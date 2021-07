Para Nicolás Mesa, las cifras del delito hay que mirarlas más a largo plazo

Las constantes visitas de dirigentes frenteamplistas de primera línea durante la campaña de recolección de firmas por el referéndum contra la LUC, hicieron difícil brindar espacio a la actividad del diputado frenteamplista por San José Nicolás Mesa, pese a que ha estado actuando en temas de discusión nacional, debido a su participación en la comisión de seguridad de la Cámara de Representantes. Pasada la etapa de recolección de firmas, es tiempo de hablar con el representante josefino En esta oportunidad, la inminencia de la instancia de referéndum y las políticas de seguridad, son el núcleo de la charla mantenida.

Comenzó el Diputado del Frente Amplio coincidiendo con su par nacionalista Rubén Aníbal Bacigalupe sobre que el referéndum puede llegar a ser una especie de referéndum sobre la marcha del gobierno. “Generalmente esas cosas se interpretan de esa forma. Un referéndum en la mitad del período, suele ser un referéndum sobre las políticas que se están llevando adelante”, dijo Mesa.

Al momento de evaluar lo que fue la recolección de firmas, Nicolás Mesa visualiza que “a nivel nacional, haber llegado a 800 mil firmas en las condiciones en que se llegó es muy importante. Es como hemos dicho todos, una quijotada, una demostración del espíritu democrático que hay en Uruguay y de la importancia que tiene la participación en el país”.

En particular sobre la campaña realizada en San José, dijo Nicolás Mesa que “pretendíamos llegar a las 21 mil firmas y llegamos a las 26 mil” y aclaró que “respecto a las firmas de Ciudad del Plata, se hizo un estimativo porque al principio las firmas recolectadas iban directo a Montevideo. Eso dificultaba llevar los números a nivel departamental y la comisión pudo ir ajustando sobre el final esos números”.

“Es sólo un dato para manejar la realidad del departamento pero la participación fue alta en todo el país. Hubo una muy buena participación del interior, eso es una señal”, añadió el Diputado por el MPP.

LOS PROTAGONISTAS | El Diputado josefino habló también de quienes salieron a reunir firmas, que fue en aumento en la medida en que avanzaba la campaña. Mesa destacó que “no era sólo recolectar la firma, sino que cada uno de los que salió a buscarlas tuvo que estudiar, formarse sobre lo que era la LUC, qué decían los 135 artículos, por qué se impugnaban; es decir tener toda la información para después salir a hablar con la gente”.

Pero además, “hubo seguimiento de las firmas, para que cuando entraran a la Corte Electoral no se rechazaran, muchas se tuvieron que recolectar de nuevo”, mencionó sobre el trabajo realizado que, dijo, en “los últimos días fue impresionante. Luego que se comunicó que faltaban 40 mil firmas, hubo un aluvión de gente que salió a firmar. En la ciudad de San José de Mayo, había cola para firmar”.

Consultado sobre si generó algún efecto en el último envión, la concreción de una de las reformas de la LUC respecto al precio de los combustibles, que puede subir cada mes debido al precio de paridad de importación, Nicolás Mesa dijo que sí generó algún efecto y añadió que “ya estamos en una etapa del gobierno en la que se está terminando la luna de miel. Se están empezando a ver efectos adversos para la mayoría de la población, lo que repercute en el ánimo general. Nosotros lo vemos acá, en San José. Vengo insistiendo con lo mismo hace tiempo, se comienza a ver la pérdida de puestos de trabajo, la pobreza, el aumento de los combustibles, el aumento de las tarifas, la pérdida en el salario real, todas esas cosas que se sienten en la vida cotidiana”.

Hizo mención Mesa también a las dificultades generadas por la pandemia y a las soluciones propuestas por el gobierno. “Se han hecho muchos anuncios para detener la parte más económica y social de la crisis del coronavirus, pero después podemos ver en la práctica que esas medidas no logran llegar a la mayoría de la gente. Hay un ejemplo concreto: un comerciante que tiene deudas con BPS y DGI porque le bajaron las ventas en pandemia. Va al Banco República para solicitar un préstamo, para ponerse al día con BPS y DGI, pero para que le habiliten el préstamo en el BROU, le piden estar al día con BPS y DGI. Así es imposible”.

