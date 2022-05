Senadora Lasso: “Hay tremenda frivolidad en algunos temas”

Senadora Sandra Lasso en tierras josefinas

El Movimiento de Participación Popular (MPP-FA), pasado el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), retomó las visitas de sus legisladores a los distintos departamentos del país. El viernes 6 de mayo, le correspondió llegar a tierras josefinas a la senadora Sandra Lasso, quien analizó con La Semana el momento político del país.

La Senadora comenzó diciendo que “estamos en un momento de cierre de un proceso que culminó el 27 de marzo con el referéndum, que termina con un objetivo no cumplido por parte de las organizaciones políticas y sociales que impulsábamos la derogación de los 135 artículos. Eso puede leerse como un efecto negativo desde el momento que no se consiguió el objetivo principal, pero con otros aspectos que tienen que ver con el proceso, que son mucho más amplios, tienen un saldo positivo desde el punto de vista de la acumulación de sentires, que convergen en una misma idea”.

En opinión de la legisladora del sector del ex presidente Mujica, “hay situaciones de injusticia, que se pueden entender como de abusos, que no sólo las identifica la izquierda de este país, las está identificando también el movimiento social organizado, que no siempre tiene por qué tener una calificación ideológica de izquierda y también sectores del batllismo en el Partido Colorado y en el nacionalismo más progresista”.

Lasso insistió en que ella no mira el referéndum desde el punto de vista electoral: “Lo hago en términos de una sociedad más justa, que es en definitiva es por lo que actuamos quienes estamos en política”, comentó.

Luego, la dirigente del MPP mencionó que “cuando actuamos en el Parlamento, muchas veces el sabor que queda es el de la frustración porque no se vota lo que uno espera. En ocasiones se plantean las cosas como que hay diálogo, pero la mayoría de las veces nuestros proyectos quedan en etapa de comisión. Hay un proceso de acumulación que puede llegar a transformarse en algo que también sea electoral, pero hoy está lejos lo electoral y nos interesa más construir desde abajo y desde los territorios”.

Para la Senadora del FA, a la hora de construir políticas públicas, “primero hay que aprender de lo vivido, de los errores cometidos y también plantear nuevas cosas y en ese marco, lo territorial tiene sentido a la hora de la construcción de políticas públicas”. Agregó Lasso que la política desde el mármol es tremenda. “Es maravilloso el mármol desde el punto de vista histórico, pero la verdadera política se teje afuera”, cree la legisladora.

Con quién dialogar

Respecto al diálogo con los legisladores del gobierno, dijo Lasso que es muy difícil. “Es tan diverso el espectro político y tan difuso para nosotros como FA, que cuando se supone que dialogamos con un gobierno de coalición en realidad el que toma la posta siempre es el Presidente, es el herrerismo. Quedó muy claro con la minuta dirigida al Presidente para la quita del IVA a 19 productos de la canasta familiar, que fue planteada desde un integrante de la coalición -Cabildo Abierto-, con la que nosotros acordamos al 100%. No votamos por la galerie, o como dijeron integrantes del oficialismo, que lo hicieron por cortesía política. Nosotros votamos convencidos”, dijo Lasso.

Por eso entiende que “es muy difícil dialogar cuando ese diálogo se hace piramidal, desde la cúspide de la pirámide. El FA encara ahora, otro tipo de diálogo, por eso cada vez entendemos más que es necesario entablar el diálogo con nuestros pares, fuera del mármol”.

Al preguntarle por qué no se vio eso cuando era gobierno, dijo la Senadora que “el FA hizo el análisis de la derrota electoral en el tiempo justo e inmediatamente tuvo esa rapidez de pasar a la perspectiva, es decir cómo nos vemos como fuerza política en el siglo XXI, proyectándonos de acá a 30 años. Estamos pensándonos hacia adelante, fuera del mármol y aprendiendo de algunos errores”.

De todas formas, dijo, “más allá de los errores, hubo grandes transformaciones en 15 años de gobierno -salud, reforma tributaria-, pero también hubo un enlentecimiento, producto de que los compañeros estaban dedicados exclusivamente a lo institucional. Se cometieron errores, pero ningún Ministro hacía nada sin coordinarlo con sus compañeros, no parece ser lo que está sucediendo ahora, cuando vemos desprolijidades por todos lados, que no se condice con aquel slogan con el que decían que estaban preparados y que tenían los mejores para cada lugar”. La Senadora entiende que “hay una tremenda frivolidad con el manejo de algunos temas”.

Descreimiento en la Política

En cuanto al futuro, dijo la Senadora del FA que le preocupa “ese porcentaje de gente que tuvo su expresión en la elección nacional, también en el referéndum -votos en blanco y anulado-, porque estas cuestiones lo que terminan haciendo es horadando la credibilidad de la política, fomentando el descreimiento en la política como herramienta para dirimir los conflictos sociales y transformarla”.

“Me preocupa que esos votos aumenten, son los que dicen ‘son todos iguales’ y se salen de lo político, pero resulta que aunque uno decida salirse, cuando la política toma decisiones, ineludiblemente se va a meter con esa persona”, agregó Lasso.

“La consecuencia de una mala política económica o social o una concepción de cuidar al malla oro y esperar que derrame, va a influir en la vida de esa persona por más que no le interese la política y eso todavía no se ha acomodado en los sentires de la gente. Como dice Pepe, ‘vivimos para consumir más y para ser menos’”, agregó.

Transformación Interna del MPP

A la hora de hablar de la transformación interna que está realizando el MPP -promovida desde dentro y forzada en ocasiones por la biología-, Sandra Lasso dice estar orgullosa “de ser parte de una organización política que tiene una bancada de diputados, en particular del interior, muy joven, con renovación natural de ideas. Tenemos gente muy joven que trae nuevas ideas, con nuevas agendas. La transición se está haciendo con personas entrañables que le han dado todo a la organización, como Pepe, Lucía, el flaco Agazzi o Bonomi. Hay una transformación desde el punto de vista generacional, necesaria, biológica y transitada naturalmente, sin conflictos”.

“Hay otra transformación que tiene que ver con la nueva agenda, que tiene que ver con ser parte de cómo encaramos la política en la era de las comunicaciones”, dijo respecto a lo ideológico.

Consultada sobre si como dijo el vicepresidente del FA San José, el departamento está siendo mirado a nivel nacional, tras las buenas votaciones en la interna, en el proceso de recolección de firmas y en el referéndum, Lasso dijo que si y mencionó que “la causa de que eso suceda tiene mucho que ver con la renovación desde el punto de vista departamental. Nuestros propios compañeros en el territorio nos han alertado la necesidad de mirar de otra forma y así se ha hecho”.

Por Javier Perdomo.