Pedro Bordaberry cree que el Partido Colorado va a llegar al ballotage

El pasado jueves 16 en horas de la tarde, el candidato al senado por el Partido Colorado Pedro Bordaberry estuvo en Libertad en el marco de una recorrida que realizó por el departamento. El ex candidato presidencial estuvo en el comité Leonel Velázquez brindando una conferencia de prensa abierta, que fue seguida por los adherentes al sector de la lista 10 del PC.

Bordaberry estuvo acompañado por el candidato a Diputado Mauricio Viera y sus compañeros en la lista Alicia Velázquez, Fernando Pérez Braggio y Fernando Beltrán. Viera en particular destacó que la lista 10 apoya el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos e instó a trabajar para que el Partido Colorado pase al ballotage.

Comenzó mencionando que en su regreso a la actividad político partidariaq encontró “mucha generosidad” y narró que “fueron tres grupos, integrados algunos por candidatos a Presidente en las internas (Gabriel Gurméndez, Tabaré Viera y la gente Ciudadanos), que resolvieron conversar conmigo sobre la posibilidad de abrir una nueva lista. Cuando vinieron a conversar puse dos condiciones, uno hacer todo por consenso, sin pelearnos, y lo otro, disfrutar el camino, porque se pueden hacer las cosas disfrutándolas”.

“Así fue que se hizo. Hoy el grupo trabaja en armonía, contento, todos han sido muy generosos en ese momento tan difícil que es armar las listas. Estamos con un entusiasmo tremendo y encima las encuestas nos están acompañando”, añadió el candidato de la lista 10.

Consultado sobre si compartía con Ojeda que el PC estará en la segunda vuelta, dijo Pedro Bordaberry que “vamos a llegar al ballotage, estoy convencido que tenemos una oportunidad, porque tenemos el mejor candidato. Andrés Ojeda tiene unas ganas bárbaras, es inteligente, lidera muy bien, comunica muy bien”.

En su opinión, “entre los candidatos que pueden llegar al ballotage, te encontrás con que Andrés es el que está proponiendo, ha estado con ganas, liderando, marcando un perfil distinto. Nosotros queremos que sea él el que vaya al ballotage y lo vamos a apoyar desde donde podemos apoyar nosotros -la experiencia de 10 años en el Senado y cinco siendo Ministro-, que suman a todas las condiciones que él tiene”.

SEGURIDAD | En materia de seguridad pública, uno de los temas en los que más insiste Bordaberry, dijo que la propuesta de su sector es “integral”. Comentó que “no es con una sola cosa que vos hagas que la vas a arreglar. Esa propuesta va desde la propia actuación de la Policía, con cuestiones como no centralizar ni sacar funcionarios de las comisarías, que son una primera línea de lucha contra el delito; también pasa mucho por la prevención y la disuasión sin renunciar a la represión; pasa también mucho por la rehabilitación”.

En esa materia dijo que propone “crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se ocupa de las cárceles, fuera del Ministerio del Interior, especializado en el tema de la resocialización, que es lo que estamos necesitando para bajar la reincidencia”.

Dijo que la propuesta también “pasa por tener mejor equipamiento, en especial de la fuerza aérea, aviones para parar el ingreso de drogas al país y todo lo que es plataformas para la Armada y la compra de scanners y una cantidad de cosas en las que el país tiene que invertir hoy, sino tendrá que invertir mucho más dentro de cinco o 10 años”.

También dijo que pretende “revisar el Código del Proceso Penal, nos parece que hay muchas cosas para ver ahí” y “crear nuevas fiscalías en materia de lavado de activos”, además de un “sistema nacional de rehabilitación de adictos”.

“Tiene que ser una política que contemple todo”, opinó y cuestionó al Frente Amplio cuando dice que este gobierno no atacó al gran narcotráfico. “Cuando el FA en su gobierno decía que al narcomenudeo no hay que seguirlo yo le contestaba que hay que perseguir al grande, al mediano y al chico. No hay que elegir. Hay que cerrar las bocas, hay que perseguir al que la distribuye y al que la trae”, dijo.

ASUNTOS INTERNOS | Agregó luego que “al que distribuye y trae la droga, hay que perseguirlo en el bolsillo, donde más le duele, el lavado de activos” e informó también que pretende que se cree “una unidad de asuntos internos que revise y controle la corrupción policial”.

Consideró que el actual gobierno “si ha atacado al gran narcotráfico, no lo suficiente, pero se ha hecho”. Consideró que para hacerlo también “tenés que lograr que las oficinas especializadas –la DEA, las agencias europeas, el MOSAD-, vuelvan a estar en el país”.

“Nuestra propuesta es muy integral y no es que la inventé yo. Trabajamos con un equipo formidable en estos temas”, dijo por último el candidato al Senado por el Partido Colorado.

Por Javier Perdomo.