Sepa cómo se distribuyeron los votos del referéndum en Libertad

En la jurisdicción correspondiente a Libertad, que incluye los circuitos ubicados en la ciudad, en Colonia Italia y en balneario Kiyú, la opción del No llegó a los 5004 sufragios contra los 3919 del Sí, registrándose a su vez 122 votos en blanco y 378 anulados.

Esta diferencia de 1085 sufragios entre una opción y otra se ve bastante disminuida si se observan solo los votos de los circuitos ubicados en la planta urbana de Libertad, ya que allí los votos por el No son 3978 sufragios, mientras que los votos por el Sí son 3501. La diferencia disminuye a 477 voluntades.

Si hacemos un examen circuito a circuito se da la particularidad de que en los circuitos en que vota la gente más joven ganó el Sí y en los que votaron los más veteranos ganó el No. Si miramos el circuito 121, votantes de la serie OEA del 1 al 4098, el Sí obtuvo 95 sufragios, mientras que el No, alcanzó los 213. Esa relación va bajando lentamente hasta que en el circuito 132 de la Escuela Técnica, donde vota gente de mediana edad, se da el primer quiebre, ganando el Sí 177 a 164 sufragios a favor del No. El 133 es el único circuito de la Escuela Técnica donde gana el No (185 a 162), en tanto que de ahí en más, hasta el circuito 143 del Liceo Libertad (donde votan los más jóvenes), gana el Sí. En este circuito final, la relación fue de 185 a 172 a favor del Sí.