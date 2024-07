Terminaron las vacaciones y comienzan los contactos para confirmar o no el encolumnamiento en el «Sumate»

Con expectativa se espera el resultado de los contactos que tendrán lugar en el correr de esta y la próxima semana, para definir si habrá o no “encolumnamiento” en la interna del “Sumate” nacionalista. El final de las vacaciones de invierno y del receso post electoral, irán dando pistas de lo que ocurrirá luego de la instancia en la que Sergio Valverde fue vencedor, el pasado 30 de junio.

En efecto, luego de la elección interna, buena parte del sistema partidario se tomó unos días. Entre ellos, la mayoría de los involucrados en la interna nacionalista. El ministro José Luis Falero viajó al exterior, al igual que Denis Hornos y Rubén Aníbal Bacigalupe. La intendente de San José Ana María Bentaberri también hizo usufructo de sus vacaciones en el exterior en la semana pasada.

El propio Valverde descansó unos días, aunque ya sobre el fin de semana anterior, respondía a los requerimientos de los colegas de San José de Mayo, dejando ver su esperanza en que todos los que fueron precandidatos en la interna del 30 de junio, se encolumnen detrás de su figura, tal como en el pasado ocurrió con Bacigalupe.

Este lunes Valverde dialogó con La Semana y comentó que no habían ocurrido contactos en los días anteriores, aunque sí esperaba que los haya a partir de ahora. Dijo que el ministro Falero regresó a su trabajo el pasado viernes y que si bien se vieron no dialogaron nada de la interna, quedando para hacerlo el miércoles.

Lo que diga Falero es central para saber qué terminará ocurriendo. Si bien es cierto que sería más sencillo para él habilitar más de una candidatura, eso podría dejar sin sentido la competencia dentro del Sumate para futuras internas, lo que podría debilitar al sector que hasta ahora ha salido fortalecido luego de cada elección interna.

Lo que si es cierto es que en sus últimas declaraciones, Valverde no fue tan categórico como sí lo había sido en instancias anteriores respecto al “encolumnamiento”. Es que desde dos grupos en particular las señales no son claras en ese sentido.

¿BACIGALUPISMO? | Por supuesto que desde la lista 50, a la que pertenece nada más ni nada menos que la intendente Bentaberri, hay malestar por cómo se procesó toda la interna y no dejan de aparecer voces que piden no respetar el acuerdo del “Sumate” y promover la candidatura del actual diputado Rubén Aníbal Bacigalupe, quien de respetar el acuerdo quedaría, luego de dos períodos, fuera del Parlamento.

En los días inmediatos a la elección interna, el Diputado realizó declaraciones a medios de San José y expresó su malestar por el desarrollo de la campaña, en particular se mostró sorprendido por el despliegue económico de la precandidatura de Valverde, pero a posteriori se fue de vacaciones y consultado por este medio, quedó de hablar cuando volviera al país, algo que seguramente ya ocurrió el pasado fin de semana.

De los contactos en su interna y de las charlas que mantenga con Falero, se definirá lo que pasará, lo cierto es que a nivel de la militancia de las dos listas, la 70 y la 50, se han generado rispideces que, a priori, parecen difíciles de subsanar con un mandato del líder del “Sumate”.

También Denis Hornos, el tercero en la interna del Sumate, estuvo fuera del país durante las vacaciones invernales (estuvo en el mismo destino que Bacigalupe, lo que supo este medio), pero ahora ya de regreso en el país, ha expresado también sus reparos respecto al encolumnamiento y declaró a medios de San José de Mayo que el 26 de julio tendrá su agrupación una reunión en la que se definirá la postura a asumir pensando en el mes de octubre y –por supuesto-, en mayo de 2025.

Desde el grupo de Sebastián Ferrero no ha habido declaraciones en ninguno de los sentidos, pero sí Gervasio Cedréz, que fuera referente suyo en Ciudad del Plata, se ha manifestado en contra de ir tras Valverde.

CONFIADOS | Como ya fuera dicho en la pasada edición, en el entorno de Valverde no hay temor a la competencia, es más entienden que de tener que competir ganarían con mayor holgura la Diputación. Los apoyos económicos que puedan lograr quienes quedaron molestos con Valverde serían fundamentales para definir lo que ocurrirá. En el caso de Bacigalupe se notó menor despliegue económico que el que tuvo Valverde y de cara a una elección nacional, el dinero que se necesita para encarar una campaña de elecciones nacionales es aún mayor que en la interna, por lo que es probable que el “señor dinero”, sea el que defina si hay o no nueva competencia entre Valverde y Bacigalupe, ahora por el “premio gordo”, el cargo a Diputado que seguro le tocará al Partido Nacional en San José para el próximo período de gobierno, en el que es probable que los nacionalistas tengan menos cargos para distribuir entre sus principales referentes.

Habrá que estar atentos a los movimientos que se produzcan en la presente semana, ya que no hay tiempo para perder, octubre está ahí no más.

Por Javier Perdomo.