Sofía Mansilla y Alfredo «Nito» Lago hablaron sobre la participación de la Junta en Mesa de Diálogo por Arazatí

El pasado sábado, el secretario de la Junta Departamental Andrés Pintaluba, difundió un comunicado con los nombres de los ediles que formarán parte de la Comisión Especial externa Balneario Arazatí, que participará de la Mesa de Diálogo conformada para avanzar en el análisis del futuro de esa zona del departamento. Forman parte de esta comisión del deliberativo los ediles Juan Carlos Acosta (AN), Mercedes Antía y Mario Guerra (Sumate), por el Partido Nacional, Sofía Mansilla por el Frente Amplio y Alfredo “Nito” Lago por el Partido Colorado.

La Semana dialogó con Sofía Mansilla y Alfredo Lago, quienes dieron su visión sobre el rol que tendrán los ediles en esta instancia. La Edila del Frente Amplio Sofía Mansilla, dijo que como ediles se integrarán a una mesa de trabajo que fue pedida al ex intendente José Luis Falero el 14 de febrero de 2020. “Lo que queríamos en ese entonces era hablar y vernos las caras, decirnos las cosas como son, sin misterios. “Por eso pedíamos que estuvieran los vecinos involucrados en el juicio y las autoridades correspondientes”, comentó.

En la audiencia que “tuvimos con la intendenta Ana Bentaberri en enero de este año, le planteamos la necesidad de retomar la mesa de diálogo, que nunca fue algo formal, ella nos dijo que si y además nos propuso que estuviera alguien representando a la Junta Departamental, algo a lo que ‘Los Tucu Tucu’ –grupo que ella integraba antes de ser Edila-, dijeron que sí”.

Sofía Mansilla mostró su molestia por la demora en la designación de los miembros de la Junta Departamental que participarán de la Mesa. “Después de la audiencia con la Intendenta, se demoró un mes en llegar la comunicación a la Junta y después dos meses más para que la Junta designara sus representantes”, dijo y mencionó además que pensó que “iba a ser un representante por partido. No creo que sea bueno que haya tres representantes del Partido Nacional, quizás dos, sí, pero no tres. Un grupo más pequeño sería mejor”.

EL BALNEARIO | Consultada sobre si ha avanzado en algo la Mesa de Diálogo, dijo Mansilla que les “llegado mucha información y la estamos estudiando. Ahora se puso más difícil todo; los puntos que planteamos en febrero del año pasado, los seguimos sosteniendo; queremos que sea un balneario que tenga luz, agua, recolección de residuos, señalización de las calles, la amplitud de las calles; hoy no se invita al turista a entrar; todo lo que hemos planteado, la bajada, la situación de las barrancas, la reconstrucción de los médanos, certificar el balneario, no se ha avanzado”.

En opinión de la Edila frenteamplista si no se ha avanzado es por “falta de voluntad, porque cuando nosotros planteábamos que se hiciera el balneario, nos decían, ‘sí, pero está el juicio’. Por eso queremos la Mesa de Diálogo, para saber en qué podemos avanzar”.

Es cierto, dijo Mansilla, “hay un juicio, pero los campos se venden, la faja costera se sigue alambrando y además el proyecto Neptuno suena fuerte y la toma de agua está previsto que se instale entre Cufré y Arazatí, en los 12 kilómetros que están en litigio. Queremos la verdad, dialogar, saber, no más mentiras, ni sacar conclusiones por cuenta nuestra”.

La representante de la 901001 del FA, agregó que el proyecto Neptuno está en manos de la Cátedra de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, que encabeza el abogado Juan Ceretta. También han estado en contacto con FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE), y de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, que en principio se oponen a la realización del proyecto que pretende llevar agua del Río de la Plata, para abastecer de agua potable a parte de la ciudad de Montevideo.

TIEMPO DE ZURCIR | Por su parte el único legislador colorado en la Junta Departamental, Alfredo Lago, dijo que pretende tener un rol activo en la comisión formada. “Legisladores departamentales del Partido Nacional, me dijeron que durante la campaña electoral había demostrado interés en el tema y les parecía que podía participar, algo que les agradecí. Quiero ver si puedo ser parte de la solución. Ese es el rol que le quiero dar a la comisión, encontrar una solución”.

Consideró el Edil del PC que hasta ahora “las partes han demostrado estar bastante distanciadas, capaz que en algún momento se le dio demasiada prioridad a lo político en sí y no tanto a encontrar una solución para ver de qué forma se podía resolver y no alejar tanto a las partes”.

“Voluminot siente que a él le asiste la razón, la otra parte lo mismo y es difícil cuando estás así, con tanta tirantez, encontrar una solución. Acá hay que decir ‘los dos tienen la razón, pero vamos a encontrar el camino del medio y una solución definitiva’ y que el balneario aparezca, porque la Justicia, tarde o temprano va a terminar resolviendo algo, pero quizás no logremos calmar las aguas con su decisión”, mencionó Alfredo Lago.

En opinión del legislador colorado, “por lo omisa que tuvo la administración anterior se llega a esto; hay mucho relajo, mucha tela para cortar y mucho para zurcir. También el Ministerio de Ambiente va a tener que actuar, porque corresponde que actúe para preservar la costa. La no intervención de la Intendencia ha generado este momento”.

“Hay gente que va a pasar el día en el verano y ni siquiera hay recolección de residuos. Es una omisión de la Intendencia, que favorece a Voulminot, porque se agarra de la mugre para quejarse por la mugre”, ejemplificó el Edil.

“Creo que todo tiene solución, pero tenemos que buscar lo que le favorece más a la costa. No podemos desperdiciar la oportunidad de tener un balneario más. Si se llega a la expropiación, habrá solución, creo que tampoco Voulminot es necio. Si queremos hacer una política de turismo, esto es parte”, opinó luego Lago.

Respecto a la posibilidad de que se concrete el llamado “Plan Neptuno” en esa zona de San José, dijo Alfredo Lago que “eso está muy verde, está bueno, pero hay que ver cómo lo aggiornamos, que sea una sinergia y no que nos destroce la posibilidad de un balneario. Tenemos que ser cuidadosos, si hacemos algo que nos perjudique la posibilidad de un balneario, me molestaría, aunque no estoy en contra de los desarrollos”.

Por Javier Perdomo.