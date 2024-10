Óscar Andrade y un llamado a la militancia en el último tramo de la campaña

El pasado martes 15 a la tarde, el comité Héctor Vinelli del Frente Amplio Libertad se encontraba muy concurrido a la espera de escuchar la palabra del senador Óscar Andrade, quien pasadas las 16 arribó entre besos y abrazos a la intersección de 25 de Mayo y 25 de Agosto, para dejar su mensaje a los simpatizantes frenteamplistas.

Acompañado de Rubén Villafán y Ana María Piñeyrúa (primer candidato y segunda candidata de la lista 10013311), comenzó su alocución comentando que “una parte de nuestra sociedad está muy alejada de la política; en las barriadas no es raro que te encontrés con vecinos que te digan, pero ‘es este mes que hay elecciones’. No te saben decir la fórmula, eso pasa en los sectores más populares que son los que están más castigados por las actuales políticas y ahí se gana o se pierde la elección”.

“La elección está abierta, es bastante más favorable para el FA pero si en estos días te mastican algún voto, podés perder la mayoría parlamentaria por unos pocos miles de votos y si eso ocurre es para darse un martillazo en el dedo”, dijo sobre la marcha de la campaña electoral, tras lo cual agregó que “sería una irresponsabilidad que nos descansáramos en que vamos bien; vamos bien pero hay que garantizar el triunfo”.

“La campaña se va a ganar por abajo y ahí el militante es clave, todos nosotros tenemos en el entorno algún indeciso y a ése es el que tenemos que ir a conversar ahora; la elección se gana ahí”, dijo Óscar Andrade.

Luego continuó diciendo que “el programa del FA interpreta muy bien los dramas sociales; entonces a esa gente desinteresada de la política hay que decirle que no nos vote sino quiere, pero que sepa que vamos a duplicar las becas para los gurises más pobres de Secundaria, que sepa que el FA está comprometido a un ingreso ciudadano a esa mujer que está con gurises tirada contra el piso; que sepa que queremos recuperar el ajuste a las jubilaciones mínimas que se adelanta a mitad de año, que sepa que queremos duplicar la inversión en vivienda y atender a los sectores más postergados. El programa del FA dialoga muy bien con los problemas que tienen los indecisos”.

BATALLA CULTURAL | Respecto a la alianza con Casa Grande y otros grupos, reflejada en el número de lista, dijo que es un “espacio político intenta invitar no solo a ganar las elecciones; es más, ganar las elecciones no alcanza, es importante pero no alcanza. Si teníamos alguna duda, cuando perdimos el gobierno nos dimos cuenta que no alcanza con ganar el gobierno, hay que ganar la conciencia del pueblo y eso se hace organizándose”.

“Nosotros somos luchadores contra las desigualdades y eso tiene un plano material, económico, pero también tiene un plano cultural, que es donde hemos tenido mayores dificultades y es donde vamos a tener un desafío enorme los frenteamplistas porque cuando ‘chapamos’ el gobierno teníamos un país en la miseria más absoluta, creamos el Ministerio de Desarrollo Social(MIDES), y pensamos que todo el mundo iba a aplaudir esta medida, pero a los dos minutos empezaron con ‘hay los del MIDES para acá, los del MIDES para allá, ay que la vi comprarse un chicle y un alfajor’”, ironizó Óscar Andrade.

“No hay que enojarse, hay que entender que el cambio cultural, de conciencia solidaria, política, de humanidad, a veces cuesta más construirlo. Y metes tres o cuatro quincenas seguidas y ya te crees que sos mejor que el otro”, comentó luego Andrade.

EMPRESAS PÚBLICAS | Consultado por La Semana sobre si hay posibilidades de revertir decisiones del actual gobierno en materia de cesión a privados de actividades de las empresas públicas, Óscar Andrade dijo que “hay algunas que podés rever más fácil que otras; por ejemplo, en el caso de la ley de medios, que tiene como uno de los costados entregar una parte de la soberanía del país. La ley de medios es la concentración de los medios, facilita la extranjerización, es menos transparente, tenía un artículo que censuraba, por lo que fue vetado, pero lo más grave de la ley y de las decisiones posteriores es que concedés el internet, donde tenías una posición monopólica de Antel, a los que le pueden competir a Antel”.

“Los que le van a competir a Antel no son los cableros del interior, son las grandes corporaciones mediáticas, ahí se cuela Clarín con los grandes canales privados y no es solo la plata que pierde Antel, el tema es que tiene un alcance estratégico porque el mundo que se viene es un mundo que tiene en la inteligencia artificial, los datos, el internet de las cosas, buena parte de las transformaciones productivas por venir y no es lo mismo que el Estado tenga un rol relevante a que el Estado esté afuera. Eso hay que recuperarlo de manera inmediata para eso tenés que tener los votos y por eso es tan importante la mayoría parlamentaria”, dijo Óscar Andrade.

Continuó diciendo el Senador que “no se explica que la cuarta parte de la energía que UTE vendía a los grandes consumidores fuera cedida a cuenta del resto de los comunes mortales. Es evidente que tenemos la entrega de una parte de la soberanía. El tema del puerto es más complejo porque tenés un acuerdo cruzado y demandas por todos lados”.

Respecto a seguridad, dijo Andrade que “nueve de cada 10 privados de libertad, cuando eran gurises solo terminaron Ciclo Básico, entonces cuando planteás un fuerte sistema de becas para que la gurisada pueda terminar su trayectoria educativa estás hablando de seguridad, porque es uno de los factores que incide. Yo no le creo a nadie que me hable de seguridad si no empieza por acá”.

“Nos quieren meter en la cabeza que más gente presa más tiempo es la solución mágica, pero en realidad lo que tenés ahí son cárceles ingestionables para nadie”, dijo el Senador.

PLEBISCITO | También se refirió largamente sobre el plebiscito de seguridad social (tema del que habló en nota anterior con La Semana), y cerró su razonamiento preguntándose: “¿Está mal que los derechos jubilatorios estén en la Constitución y que cuando se cambien tenga que consultarse a la ciudadanía? ¿No es una decisión de la que tenemos derecho a participar?”.

Agregó que “ningún cambio se da sobre la base del temor. ¿Qué cambio piensan que del sector privilegiado y poderoso no va a decir no se puede por tal cosa?”, se preguntó y al referirse al posible resultado de la consulta popular, dijo que por una cuestión de piel, “prefiero perder con los míos. Es más, prefiero equivocarme con los míos”.

Óscar Andrade estuvo en la obra de las nuevas cárceles en el predio del “penal”, realizó actividades en San José y luego de pasar por Libertad realizó un acto en Ciudad del Plata.

Por Javier Perdomo.