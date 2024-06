Para María Noel Battaglino el MSP ha debilitado su rol rector de la salud

En las elecciones departamentales de 2020, en tiempos de pandemia y en momentos de baja popularidad en lo nacional, el Frente Amplio de San José logró mejorar la votación que había tenido en 2015 y alcanzó un Edil más. Una de las responsables de esa buena performance fue la ex directora Departamental de Salud María Noel Battaglino, quien ahora, de cara a las elecciones nacionales, encabeza la lista de El Abrazo, la 949, una alianza en torno a la también doctora Cristina Lustemberg, que respalda a la precandidatura de Yamandú Orsi.

María Noel Battaglino dice que fue natural su cercanía con Cristina Lustemberg. “Tenemos contacto en la militancia desde antes de coincidir en el Ministerio de Salud Pública (MSP), ella como subsecretaria y yo como Directora Departamental. Obviamente después de la gestión, vimos que teníamos muchas cosas en común, que íbamos por temas que compartíamos y que teníamos forma de hacer, que nos unían”.

La ex jerarca y militante frenteamplista explicó qué es “El Abrazo”. Comentó que “es una alianza con sectores pequeños del FA como el IR, FEM (Frente en Movimiento), y compañeros y compañeras son independientes, se forma esa alianza que se llama El Abrazo porque compartimos ejes programáticos, énfasis en temas y entendimos que tenemos que evitar la fragmentación, que es tan común en el FA, y unir espacios”.

Según María Noel Battaglino, el espacio apoya a Yamandú Orsi, porque entienden que “tiene un perfil, una forma de acercarse a las personas que trasciende lo que somos los y las frenteamplistas; es en ese entendido que lo mejor es que Yamandú lidera la fórmula, sabiendo que dentro de la fuerza política, lo que vamos a hacer ahora en junio es ordenar la fórmula, en qué orden estará integrada”.

Consultada sobre si militar en el FA en un departamento con predominancia nacionalista, es un escollo, dijo Battaglino que “la militancia en el interior para el FA siempre tiene una dificultad particular. El FA surge desde el área metropolitana y el Partido Nacional lidera el interior. Eso condiciona mucho. San José es un departamento muy conservador en algunos aspectos, pero también nos genera una responsabilidad ver que el FA gana en las elecciones nacionales, la población de San José se anima a votar al FA, aunque después tenemos un cambio drástico, cuando vamos a lo departamental”.

“Eso genera el desafío de los análisis, de tratar de entender ese fenómeno, que es multifactorial y a su vez buscar las estrategias de acercarse a la comunidad y llevar un mensaje de una fuerza política con capacidad de hacerse cargo del gobierno departamental como del nacional”, dijo María Noel Battaglino.

¿DEPARTAMENTALES? | Si bien queda mucho camino por recorrer antes de esa instancia, es ineludible consultar a Battaglino sobre si estará en el “menú” de candidatos del FA para las departamentales en 2025. La Doctora dijo: “lo que está claro es el compromiso con la fuerza política, que seguimos estando en la militancia cotidiana, como militante de a pie, que no fue solo un compromiso porque obtuve un cargo”. Desde El Abrazo, “estamos al firme en lograr el triunfo del FA en octubre y se entendió que yo debía encabezar la lista. Después vendrá un proceso departamental, en el que la fuerza política deberá analizar quienes van a ser los representantes en esta oportunidad. Esto es un proceso electoral, que arranca ahora y cada nuevo paso va a depender de cómo fue la participación electoral en las instancias previas”. Claro está que la puerta no está cerrada.

LA SALUD | Consultada como ex Directora Departamental de Salud sobre la situación de esa delicada área de gobierno, dijo Battaglino que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), ha sido abordado desde una visión que ha tenido modificaciones. “El rol que debe tener el MSP para liderar ese proceso y consolidar este sistema -en el que participan muchos actores-, el rol rector del MSP es fundamental y está sumamente debilitado; eso tiene incidencia en lo que hemos visto después de la pandemia, con lo que se refiere a la recuperación de la situaciones generadas a partir de ahí, me refiero a todos los atrasos en cuanto a consultas y estudios. Hay una debilidad que se viene corriendo de atrás”.

Agregó luego Battaglino que “algo que era fundamental en la planificación del SNIS, que era fortalecer el modelo de atención, ahora sigue centrado exclusivamente en lo que es asistencial, ‘hospitalocéntrico’ le decimos, todo se resuelve en el hospital. No se trabaja en promoción de la salud. Ahí en Libertad, en lo que es el primer nivel de atención en el prestador público se han visto cambios que la población no entiende que hayan sido favorables”.

“Otro tema del SNIS era priorizar la participación social, entender a los usuarios no solo como receptores de un servicio, sino que son personas con voz y voto entendiendo el acceso a la salud como un derecho, del que debían ser parte en la gestión. Todo lo que tiene que ver con los consejos consultivos fueron deshabilitados, lo que hace que los usuarios no tengan la presencia que tenían y de esa forma la posibilidad de reclamo se ha visto limitada”, dijo la ex titular de la DDS.

Imagen tomada de Facebook de visita de Battaglino a Ciudad Rodríguez.

Por Javier Perdomo.