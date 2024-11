Presidenta del FA y el resultado electoral: «no nos cerraban los números» que manejaba el PN para conquistar dos diputados

La presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio Marcela Barrios, en diálogo con La Semana valoró de forma más que positiva lo que fue el resultado electoral y comentó que para la campaña del ballotage será fundamental el trabajo que se realice en los territorios en el que jugarán un papel central los militantes de cada uno de ellos.

En primera instancia Marcela Barrios dijo que sentía “orgullo por la militancia” desarrollada y “satisfacción, alegría y agradecimiento por el deber cumplido”.

Consideró que la votación de la coalición superó “nuestras expectativas”, aunque aclaró que desde que la actual Mesa Departamental asumió -que como vicepresidente tiene a Osvaldo Nicoletti-, ha venido “preparando lo que fue la estructura del FA para la elección, fortaleciendo los distintos territorios y comités. Finalmente quedó demostrado que todo este esfuerzo tanto del FA como de los sectores, como de la propia militancia, valió la pena”, porque quedamos “con un excelente piso para la etapa que sigue”.

Dijo luego Barrios que “la militancia del FA respondió, la gente trabajó muchísimo” y que el triunfo en San José “no fue el trabajo de unos pocos, fue algo que hicieron todos los y las frenteamplistas, todos los que fueron delegados, los que repartieron listas”.

La Presidenta de la Departamental consideró a la votación de San José como “histórica”, al haber superado “un poquito la última mejor elección que habíamos tenido, que fue la de 2014” y al “haber superado bastante la votación de 2019 -que era la meta que teníamos-; a eso hay que agregarle “también la diferencia con el Partido Nacional”, dijo Barrios.

DIFERENCIAS | Marcela Barrios se refirió a la campaña del Partido Nacional que buscaba motivar a su militancia con la idea de lograr dos diputados por el departamento. “A nosotros nos estaba llamando mucho la atención las metas que se estaba poniendo el Partido Nacional porque no nos cerraban los números. Nos dábamos cuenta que estábamos creciendo, que mucha gente se estaba arrimando y si ya de por sí el Partido Colorado votaba un poquito mejor que en 2019, ya nos hacía pensar que el FA iba a ser mayoría en el departamento”, dijo Marcela Barrios, que reconoció que les “sorprendió la diferencia de 10 mil, pero nosotros estábamos trabajando para ser mayoría en San José”.

“Yo creo que está bien que se tracen objetivos a la hora de trabajar pero tienen que ser realistas y dos diputados del PN era algo que no veíamos posible. No entendíamos eso. Incluso cómo el candidato a Presidente repitió que San José iba a volver a ser blanco. Es algo que nos descolocó, no sabíamos qué datos estaban mirando”, contó Barrios.

La Presidenta del FA opinó luego que en la interna del FA se entiende que “nuestra votación se trabajó, no fue producto del azar”.

Respecto al ballotage del 24 de noviembre, dijo la Presidenta del FA que se trata de “una nueva elección, se baraja y se da de nuevo”. Al referirse a cuál será el papel de la Departamental dijo que “vamos a salir a hablar con toda la ciudadanía del departamento; creemos que el FA tiene la mejor fórmula, que está muy bien posicionada para la etapa que sigue”.

“Fórmula a fórmula el Frente tiene mejor equipo y la situación en la que queda el Parlamento, sobre todo el Senado, que le permite al FA votar por sí solo determinadas cosas, queda mejor parado. Eso sumado a un presidenciable como Yamandú Orsi con características de diálogo, de tender puentes, es la persona que el país necesita”.

“La Departamental va a tener que desplegar toda su fortaleza y toda la estructura que creamos para hacer un abordaje en los territorios y ahí, qué mejor que las personas que viven en los propios territorios”, dijo Marcela Barrios.

CAMPAÑA | Respecto a la llegada de la fórmula al departamento durante noviembre, dijo Marcela Barrios que la información es que “la fórmula va a venir”, pero no contaba con los detalles al momento del diálogo con este medio. Estimó que antes que culminara el fin de semana estaría más claro de qué tipo de actividad cumplirían Orsi y Cosse en San José.

También comentó que los legisladores electos van a estar llegando a los medios de prensa, pero aclaró que se desarrollará una campaña de cercanía y no habrá grandes actividades públicas.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.