicamente los ediles/as que quedaron anotados cuando se cerró la lista de oradores”.

Ante ello, el edil Javier Gutiérrez dijo en la conferencia de prensa que se trataba de una convocatoria antirreglamentaria y que la lista de oradores debía estar abierta a todos los que desearan exponer por tratarse de una nueva sesión.

MIÉRCOLES | Llegada la sesión extraordinaria del día miércoles y luego de ponerse ese punto a consideración, el oficialismo resolvió que la lista de oradores se mantuviera limitada a los ediles que ya estaban anotados. Para tratar ese asunto se solicitó el asesoramiento legal de la Junta Departamental que también recibió cuestionamientos por parte de los ediles del Frente Amplio. La decisión de mantener la convocatoria tal como había sido presentada fue considerada por la coalición de izquierda como “otra muestra de que no nos quieren dejar hablar”. No obstante ello, la sesión continuó.

Al retomarse la sesión, el edil del Partido colorado, Alfredo Lago, realizó varios cuestionamientos vinculados a la presencia del alcalde de Ecilda Paullier Leonardo Giménez, en la sesión del día lunes. Giménez ingresó a sala ese día en calidad de “asesor” de la Dirección pese a que no lo es.

El hecho motivó a que Lago reclamara ”conocer el contrato” que liga a Giménez con la repartición en esa calidad. Incluso sugirió el asesoramiento de la Corte Electoral, porque “no puede ser Alcalde y tener ese cargo”, dijo.

Ediles del Partido Nacional defendieron la presencia del Alcalde. Lo hizo, por ejemplo, el edil Mario Guerra, quien se hizo responsable del error y dijo que fue por su iniciativa que se invitó a Giménez a ingresar a sala. Otros ediles, sin embargo, justificaron su participación, a pesar que el llamado a sala no lo incluía.

Durante la sesión, que continuó con varios temas relacionados a las tareas que la dirección de Gestión Ambiental y Salud realiza en el departamento, hubo preguntas vinculadas a la ley 19.829 de gestión de residuos y el plan departamental, sobre basurales, valorización de los residuos, reciclaje, monitoreo de aguas, tierra y aire y flota, entre otras.

Finalmente, cada bancada presentó su moción y cada una votó la suya, prosperando la del Partido Nacional con 17 votos de 28 ediles presentes. La misma declaraba satisfactorias las respuestas de Rodríguez. Por su parte, la moción del Partido Colorado las calificaba de insatisfactorias al igual que la del Frente Amplio, aunque desde la coalición de izquierda se incluyó una solicitud dirigida a la intendenta Ana Bentaberri, para que revisara la continuidad del director en su cargo.

Finalizada la sesión y pese a los numerosos cuestionamientos hacia su gestión y hacia el modo en que cumplió el llamado a sala, Rodríguez expresó su beneplácito por la decisión de la Junta y dijo sentirse seguro en el cargo. No obstante, para los ediles Javier Gutiérrez y Alfredo Lago lo ocurrido fue “una señal política muy fuerte” hacia el Ejecutivo comunal. Lago por su parte, dijo que será Bentaberri quien deberá corregir la situación y la hizo responsable por la gestión de Rodríguez y aunque en su moción no solicitaba su remoción, aseguró que si él fuera Intendente “Rodríguez no habría sido el director”.

RESPALDO | Sin embargo, tras la sesión del miércoles y en declaraciones al programa radial Puesta al Día de Principal FM, Bentaberri dijo que Carlos Rodríguez cuenta con su respaldo. La Intendente destacó la actitud del Director al asumir su responsabilidad y comparecer ante la Junta Departamental.

“Hubo alguna crítica de que algunos temas no los conocía, es algo normal que no conozcamos todo y para eso tenemos a un equipo que nos acompaña. Hay temas que se entrecruzan con otras direcciones y tampoco quiero atropellar a los ediles y mandarles tres o cuatro ediles todos juntos para que puedan complementarse entre ellos”, dijo la jefa comunal.

“Yo quedé conforme con las respuestas y Carlos Rodríguez sigue teniendo mi respaldo. Así que toca seguir adelante con todo lo que se habló en la Junta, hay temas que se hablaron y que me parece que hay que profundizarlos, pero quiero dejar bien claro, Carlos Cuenta con mi respaldo”, subrayó.

MALESTAR Y DESCONFIANZA | La última sesión sigue dando de qué hablar y en las últimas horas se conoció una nota remitida a la presidenta de la Junta Departamental, Fernanda Castro. En la misiva, la bancada de ediles del Frente Amplio lamenta “profundamente” lo sucedido en dicha instancia: “Se vio cercenado nuestro derecho a participar, preguntar e intercambiar información, ante una convocatoria que consideramos es antirreglamentaria en su forma y espíritu”, dice.

“Es inédito que se convoque a una nueva instancia donde se comienza a foja cero con una lista de oradores predeterminada y ajustada a conveniencia de una bancada. También nos vimos sorprendidos por el asesoramiento legal del abogado de la Junta que actuó para legitimar esa situación, utilizando elementos muy poco técnicos y dando prioridad a su rol de militante del Partido Nacional sobre su carácter de Asesor de todo el cuerpo”, agrega.

“A nuestro entender esta situación deja asentado un peligroso antecedente sobre el funcionamiento del cuerpo donde las mayorías recurriendo a mecanismos claramente ilegales y antirreglamentarios aplastan el derecho a participar a la minorías. Por todo esto queremos expresar nuestro malestar hacia la Mesa y retirar la confianza política al actual Asesor legal. La Mesa debe garantizar el buen funcionamiento e intercambio entre los ediles y en este caso actuó para legitimizar el reglamento en beneficio de la mayoría”, finaliza diciendo el comunicado.

Imagen: captura de la sesión del pasado miércoles.

Por Katherine Martínez.