Secretario General de FUCVAM Gustavo González pidió calma al gobierno en lanzamiento de campaña por el Sí en Libertad

El viernes a la noche, en el salón comunal de la cooperativa de viviendas COVI-LIBER, se desarrolló el acto de lanzamiento de la campaña hacia el referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El acto contó con la participación del diputado del Frente Amplio Nicolás Mesa, con la ex candidata a la Intendencia por ese sector María Noel Bataglino y con el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González.

Previo al comienzo de la alocución central, Gustavo González habló con los medios de Libertad sobre el momento político que vive el país ante la perspectiva concreta de un referéndum que deberá realizarse entre marzo y abril de 2022. El dirigente del movimiento social de la vivienda, dijo que está comenzando el “segundo tiempo de una gran tarea, que tiene que ver con un instrumento democrático como es el referéndum; yo creo que nadie tiene ninguna duda, habrá referéndum y por lo tanto esta campaña va a ser voto a voto, mano a mano”.

González, que ha tenido un rol protagónico en la campaña de recolección de firmas y ahora en esta segunda etapa, comentó luego que él intentaba siempre felicitar “a los ciudadanos de a pie que sacaron la campaña de las firmas adelante y con estos actos que estamos haciendo permanentemente en los barrios, en las cooperativas, en los sindicatos y las organizaciones políticas que se han sumado, vamos rumbo a ganar el referéndum”.

Gustavo González opinó que “hay mucho nerviosismo en el oficialismo, se está planteando que mentimos y eso no le hace bien a la campaña, hay que elevar las luces y trabajar con luces altas; defender la ley quienes están a favor de la LUC y los que estamos por la derogación, plantear nuestros argumentos para que el ciudadano, cuando se enfrente a las urnas, tenga pleno conocimiento de si vota sí o no. Yo no tengo dudas, que van a votar el Sí”.

SIN SOLUCIONES | El dirigente de FUCVAM se refirió al capítulo viviendas de la LUC que, dijo, no tiene un solo artículo que busque resolver el problema de la vivienda. “Uno podría haber imaginado que una ley de urgente consideración iba a crear, por ejemplo, un nuevo programa de vivienda, pero no hay nada de eso”, mencionó González.

Luego continuó explicando que “quienes defienden la LUC, están confundiendo porque el alquiler sin garantía, ya existía antes de la LUC, ahora se incorporan artículos nefastos que solamente le dan garantías al propietario. El desalojo se puede producir en seis días; al tercer día, un inquilino puede ser declarado moroso y para resolver el problema antes del desalojo, al cuarto día, tenés una mora del 60%”.

“La LUC no se queda allí, si tú te incorporas al alquiler sin garantía, también el buen pagador, finalizado el contrato, en 30 días puede ser desalojado, por lo tanto, lo primero que no es cierto es que necesitamos una LUC para el alquiler sin garantía, lo segundo que tampoco es cierto es que nosotros nunca planteamos que se deroga la vieja ley de alquileres. El que ya está por esa ley, continúa. Acá el problema es que le están dando todas las garantías a los propietarios y lo que nosotros llamamos un desalojo express; si sumamos que no hay un solo artículo que logre resolver el problema de la vivienda, el ciudadano se debe preguntar, si era necesaria una LUC”, mencionó el Secretario General de FUCVAM.

González dijo después que ve muy nerviosos a los integrantes del gobierno. “Los llamo a la calma, a que discutan si los artículos que dice FUCVAM son verdad; hay que leer y yo invito a la ciudadanía a organizarse, a ilustrarnos, leer y ver. Si existe el desalojo a los seis días, si existe la mora del 60% y si existe el desalojo al buen pagador. Eso que dicen los textos de los artículos de la LUC, salvo que los parlamentarios del gobierno voten sin leer, que no lo creo”.

Aclaró Gustavo González que “como FUCVAM nos interesa el tema de la vivienda en particular, pero nos interesa toda la LUC. Una LUC, en general, tiene pocos artículos; esta tiene 400 y tantos artículos. A las organizaciones sociales nos dieron 15 minutos para exponer sobre esta cantidad de artículos. Fue payasesco y vergonzoso”.

COOPERATIVAS | En relación a la situación general del cooperativismo de viviendas, Gustavo González dijo que “la ministra Irene Moreira ha contestado que ve con buenos ojos otorgarnos el 2% para los intereses de las cooperativas posteriores a 2008, esperemos que sí porque es un planteo justo. El otro tema es que se han movido desde agosto las 21 cooperativas que teníamos a la espera de escritura hace un año y medio. Por suerte, se hizo un cronograma y todas firmarán antes de fin de año. Así que esperamos que nos otorguen el 2%, como corresponde”.

En referencia a las expectativas para el actual período de gobierno, Gustavo González dijo que “la vivienda fue, dentro de la ley presupuestal, la que tuvo el mayor recorte; más que la educación y la salud, un 30%; esto es reconocido hasta por el oficialismo, por lo tanto aquellas promesas de campaña electoral de 50 o 60 mil viviendas, es absolutamente imposible que las puedan cumplir. Si no hay un refuerzo en el presupuesto, el Ministerio no va a poder cumplir con los objetivos que se planteó”.

Puntualmente sobre el sistema cooperativo dijo que pese a las dificultades se siguen formando nuevas cooperativas. “Creo que en el Uruguay, el cooperativismo de vivienda se ha consolidado y la gente ve que es una verdadera posibilidad de resolver el problema de la vivienda, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo”, dijo González, que luego ejemplificó sobre la importancia del sistema diciendo que un tercio de la ciudad de Mercedes vive en cooperativas de vivienda. También dijo que “afiliados a FUCVAM somos 36 mil familias, que ya vivimos bajo este modelo”.

Por Javier Perdomo.