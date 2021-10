Richard Mariani reconoce que le gustaría presidir la Departamental del FA

Pese a haber tenido que pedir licencia por tiempo indeterminado del Concejo Municipal de Ciudad del Plata ante una situación familiar compleja, el candidato más votado en la pasada elección municipal, Richard Mariani, continúa generando novedades. Fue él quien denunció las dificultades que existen con el agua en el Hospital de San José de Mayo, a la vez que volvió a promoverse por redes sociales su nombre como candidato a presidir la Departamental del Frente Amplio, que se debería dirimir en la elección interna de esa fuerza política el 5 de diciembre próximo.

Mariani mantuvo un extenso diálogo con La Semana, en el que al ser consultado respecto a la situación que denunció en el nosocomio público de la capital departamental contó que llegó “al hospital de San José, en la noche no había traslado, no había medicación; mando a buscar la medicación a 100 kilómetros de distancia de mi casa, se corta el agua. Espero hasta el otro día, voy a hablar con la Dirección del hospital, me dieron una respuesta que no me convenció, me dijeron que estaban trabajando pero yo no vi a nadie trabajando”.

“Después de hablar con la Dirección y no recibir respuesta satisfactoria, hay que hacer la denuncia correspondiente en el MSP, el instituto de derechos humanos y lo hago públicamente, porque soy opositor a los que están gobernando el país, y además para que los vecinos y las vecinas de San José, estuvieran al tanto de toda esta movida”, agregó el Concejal en uso de licencia, quien mencionó de inmediato que “después veo en las redes sociales que mucha gente me dice que la situación no es de ahora, es de años atrás”.

Respecto a la campaña que ha vuelto a surgir para que sea Presidente del FA San José, Mariani dijo que no le gusta ser autoreferente “pero los votos lo marcaron en la elección de setiembre del año pasado, soy la persona más votada de todo Ciudad del Plata y me atrevería a decir que de todo el departamento porque los demás actores políticos siempre se presentan en listas nacionales. Yo me presenté con una lista que no tenía estructura, que no tenía nada, y fuimos los más votados. No soy de ninguno de los sectores mayoritarios”.

Comentó luego que quienes impulsan su candidatura es “un grupo de vecinos de Ciudad del Plata y de sectores pequeños pero que tienen representatividad dentro del Plenario Departamental”.

OTRAS ACCIONES | Esta movida, dijo Mariani, “coincide con una denuncia que hice con un grupo de amigos para sacar a los torturadores de Peñarol, coincide con una denuncia sobre 20 camiones de basura en la esquina de mi casa, coincide con que la alcaldesa se está negando a entrar a un terreno cuando el dueño dice que tienen que entrar allí y ahora sale que la alcaldesa con el Director de Higiene van a intimar al dueño del terreno, cuando el dueño está autorizando que entren a limpiar”.

“Todo esto coincide también con que denuncié a uno de los coordinadores de los jornales solidarios porque estaba maltratando a la gente y coincide porque uno milita constantemente y cuando ve una injusticia la hace pública, la denuncia, que es lo que debe hacer el FA”, agregó Richard Mariani.

Luego se refirió a otro nombre que ha estado en danza como posible Presidente del FA San José. “A mí si me preguntás quién me representa me inclinaría en este momento por el compañero Oteguy, que es un laburador del INAU, que es del interior del departamento, de Libertad, y conoce las necesidades y la coyuntura, porque necesitamos un Frente Amplio unitario, movilizado para esta circunstancia”, pero aclaró “yo no le puedo decir a los vecinos que no me propongan cuando realmente me gustaría. Ahora tengo un problema personal que lo tengo que atender, pero creo que el FA necesita otro impulso”.

Mariani cuestionó a la actual dirigencia departamental de su partido. “Pasó una semana de lo del hospital de San José de Mayo. Fue una casualidad que yo me enterara del tema porque mi hermana estaba internada. Lo que hay que cuestionarse es cómo el FA no se pronunció antes. Los compañeros y las compañeras que están dirigiendo el FA, el compañero Diputado ¿están denunciando esta situación?”.

Insistió con la situación del hospital diciendo que él no puede quejarse “del personal, pero uno se da cuenta que el hospital está abandonado. No sólo en el tema edilicio, sino que faltaban medicamentos. Te traían un vaso de leche con un azúcar solo. Eso no depende del funcionario, depende de la cabeza del hospital”.

VENTAJAS | Respecto a qué le podría dar al FA tener un Presidente del interior del departamento, dijo que “le puede favorecer en la descentralización. Siempre nos quejamos del centralismo democrático, pero después en el interior con las capitales departamentales pasa lo mismo. Todos los compañeros del interior de todos los pueblos conocen las problemáticas de cada lugar y pueden aportar un montón”.

“Siempre pasa lo mismo, los candidatos son siempre de la capital departamental, las decisiones se toman ahí, las reuniones son ahí. Hay que descentralizar un montón de cosas y también movilizar a la fuerza política desde la base. Hay un montón de señales que se pueden dar desde la orgánica del FA, por ejemplo, reuniones de los ediles en las localidades del interior, cada uno o dos meses; reuniones de la Mesa Política en diferentes localidades y sobre todo estar en cercanía con los vecinos”, agregó Richard Mariani.

Respecto a si se siente limitado en sus posibilidades de ser Presidente del FA por su situación familiar, dijo Mariani que “sí, es bastante limitante desde el momento que pedí licencia por tiempo indeterminado como Concejal. No es sólo el problema de mi hermana chica, también tengo otro hermano con un trastorno compulsivo. Está muy difícil para mí, me tocó esta changa de cuidar a mis hermanos”.

Igual, valoró de forma positiva el trabajo realizado hasta ahora. “Yo desde hace años me daba cuenta que los vecinos me pedían que me postulara para Alcalde y en este pequeño recorrido de un año que tenemos en el Municipio, hemos presentado 141 pedidos al Concejo Municipal y los vecinos se están identificando con el trabajo que hacemos con nuestro equipo de trabajo. La gente de abajo está reclamando algo”, dijo.

SIN UNIDAD | Por último, consultado sobre cuáles entiende que fueron las razones por las cuales el FA perdió el Municipio de CDP, dijo Mariani: “porque no tuvimos la capacidad de decirle a los vecinos cuáles eran nuestras funciones. Había una oficina de desarrollo que era un gobierno paralelo, que la actual alcaldesa (Marianita Fonseca), gobernaba esa oficina y no supimos avisarle a los vecinos y las vecinas”.

“Además, no supimos transmitir los logros, porque se ha mejorado notoriamente, por ejemplo en las plazas públicas de la ciudad. La de Delta El Tigre debe ser la mejor del departamento, con una inversión de 600 mil dólares. Creo que tampoco supimos explicarle a los vecinos cuál era la función del Municipio”, agregó.

Otro aspecto fue, según Mariani, que “no se trabajó en plan de unidad; por ejemplo a mí se me criminalizó constantemente. Yo iba a acompañar a todos los compañeros que lanzaban su candidatura, los apoyamos, pero nunca tuvimos el apoyo central de la Departamental, no se puso toda la carne en el asador para poder retener el único bastión frenteamplista”.

“Ahora estamos dando batalla y pelea en forma permanente. No estamos de brazos cruzados porque perdimos, sino todo lo contrario, ganamos un espacio y lo queremos mantener, con trabajo, que es lo que sabemos hacer”, mencionó Mariani.

Por Javier Perdomo.