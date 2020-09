Según Gerardo Viña, si no es ahora, «algún día va a ocurrir» que el Frente Amplio gane la Intendencia de San José

En la fría tarde del pasado sábado, se realizó una reunión de coordinación del Movimiento de Participación Popular (MPP-FA), en el Comité Vinelli de Libertad, de la que fue parte el primer candidato a la Junta Departamental de ese sector, el relator de fútbol, locutor de todos los actos frenteamplistas de la capital departamental y zapatero Gerardo Viña, con quien conversar resulta placentero, pero transcribir sus palabras es todo un desafío, ya que todas sus conclusiones, nacen de una larga anécdota relatada al detalle.

En el comienzo de la charla, Gerardo Viña comentó que su candidatura a la Junta Departamental se da “de forma increíble”, luego de muchos años de militancia electoral y de poco trabajo político concreto. Recordó que trabajó activamente en las departamentales del año 2005, cuando “ocurrió algo muy extraño, aunque nada nos puede parecer extraño en política, porque todo ocurre de un día para el otro sin que uno se lo pueda imaginar”.

“Jorge Cerdeña, hombre del Partido Nacional que había llegado a ser intendente de San José por ese partido, comienza a manejarse como un nombre para la candidatura a la Intendencia por el FA con el respaldo del MPP. Él vivía a media cuadra de mi taller, era cliente, nos conocemos de toda una vida y aquello me chocaba, me parecía que no estaba bien, así que un día me armé de coraje y hablé con él. Le dije ‘yo a vos no te puedo votar, vos representás todo lo contrario por lo que uno lucha todos los días, por lo tanto te ofrezco hacer listas calcadas’ y me dijo que si dependía de él hubiera aceptado con gusto pero su candidatura venía todo armado.

Recordó que en esa instancia electoral fue que participó del armado de la “lista 82, que propuso a la ‘Cunita’ Sellanes (Heber), para la Intendencia, que en definitiva termina siendo el candidato más votado en la interna. Son esas cosas que a uno le quedan marcas. Recuerdo que todo eso generó conflictos, resentimientos, broncas y yo después de ahí dejé la militancia en el MPP”.

IMPASS | “Soy profundamente frenteamplista, lo que ofrezco es mi laburo con el poco tiempo que tengo, para ir y presentar los actos y agitar un poco. En este tiempo han pasado muchas cosas en San José, el MPP ha estado rodeado de una serie de dificultades, de desencuentros, al punto que no participaba en la orgánica del frente. Lo cierto es que este año aparece el diputado Nicolás Mesa, un muchacho que yo conozco, con el que fuimos vecinos y habló conmigo”, narró Mesa.

“Cuando me pidió que fuera candidato a Edil “lo que me provocó fue risa. Pero insistió, insistió e insistió tanto que le dije que tenía que consultarlo con mi familia antes de darle una respuesta definitiva”, contó e irónicamente añadió: “a veces sospecho que en mi casa me quieren sacar de encima porque enseguida me dijeron que sí, que aceptara”. Luego, fuera de broma, aclaró, que en su casa “todos saben de mi militancia y mi amor por el Frente”.

Gerardo Viña cuenta que su taller de calzados “muchos dicen que es un comité que funciona las 24 horas del día” y a su vez se reconoce como “el zapatero más informal del mundo, no porque lo haya elegido, sino porque me trenso en las conversaciones con los clientes. Cuando la gente va a buscar los zapatos, nunca están prontos y pasa algo curioso, quienes entienden la situación, se transforman en contertulios del taller”.

LA DECISIÓN | Dejando a un lado el comité de su vida, dice Viña que sintió que “debía decir que sí a la candidatura” y comenta que todavía no está “arrepentido, pero a medida que uno va mirando para adelante, se pregunta qué necesidad tengo yo, con 75 años de meterme en este baile, pero después me respondo que hay cosas que son más fuertes y están dentro de uno”.

Luego comentó el relator de fútbol que ya tuvo la posibilidad de ser Edil; lo fue por un año y después “renuncié”. Luego contó una anécdota que, dijo, “refleja lo que nuestro equipo cree que tiene que cambiar”.

Siendo integrante de la comisión de turismo y deportes concurrió en una delegación por una invitación de un club deportivo de Ciudad del Plata. “salimos con dos ediles del PN, vamos a la cancha del club que había llamado y nos encontramos con el Vicepresidente del club y nos dice que no nos puede abrir porque la llave la tenía el Presidente, pero aclaró además que ahí no había ningún problema porque el Presidente encabeza la lista de Juan en CDP y además estuvo Calandria y nos dijo que si a todo lo que necesitábamos”. Contó Viña que miró al Vicepresidente del club y le preguntó, pero entonces ¿‘para qué nos hizo venir?’”.

“Esas cosas hay que cambiarlas, porque esa ida a Ciudad del Plata significó un chófer, una camioneta, un costo de movimiento y esa plata es de la gente. Si vos lo tenés resuelto, no me llamés a mí, llamá a fulanito y decile lo que necesitás”, añadió Viña como conclusión de su anécdota.

Más adelante dijo el candidato a la Junta Departamental por el MPP que está “convencido que la tarea del Edil tiene que tener una retribución económica. No lo que pasa ahora, que la Constitución dice que el cargo es honorario y yo voy a ir a firmar que recorro tantos kilómetros en el auto para cobrar un sueldo encubierto. Eso está mal, eso es reírse de la gente. Cambiar eso no es fácil, pero hay que proponerlo cada vez que sea posible”, porque según Viña, “para cambiar tenemos que influir en la gente para que empiece a ver el mundo de otra manera”.

POSIBILIDADES | El MPP tendrá en estas elecciones departamentales listas calcadas que respaldarán a los dos candidatos, Pablo Urreta y María Noel Battaglino. Sobre los dos candidatos, Viña tuvo conceptos elogiosos, sobre Battaglino contando que sabe de votantes de otros partidos que la acompañarán por lo buena profesional y persona que es. Respecto a Pablo Urreta dijo que “lo veo con más mirada política, por la formación que tiene que le ha dado esa posibilidad. Ambos son muy buenos candidatos, llegamos bien, pese a todas las dificultades”.

En cambio consideró que el Partido Nacional no llega en las mejores condiciones. “Ha estado dividido, es más, la gente de Alianza y el herrerismo han tenido que firmar papeles, pactos de no agresión. Eso pasó. Además, que haya otras opciones (PC, CA), que la gente pueda tomar decisiones sin que pese todo lo que le dicen, está bueno”.

“Está todo muy entreverado, pero nosotros enfilamos bien la proa y vamos a buscar llegar al gobierno departamental, porque un día va a ocurrir y creo que la gente va a vivir con alegría ese cambio”, culminó diciendo Gerardo Viña, quien estuvo acompañado por Delia Rodríguez, que es la segunda candidata a la Junta Departamental por el MPP.

Por Javier Perdomo.