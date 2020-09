Otra demostración de fuerza nacionalista en CDP; ahora fue turno de Denis Hornos

La corriente josefina del Partido Nacional “Alianza por San José”, recorrió calles y barrios de Ciudad del Plata en formato caravana, nucleando hasta ahora, la cifra más importante en cuanto a cantidad de participantes y formas de movilizarse.

Horas antes del mediodía, quienes integran el equipo de acción de Denis Hornos el candidato a Alcalde de Alianza por San José en CdP, daban los últimos detalles para el comienzo de la actividad, coordinaban las llegadas de los dirigentes departamentales y cabezas de lista, marcaban el orden y volvían repasar una y otra vez la ruta.

La caballería gaucha que abriría el paso ya tenía su lugar destinado para el descanso e hidratación de los caballos antes de la partida. Sobre las 13 horas comenzaron a llegar los dirigentes, militantes y votantes que acompañarían la caravana para que unos minutos pasadas las 14 horas se pusiesen en marcha desde Delta El Tigre hasta Villa Olímpica, donde en la costa del Río de la Plata culminase con la movilización con un importante acto de masas, al aire libre y a minutos de la caída del sol en un lugar impactante por su geografía natural.

El sol acompañó toda la caravana y los pabellones partidarios se confundían con el celeste cielo en cálida armonía.

Otro de los puntos a destacar fue la alegría que se notaba en los jóvenes quienes con las medidas de seguridad del caso, llenaron las cajas de camionetas y furgonetas y bailaban al son del clásico jingle del joven líder nacionalista.

Globos, banderas y mucha música desde el comienzo hasta el final de la jornada, fueron la señal de confianza en la victoria electoral por parte de los integrantes de Alianza por San José.

TRASCENDENCIA | Hoy el Municipio de Ciudad del Plata es el objetivo porque los viejos aliancistas saben que en las dos administraciones anteriores no han podido ubicar un Concejal, quedando este importante sector nacionalista fuera de la mesa de decisiones del gobierno local.

Otro de los puntos que subrayan es que con un gobierno nacional y departamental del mismo signo, se podrá gestionar en total sintonía.

Denis Hornos es uno de los 12 candidatos que presenta como opción ante la población el Partido Nacional y la docena de vecinas y vecinos comparten un silencio a gritos, evitar que el Frente Amplio logre su tercer mandato consecutivo en tierras platenses. Pero para conocer esta respuesta tendremos que esperar hasta la madrugada del lunes 28 de setiembre como mínimo o sea con los datos que arrojen los escrutinios primarios de los 53 circuitos que elegirán las nuevas autoridades locales.

En la caravana estuvieron presentes el senador Carlos Daniel Camy, los actuales ediles Susana Gásperi y Carlos Acosta, dirigentes aliancistas de todas las épocas como Yarwin Silveira, Juan Carlos Barreto, Gonzalo Simone entre otros.

En el acto final del que participaron representantes de todas las listas de Alianza por San José, Denis Hornos presentó públicamente el acuerdo alcanzado con el sector sartorista josefino, que acompañan a su candidatura con las listas departamentales 880 y 8800.

Completan los apoyos que ensobrarán a Denis Hornos al Municipio las listas aliancistas: 2, 22014, 422, 522, 1122, 202 y 2014, estas últimas dos listas están encabezadas por la actual Edila Susana Gásperi (2014), y un joven dirigente incorporado hace tan solo un mes Gonzalo “Gonza” Torres (202).

DISCURSO | En el acto final cada uno de los oradores, respaldó, apoyó y alentó a Denis Hornos en sus breves mensajes. Camy por su parte dijo: “Ciudad del Plata, necesita un cambio, un cambio joven que hable el idioma de estos tiempos por eso elegimos al mejor de los nuestros para la tarea Denis Hornos”.

Cerró Denis Hornos, quien emocionado agradeció y evocó a cada una de las personas que lo ayudaron a tener lo que tiene. Dejando en su oratoria dos llamados de atención: El primero: “vamos a revisar ese Municipio de pie a cabeza, porque yo no me voy a manchar por las cosas anteriores yo voy a empezar de cero” y la segunda fue contestar a una campaña de agravios a través de las redes sociales: “Hoy la vida me cambio y no es delito, estar bien económicamente, no es delito, le contesto a todos los que me critican”.

Por Carlos García.