OSE reconoció que las obras en el río San José realizadas durante la sequía, serán permanentes

El pasado miércoles 8 se realizó la comparecencia del ministro de Ambiente Robert Bouvier y su equipo a una convocatoria a la Cámara de Diputados por parte del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, en régimen de Comisión General para responder sobre las obras de trasvase de aguas realizadas en el río San José durante la crisis hídrica. Finalmente, las autoridades reconocieron que es intención que las obras sean permanentes para eventuales futuras nuevas crisis.

Bouvier concurrió a la sesión acompañado del presidente de OSE Raúl Montero, con el titular de la Dirección Nacional de Evaluación y Control Ambiental (DINACEA), Luis Anastasía y con representantes de la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA). La sesión duró más de ocho horas y además de Vega, hablaron los dos diputados de San José, Nicolás Mesa y Gonzalo Geribón, que estuvo como suplente de Rubén Aníbal Bacigalupe, y también lo hicieron varios diputados del FA y el PN, dando sus posturas divergentes sobre el tema.

Lo sustancial de la sesión fue la confirmación sobre que es intención de las autoridades de OSE que la obra realizada, los 13.5 kilómetros de cañerías y la plataforma para instalar bombas para el caso que sea necesario, sea permanente, aunque aclararon que para ello deberían realizar los estudios de impacto ambiental y las distintas acciones que están establecidas para estos proyectos de gran porte, ya que el año pasado se hicieron con una anuencia especial por la situación de emergencia que se vivía. Otro elemento que se manejó en la instancia fue que la inversión final para trasvasar agua por cuatro cinco días hacia el Santa Lucía, porque después llovió, fue de más de 50 millones de dólares.

Luego de la exposición inicial de Vega y de las primeras respuestas de Bouvier y su equipo, el primer legislador que tomó la palabra fue el representante por San José Nicolás Mesa (FA), quien cuestionó el accionar del gobierno en todo el proceso de la obra.

CONFIRMACIÓN | Consultado por La Semana sobre sus conclusiones finalizada la comparecencia de Bouvier y su equipo, dijo que “lo primero es lo que venimos diciendo desde el principio y es que la obra va a quedar de forma definitiva. Todo aquello que se habló de forma oficial, en el Parlamento, en la Junta Departamental, en los medios de prensa, que siempre se dijo de la importancia de lo transitorio de la obra, que por eso no se habían hecho determinados estudios de impacto ambiental o audiencias públicas, porque era una cuestión transitoria y solo por la crisis, ahora queda desmentido y se confirma en el Parlamento que es definitiva”.

Mesa agregó que no entiende “cómo se llevaron adelante algunas cosas, incluso las autoridades de OSE dijeron que en el abordaje de una crisis podían haber cometido algún error. Además, hay mucha incertidumbre hacia el futuro, no sabemos los estudios que se van a hacer sobre el río San José, sobre el acuífero, sobre los humedales del Santa Lucía y tampoco conocemos cómo se va a involucrar a los vecinos de la zona, a la sociedad civil, a la academia, todos los que han quedado afuera de esta obra, porque era una crisis transitoria, pero que ahora es definitiva y no es en el marco de una crisis”.

Respecto a si le asombró la cifra final gastada, dijo el Diputado del FA que “nosotros lo veníamos viendo en los días previos, cuando estábamos preparando este llamado a comisión general, estuvimos repasando algunos números y lo informado es que está muy por encima de lo que se planteaba al principio también. Estamos hablando de más de 50 millones de dólares”.

Debido a que entienden que en la sesión quedaron muchas preguntas sin responder es que todos los diputados del FA que tomaron la palabra “estamos pensando ahora en enviarle al Ministerio de Ambiente y a OSE, una lista de preguntas que no fueron contestadas. Estamos viendo en qué formato. El pedido de informes puede demorar más, el de pedido de acceso a la información pública puede demorar menos; también puede ser que simplemente enviemos una nota firmada por los legisladores al Ministro con las preguntas. Estamos viendo”.

CHOCANTE | Por su parte la bióloga Tamara Avellán, quien estuvo presente en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, invitada por el Diputado convocante, también hizo su evaluación sobre la sesión.

Entre las cosas que le quedaron fue que “al Presidente de OSE le gustaría reponer el dique de Belastiquí, porque le sirve para sacar agua de aguas abajo de Aguas Corrientes. Sobre Buschental dijo que se podría desmantelar y poner uno cuando se necesite, pero la toma de agua de Puente Valdez se debería reevaluar para que se coloque de forma que se pueda tomar cuando el caudal esté normal”.

“Todo eso no lo pueden hacer así nomás, sino que tiene que pasar por la elaboración de un proyecto y pasar todos los temas de habilitación ambiental”, dijo Avellán, quien luego agregó que “lo que más me chocó fue la postura del Ministerio de Ambiente respecto a que esa obra no constituye una agresión al medio ambiente”.

“Eso me chocó, porque la función de Ambiente es cuidarlo y no dañarlo y el Ministerio pone ese ejemplo. A partir de eso, los productores pueden decir si la OSE puede sacar agua del río yo también lo puedo hacer, porque no estoy haciendo una agresión al medio ambiente porque el Ministerio lo está avalando. Eso lo encuentro peligroso”, comentó luego Tamara Avellán.

También cuestionó al titular de DINACEA Luis Anastasía, quien dijo que la zona de Buschental no es un humedal. En opinión de Avellán, “las planicies de inundación también son humedales y que el Director de DINACEA, que es el que supervisa y monitorea el cambio de los medios ambientes, el que tiene que velar porque no haya degradación de los medios ambientes, no tenga conocimiento de cuáles son los hábitats, ya no sé qué decir. Esas posturas me chocaron mucho”.

Agregó por último que “ve muy difícil para el país que este nuevo Ministerio, que se creó para esa función, cuidar del ambiente, no está cumpliendo con esa función y al contrario le está vendiendo el ambiente a quien sea”.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Javier Perdomo.