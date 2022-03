Referéndum: el No le ganó al Sí por apenas 4000 votos en San José (53.5 a 46.5%)

Con 237 circuitos escrutados (de un total de 238), la diferencia del No con respecto al Sí en el departamento de San alcanzó los 4000 votos. Según los datos de la Corte Electoral, el No llego a los 36699 sufragios (53.5%), mientras que el No alcanzó los 32700 votos (46.5%).

Los votos en blanco fueron 880, mientras que los votos anulados fueron 2785. Los votos observados fueron 1452, de un total de 74516. Resta validar un circuito.

A nivel nacional, la diferencia del No contra el Si, es de 21 mil votos, faltando un 4% de los circuitos por cargar en la Corte Electoral. A nivel nacional hay 99 circuitos sin validar.