PSU y PCU, unidos en la 901001 para sumar, en respaldo a la candidatura de María Noel Battaglino

Javier Gutiérrez encabeza la lista que surgió del acuerdo de dos fuerzas históricas del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que con el número 901001, respaldan la candidatura de María Noel Battaglino a la Intendencia de San José.

Esta lista reedita el acuerdo alcanzado para las departamentales de 2015 y también para lo que fueron las nacionales de 2019. Respecto al acuerdo de los dos partidos históricos, dijo Javier Gutiérrez que “el trabajo que desarrollamos hacia la elección nacional consolidó un equipo, un nivel de acuerdo muy interesante, que hizo que en el momento mismo de la elección, más allá de las primeras resistencias que habíamos tenido en el plano local porque nosotros estábamos avanzando en otra línea, una vez que se consolidó el espacio, dijimos que el acuerdo se debía hacer llegar hasta mayo (ahora setiembre), consolidando un trabajo a cinco años en el marco de la interna del Frente y en la Junta, y si se cumplen las expectativas que tenemos, en el marco de un gobierno departamental frenteamplista”.

En cuanto a los objetivos que se plantean para la instancia del próximo domingo, dijo Javier Gutiérrez que pretenden “consolidar lo que ya tenemos, por lo menos una bancada de tres ediles, algo que sabemos que es difícil por la dispersión que hay”.

“Nosotros nos planteamos distintos niveles de escenarios en que apuntamos a que haya una participación igualitaria de los dos sectores. Si nos va muy bien tendremos tres ediles y la tercera línea va a ser compartida seis meses y seis meses. Si nos va bien tendremos un edil de cada uno y si nos va mal y sacamos un Edil compartiremos la banca. Siempre pensamos en la máxima, porque queremos que dos partidos históricos del FA, que han sido pilares en su estructura, tengan representación en la Junta Departamental”, dijo Javier Gutiérrez.

En cuanto al respaldo a María Noel Battaglino, dijo Gutiérrez que “nunca lo dudamos. Habíamos pensado los dos sectores, de manera independiente, que la opción era Federico Diana y María Noel de cara al Plenario. La opción de Federico no prosperó y obviamente no dudamos. Entendemos que María Noel representa la renovación en el FA, que tiene capacidad de gestión, que tiene proyección política y tiene una visión fresca y renovadora de la militancia y la forma de ver al FA”.

“Nos sentimos consustanciados con la propuesta, la forma de ver y analizar la gestión del departamento, porque si bien el programa es único, las improntas personales pesan a la hora de respaldar una candidatura”, agregó Gutiérrez, que de inmediato aclaró que “la candidatura de Pablo Urreta es muy buena también, además está consolidada, y también nos sentimos muy cómodos si tenemos que trabajar con él”.

PABLO CORTÉS | Javier Gutiérrez visitó La Semana acompañado de Pablo Cortés, quien recientemente se integró al Partido Socialista y es el primer suplente de Gutiérrez. Respecto a su presencia, dijo Gutiérrez que “nosotros como estructura, no hemos podido lograr consolidar un equipo de trabajo fuerte en Libertad y en realidad nuestra proyección con Pablo no es solo electoral. La idea es que se integre a trabajar en la interna del partido en un proceso de más largo plazo y que haga su propio camino en la interna del Partido Socialista”.

Pablo Cortés mencionó que su integración al PS “es un paso que tendría que haber dado hace mucho tiempo. Yo con el PS de San José tengo experiencia de trabajo de hace muchos años. Con Javier trabajamos mucho en la Junta Departamental e hicimos algún trabajo académico juntos, coordinamos mucho”.

Mencionó luego que “la Junta Departamental es un espacio en el que me siento muy cómodo, considero que fue productivo mi pasaje por allí. Muchas cosas fueron coincidiendo para que me integrara a este equipo de trabajo para que aspire a volver a la Junta y aportar lo poco o mucho de experiencia que he acumulado en este tiempo”.

Reconoció Pablo Cortés que “el trabajo ejecutivo no es el que más me entusiasma, el trabajo legislativo sí me gusta; me gusta el trabajo en la Junta Departamental, en equipo, en elaboración, en la discusión, es en el que me siento más cómodo y en el que mejor aporto”.

En una entrevista radial, hace un tiempo la candidata nacionalista Ana María Bentaberri deslizó que Gutiérrez y Urreta, podrían ser dos nombres del FA que podría convocar a trabajar en su gabinete si era electa. Eso generó gran polémica en los medios de San José, pero Gutiérrez se ha deslindado de cualquier posibilidad al respecto.

GABINETE | Dijo al respecto que “estuve cinco años diciendo que mi intención era no volver a ser candidato en la Junta en este período, pero los compañeros entendieron que este no era el período para retirarme, sino que debía ser candidato. Siempre he estado en los lugares en los que el partido me ha convocado. Si hoy o mañana hay un acuerdo entre los diferentes partidos y uno de los nombres que se maneja es el mío, iré donde la fuerza política me convoque. Si existe una decisión política y mi nombre es uno de los nombres propuestos, estaré”.

Más allá de eso, aclaró Javier Gutiérrez, “nosotros nos estamos planteando la posibilidad de ganar la Intendencia, tenemos la percepción que esta es una elección diferente. Hemos hecho muchas barriadas, caminar mucho, hablamos con la gente y encontramos receptividad en la gente y disconformidad con el gobierno departamental. El 27 se va a saber, pero tenemos mucha expectativa y esperanza. Me encantaría participar de un gabinete, pero que sea de María Noel o de Pablo Urreta”.