Pablo Cortés encabeza la histórica 90 del Partido Socialista en la interna del Frente Amplio

El libertense Pablo Cortés encabeza la tradicional lista 90 del Partido Socialista (FA), a la Diputación por San José. El ex integrante del MPP y de la Vertiente Artiguista, dice sentirse cómodo militando en el partido fundado por Emilio Frugoni, en tanto continúa con su actividad en la construcción, trabajando en obras públicas en Canelones y preparándose para realizar cableado de fibra óptica para los canales cables del interior.

Radicado en cercanías de Puntas de Valdez, su actividad política se desarrolla en la capital departamental. En diálogo con La Semana, reconoció que el objetivo de su candidatura no pasa por llegar a la Cámara Baja. “Tendríamos que ser ignorantes de la realidad si pensáramos que estamos en condiciones de ser Diputado”, dijo y agregó que “ de hecho en San José se podría decir que arrancás con una banca prácticamente asignada”, en relación a que es altamente probable que Nicolás Mesa del MPP sea el Diputado por el Frente Amplio.

Ahora, añadió Cortés, “no es la primera vez que me toca estar en una lista y de hecho, la mayoría de las veces he perdido”. Prosiguió diciendo que “en este caso no estaba en mis planes, no tenía planes de estar en una lista, no quería, pero si venía militando con cierto compromiso en el Partido Socialista. Desde la elección pasada estoy militando con el Partido Socialista, de hecho soy suplente de Javier Gutiérrez en la Junta Departamental”.

Comentó luego que su ingreso al PSU “fue el último intento de militar en un sector que hice” y “me sentí cómodo ahí, venimos trabajando bien y alguien tenía que encabezar la lista. Había compañeros que podían ser, estaba Lorena Saavedra, Javier Gutiérrez que decidió alejarse un poco de la actividad pública para dedicarse a su profesión, entonces en la Comisión Departamental se definió que fuera yo, porque además me nombraron Secretario Político a nivel departamental”, narró respecto al proceso que lo llevó a ser candidato.

PESCAR AFUERA | El candidato de la 90 dijo que asume la responsabilidad “con el compromiso de sumarle votos al Frente Amplio. Sabemos que es muy difícil que la victoria se dé en primera vuelta pero si sabemos que cada voto será central para lograr la mayoría parlamentaria”.

En ese contexto, dijo el candidato a la Diputación por el Partido Socialista, “venimos trabajando en la necesidad de lograr votos de afuera de la pecera frenteamplista. Tenemos que elaborar discursos, formas y propuestas que permitan atraer votos que no sean frenteamplistas. El desafío es tratar de hacer crecer al Partido Socialista, al Frente Amplio y lograr votos que vengan de otros lugares. Tenemos que comunicarnos con gente de afuera”.

Respecto al difícil proceso que ha vivido el Partido Socialista con renuncia de dirigentes y separaciones, que se produce en momentos en que él ingresa al PSU, mencionó Pablo Cortés que él tiene “la ventaja de ver el proceso desde afuera, de hecho no me encuentro muy involucrado con esa división de corrientes internas”.

Respecto a por qué la 90 y sus aliados no se sumaron al sublema conformado por el PCU y Casa Grande, Pablo Cortés dijo entender que “deberíamos caminar todos juntos, no tengo la más mínima duda, de hecho en San José intentamos reeditar la alianza de la elección pasada con el Partido Comunista, incluso no había problema de integrar a Casa Grande pero no se pudo dar porque básicamente lo que sucede es que no hubo acuerdo por el Senado. Fue un tema de ingeniería electoral y no de voluntad política”.

De todas formas, dijo que en el Parlamento se dará una natural cercanía de los sectores que respaldaron la precandidatura de Carolina Cosse. “Por un lado va a estar el bloque MPP-Seregnistas, que será muy potente y los otros sectores se van a alinear naturalmente”, comentó.

Dijo luego que no le preocupa que el futuro sea un gobierno en disputa si gana la izquierda. “Los gobiernos siempre están en disputa, creo que la mejor manera de plantearlo es de esa manera. Incluso diría que todos los gobiernos están en disputa, por las características de partidos que tenemos: la coalición multicolor podemos decir que se mueve del centro derecha a la derecha y podemos decir que el FA se mueve del centro izquierda a la izquierda. Cuando tenés abanicos de este tipo, siempre hay disputa y eso no debería darle miedo a nadie. Lo importante es que esa disputa no te paralice el gobierno”, opinó Cortés.

DEPARTAMENTALES | Respecto al trabajo del FA a nivel departamental en este período, dijo Pablo Cortés, que “hemos tenido mucha prolijidad en el trabajo de la bancada de ediles y también como Frente Amplio. Hemos tenido un período sin sobresaltos, bien organizados, caminando bien, pero hay algo que le faltó que es haber generado un par de candidatos a esta altura del partido”.

Consultado sobre si estará presente en la elección departamental, dijo Pablo Cortés que sí, que “cuando armamos la lista, planteamos en la interna que fuera con proyección a mayo 2025”.

Por Javier Perdomo.