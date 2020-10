«Titer» Dearmas reconoce que esperaba ganar el gobierno municipal por «cómo estaba el pueblo»

Luis “Titer” Dearmas es el Concejal electo del Frente Amplio para el período de gobierno que comenzará en el mes de noviembre próximo y que se extenderá hasta mediados de 2025. Más allá de su buen desempeño, el representante electo por la lista 906-B, no quedó conforme con el resultado, pero dice que como Concejal espera poder hacer más por su pueblo que como actor social.

En diálogo con La Semana, “Titer” Dearmas comenzó diciendo que “para las pretensiones que tenía encontré que la votación fue muy baja, pensé que como mínimo dos concejales íbamos a sacar y apenas salió uno”. Eso, dijo, “me afectó bastante porque yo tenía otras aspiraciones para el pueblo. No es lo mismo pelear con un concejal que con dos”.

En realidad, dice el Concejal electo, “mi aspiración era salir Alcalde, porque razonando cómo estaba nuestro pueblo y el departamento, pensé que se iba a dar vuelta la cosa y que yo sería el Alcalde. Pensaba que podía haber ganado, pero la realidad marcó que no es así”. Insistió en que además, “no es lo mismo ir con uno que con dos concejales al Concejo Municipal”.

Al insistirle sobre por qué tenía tantas expectativas de ganar, Dearmas dijo que “por las primeras acciones del gobierno nacional, yo esperaba, a pesar que son diferentes las nacionales a las departamentales, que pudiéramos ganar dos o tres intendencias (entre ellas San José), y fue al revés, se perdieron tres”.

Después, medita un poco y reconoce que su votación no fue tan mala. “Fue la primera vez que me largué como candidato, jamás se me había ocurrido antes, pero lo hice y tuve muchos votos”, comentó el Concejal electo.

RESPETO | Respecto al trabajo que le espera como Concejal, dijo “Titer” Dearmas que “no será fácil, a los muchachos que salieron electos les tengo un gran respeto, todos sabemos cómo somos cada uno y ellos saben que soy un trabajador social, muy cercano a la gente y espero que se dé un diálogo fraterno y que podamos solucionar cosas por nuestra ciudad, que tanto las precisa”.

“Hay algunas cosas que sí o sí hay que entrarles el diente lo antes posible”, dijo Dearmas y entre ellas nombró a “las calles de Libertad y la basura, son temas a solucionar de inmediato. Si por mí fuera, ya hubiese empezado a trabajar, para ver qué se puede hacer”.

Consultado respecto a si mantuvo contacto con el alcalde electo Matías Santos, dijo Dearmas que “sólo lo saludamos, nos encontramos sacando la cartelería de las calles. Lo aprecio mucho a Matías y a su familia, a pesar que tengo diferencias enormes con él. De corazón, yo le deseo lo mejor, porque el pueblo lo necesita”.

“Fue una campaña linda, prolija, a diferencia de algunas cosas que han pasado a nivel nacional, le hemos puesto la mejor onda, pero a partir de ahora sí tenemos que trabajar en serio”, dijo Dearmas.

Dearmas se reunió el viernes con Gonzalo Rodríguez, que dejará su cargo en noviembre, para preparar juntos el cambio. Sobre Rodríguez, dijo “Titer” Dearmas que “yo le tengo un gran respeto a Gonzalo y creo que va a ser muy importante. Te soy sincero, pensé que él iba a sacar un Concejal, pero se dio así. Hubiese sido espectacular estar juntos”.

En cuanto a qué se plantea como Concejal, dijo que “mi campaña fue basada en pocas promesas. Prefiero haber tenido el resultado que tuve con pocas promesas y no doblar el número de votos, con promesas que no puedo cumplir”.

“Espero lograr algo más de lo que logré como ciudadano común, trabajando con las instituciones”, dijo finalmente.

Por Javier Perdomo.