Referéndum: la diferencia del No sobre el Sí llegó a 4192 sufragios en San José

El pasado viernes 1º de abril culminó el escrutinio definitivo del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que dejó como resultado algo más de 30 mil votos de diferencia a favor de mantener las normas impugnadas. Los números finales son 1.108.360 votos por el No y 1.078.425 por el Sí. Los votos en Blanco fueron 29.191 y los anulados 84.461, siendo rechazados 570 votos observados. El total de votantes fue de 2.298.937.

Si miramos los números de San José, también aumentó levemente la diferencia entre el No y el Sí. La primera opción alcanzó los 37.658 sufragios y la segunda 33.466 (4192 votos de diferencia). En Blanco votaron 912 josefinos y anulados lo hicieron 2.817. Los votos observados rechazados fueron 25, lo que arroja un total de 74.878 votantes.

Ahora miremos los votos por zonas del departamento, haciendo la salvedad de que en estos datos no están contabilizados los votos observados. En San José de Mayo, votaron 28442 personas y el Sí obtuvo allí 13.633 sufragios, mientras que el No llegó a los 13.077.

En Ciudad del Plata, la diferencia a favor del Sí fue de 3378 sufragios. El No alcanzó en esa zona de San José 6807 voluntades, contra 10.185 del Sí. En Ciudad Rodríguez, la diferencia del No sobre el Sí no llegó a los 200 votos. El No obtuvo 1378 y el Sí 1187.

En Rafael Perazza la diferencia a favor del No fue importante. Fueron 1373 los votos por mantener los 135 artículos y 546 los que votaron a favor de derogarlos. En Puntas de Valdez a su vez, fueron 1126 los que votaron por No, contra 468 que lo hicieron por el Sí. En Ecilda Paullier, los votantes por no fueron 2038 y quienes votaron por Sí fueron 697 ecildenses. Vale recordar que los datos de Libertad, los publicamos en la pasada edición.

CONCLUSIONES | La presidenta de la departamental frenteamplista Marcela Barrios -quien asumió el cargo en plena campaña hacia el 27 de marzo-, comentó que en la fuerza política hay satisfacción “por lo logrado en el departamento y muy contentos en especial con el resultado alcanzado en Ciudad del Plata y San José de Mayo. “Tenemos ganas de seguir analizando y profundizando sobre los resultados”, mencionó la dirigente.

Luego Barrios se refirió a la estrategia desplegada durante la campaña. “Cuando se delineó la estrategia, habíamos estado identificando zonas a donde teníamos que tratar de llegar en función de datos que se manejaban en base al perfil de votantes que había que ir a buscar. Un poco en función de eso fue la estrategia que desarrollamos y allí se ve el resultado”, dijo Marcela Barrios.

Comentó luego que “obviamente esto no se puede comparar con una elección nacional, más allá que se tiende a comparar con los resultados del ballotage del año 2019. Nosotros siempre dijimos que no era una elección de medio camino, pero lo que sí quedó claro es que no hay una única visión para abordar determinadas temáticas. Hay temas que para nosotros era deseable darles más tiempo para analizarlos, para escuchar a las organizaciones sociales, por ejemplo en cuestiones como la vivienda y la seguridad. Quedó claro que no hay una única visión de cómo llevar adelante los cambios”.

Al evaluar en particular lo ocurrido en Ciudad del Plata, Marcela Barrios comentó que “vemos que es una zona que vuelve a comportarse como parte del área metropolitana. Siempre había tenido un comportamiento cercano o parecido al metropolitano, es más, un comportamiento parecido al de municipios cercanos como el de Paso de la Arena o el Cerro de Montevideo, pero en las últimas elecciones venía cambiando”.

“Estábamos preocupados por esas luces amarillas que se estaban prendiendo en cuanto al cambio en la votación en esa zona y ahora entendemos que volvió a parecerse a lo esperado”, dijo Barrios, que adujo el resultado a que “fue una zona en la que se trabajó muy bien, se hicieron muchas barriadas, hubo llegada de muchos referentes nacionales y se vieron los resultados de ese trabajo”.

EN LA CALLE | Ese es uno de los elementos que Marcela Barrios considera fundamentales a la hora de evaluar el resultado y de planificar la estrategia de su fuerza política de cara al futuro. “Fue muy positivo, el salir hacia afuera. Nosotros participamos de muchas barriadas y percibimos la necesidad de información que tiene la gente. Eso es una cosa que nos da una pista de cómo trabajar en cuanto a estar más cerca de la gente. Será parte del plan de acción a concretar el futuro”, comentó la Presidenta del FA San José.

Respecto a las zonas en que el Sí votó menos, en particular las zonas rurales, dijo Marcela Barrios que “en esta etapa no habíamos priorizado esas zonas. No fuimos a buscar los votos a algunas de esas zonas, pero igual hay algunas localidades como Rodríguez en las que los compañeros vienen haciendo un trabajo muy bueno. Hay datos que son alentadores. Tenemos pistas por donde seguir trabajando”.

Aclaró la dirigente frenteamplista que todavía es muy pronto para hacer un análisis global de los resultados. Explicó que la Mesa Política Nacional del FA definió dar un mes para analizar los resultados, para intentar mirarlos más en perspectiva.

INTERIOR | Destacó también Marcela Barrios que en abril “se va a instalar la Comisión del Interior, será una nueva instancia de trabajo que tendrá el FA presidida por Aníbal Pereira, el ex intendente de Rocha, que tendrá su primera reunión en la localidad de Rodríguez”. La fecha de la primera reunión será el 23 de este mes, en la localidad del norte del departamento.

“Dentro de esa comisión después se trabajará con distintas líneas de acción para el interior”, comentó Barrios, que informó que la Departamental San José, ya está “preparando el aterrizaje, porque en esa instancia vamos a recibir a compañeros de todo el país. Nosotros como departamental anfitriona ya estamos trabajando en los detalles”.

Mencionó Marcela Barrios que “la Comisión del Interior está integrada por delegados de los sectores que tienen participación en el Secretariado Nacional del FA, pero deben ser personas que sean del interior, que no vivan en Montevideo ni en Canelones, y también por integrantes de las bases, que se designan por regiones”.

Por Javier Perdomo.