SEGURIDAD | Respecto a cuál va a ser el encare de la campaña hacia la instancia de referéndum del año próximo, Nicolás Mesa recordó primero que “hasta ahora lo que hubo fue un gran silencio por parte de los defensores. En el parlamento por el formato, no se dio la discusión necesaria de los temas que se reformaron. En la campaña hicimos un esfuerzo enorme para instalar el tema e informar. Todo eso se hizo acompañado por un gran silencio por parte de los defensores de la ley. Ahora eso cambió, van a tener que estar las dos campanas”.

Para el Diputado del FA “este es el primer hecho político que cambia la agenda del gobierno” y consideró que a la hora de salir a dar argumentos, para el FA y la comisión pro referéndum, “será la continuidad de la campaña, estamos más entrenados”, mientras que los legisladores del gobierno deberán salir por primera vez a explicar por qué es buena la LUC.

Desde ya lo anuncian actores del oficialismo, el capítulo seguridad será uno de los principales puntos que defenderán, intentando mostrar que es gracias a lo aprobado en la LUC. Para el legislador del principal partido de oposición y uno de los promotores de la consulta ciudadana, “hay una legítima preocupación por el tema seguridad, eso no es nuevo, no es de ahora, pero lo que está planteado en la LUC no lo soluciona, es más puede generar situaciones que lamentemos todos, como pueden ser episodios de justicia por mano propia o de gatillo fácil. Hay disposiciones que son confusas en la LUC y que no solucionan los problemas de seguridad. Ahora vamos a tener tiempo de salir de los slogans y discutir temas importantes como éste de la seguridad, que tiene que ser abordado como una política de Estado, algo en lo que Uruguay tiene experiencia”.

Sobre las últimas cifras del delito brindadas por el Ministerio del Interior, en el que se muestra una reducción general en los hechos delictivos, Nicolás Mesa dijo que “delitos como el hurto, la rapiña, el homicidio, han descendido en todo el mundo por la pandemia. Eso pasó en todos los países. Uruguay no es la excepción en eso, no es una isla. A su vez hubo un aumento en los delitos de violencia doméstica en el mundo, al estar más tiempo en la casa la gente, hubo más violencia. En el último informe eso no se visualiza (hay menos denuncias de violencia doméstica), y es algo que llama la atención”.

Según Mesa, en el Frente Amplio se cree que “ha habido un desestímulo a que la gente haga la denuncia; en la gestión anterior había insistencia en que la gente tenía que denunciar. Se crearon un montón de canales para denunciar y ahora hay muchos hechos puntuales que nos llevan a pensar que hay desestímulo para que la gente haga la denuncia, pero además también los medios masivos de comunicación han bajado la cobertura de temas de seguridad. No estoy adjudicando intencionalidad, estoy verificando un hecho”.

Ante esto, “me parece apresurado decir que una baja en esos delitos es fruto de las políticas llevadas adelante por el gobierno, hay que evaluarlo con más tiempo”, dijo Mesa, que al ser consultado con la idea de que Larrañaga fue el Ministro que cambió la seguridad pública, Mesa comentó eso se instaló en algún momento, es entendible que ante el sentimiento de la gente que trabajaba con él y de su colectividad política por un lamentable episodio, repentino, que nadie esperaba, se instale ese discurso, pero si lo vemos y reflexionamos con cabeza fría, es apresurado hacer ese tipo de afirmaciones en el medio de una situación excepcional. Hay que tomarse tiempo para ver la evolución general, teniendo en cuenta todos los factores”.

AFECTADOS | Por último y consultado sobre la actividad parlamentaria, dijo que ahora está centrada en el análisis de la rendición de cuentas, que “mantiene la línea económica del gobierno, la línea de ajuste. Estamos haciendo un estudio para presentar en la cámara, sobre cómo afectó en el departamento de San José el ajuste, cómo se han visto recortadas las políticas sociales, los distintos programas del MIDES, cómo han afectado los recortes en materia de salud, cómo ha aumentado la pobreza, el desempleo, porque está bueno que en el Parlamento se tengan las voces del interior, que se vea cómo afectan los temas en nuestro territorio”.

Por Javier Perdomo.