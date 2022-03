Referéndum se desarrolla con total normalidad en todo el país

A las ocho de la mañana (hora local), se abrieron los circuitos de votación para que 2.684.131 decidan en Uruguay sobre la propuesta de derogar o mantener 135 artículos de Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en julio de 2020.

La ley contiene 476 artículos y es el resumen de las principales medidas de la coalición de gobierno que llevó a Luis Lacalle Pou a presidir el país. Esa norma plasma el “Compromiso por el país” que firmaron el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, previo a la segunda vuelta de noviembre de 2019, en la que Lacalle venció al izquierdista Daniel Martínez.

La iniciativa fue cuestionada por el partido opositor Frente Amplio (izquierda) y organizaciones sociales, entre ellas la central de trabajadores Pit-Cnt, que interpusieron el recurso de referéndum (previsto en la Constitución), para derogarla.

El manejo del precio de los combustibles, la limitación de la participación de los docentes en las decisiones de la educación, la regulación del derecho de huelga, el desalojo de personas que alquilan sin garantía, la flexibilización de los controles del lavado de activos, cambios en el procedimiento de adopciones, la portabilidad numérica (que permite cambiar de compañía de teléfono móvil sin perder el número) y varias normas referidas a la seguridad, son algunos de los puntos más cuestionados por el Frente Amplio y las organizaciones sociales.

Si o No

Los uruguayos deberán decidir entre dos boletas: una rosada, por el Sí a la derogación de los artículos, y otra celeste, por el No a la derogación. Como la ley exige que para derogar total o parcialmente una ley se debe obtener al menos la mitad más uno de los votos válidos, el voto en blanco (sobres vacíos) contabiliza a favor de la opción No.

Las empresas encuestadoras en Uruguay señalan un escenario “competitivo” para la votación de este domingo, aunque algunas se inclinan a señalar que no estarán los votos necesarios para derogar los 135 artículos.

La votación culminará a las 19 y 30 horas. Una hora después, la Corte Electoral comenzará a difundir información sobre el resultado.

Libertad

En Libertad, la jornada electoral se desarrolla con normalidad y a buen ritmo, no registrándose inconvenientes en ninguno de los circuitos de la localidad, ubicados en las escuelas 49, 99, el liceo, la Escuela Técnica, la sede de El Asador, el Colegio San José, el salón Don Bosco y el Jardín 113. En la gran mayoría, al mediodía había votado cerca del 50% de los habilitados.

Fotografía Sebastián Parentelli.

En base a Agencia Regional de Noticias (ARN), y redacción de La Semana.