Oscar Andrade de recorrida por Playa Pascual el domingo 6 a la mañana

El Domingo soleado al mediodía, Playa Pascual se vio inundada por la fiesta de la democracia. Sobre la avenida Río de la Plata, en la parada 7, donde está ubicado el denominado bunker de la Lista 906 A, la lista 901001 realizó su lanzamiento para Ciudad del Plata, instancia en la que participaron como oradores Martín Maldonado (candidato a Alcalde), María Noel Battaglino (candidata a la Intendencia de San José), y el senador Oscar “Boca” Andrade, quienes ante una importante concurrencia, brindaron su mensaje.

Minutos antes del comienzo del acto de lanzamiento de la lista 901001 -acuerdo que se vuelve a repetir igual que en el período anterior en San José-, una variopinta oferta electoral y democrática se daba a muy pocos metros del lugar, donde funciona la feria vecinal dominguera, sumado a esta movida que se vive cada fin de semana en esa zona del departamento.

Como condimento, instantes antes del comienzo del acto, una importante caravana del Partido Nacional organizada por los sectores que acompañan a Marianita Fonseca, pasó por el lugar. Ciudad del Plata volvió a demostrar su madurez cívica y democrática, entre vecinos y todo ocurrió como debe ocurrir, nada.

Volviendo a la actividad en sí, todo comenzó con mucha alegría, una banda local de música tropical rompió el hielo e hizo bailar, corear y hasta improvisar alguna coreografía a distintos protagonistas políticos locales e invitados.

Estuvieron presentes los candidatos/tas a la Junta Departamental, Javier Gutiérrez, Lorena Saavedra, Heber Figuerola y la suplente a la Intendencia Fernanda Ceballos.

DISCURSOS | La parte oratoria estuvo a cargo, en primer lugar por Martín Maldonado, durante la cual su consigna más directa fue “nosotros debemos convencer a quienes no votan al Frente Amplio, que nos voten. Porque estos 15 años son el mejor antecedente de una buena gestión y cumplimiento del compromiso”.

En cuanto al tema estrictamente local Maldonado volvió a insistir en que Ciudad del Plata “tiene que dejar de ser la tierra olvidada y es hora cambiar”.

Continuó con la parte oratoria la candidata a la Intendencia María Noel Battaglino, quien en un mensaje propositivo llevó a través de sus palabras entusiasmo, alegría y mucha energía sin dejar en ningún momento un análisis crítico de la situación.

En un pasaje de su alocución Battaglino dice “la realidad nos está interpelando, la crisis social generada más allá de la pandemia, muestra a las claras los objetivos de desigualdad social. Pues una de las formas que se puede frenar es que el Frente Amplio llegue a la mayor conquista de intendencias y municipios en todo el país y por qué no, en San José también, tener la oportunidad de poder reconstruir la desgastada trama social lo antes posible”.

Cerró el acto el senador Oscar “Boca” Andrade, quien al influjo de lo conversado previamente con muchos militantes y una impronta combativa desde la oratoria, realizó un repaso de la actualidad, contagió a propios y ajenos al partido que representa y entusiasmó, logrando en forma espontánea que interrumpiese su discurso para recibir los aplausos de la importante cantidad de presentes. ´

Según lo expresado por Andrade el tema de Manini Ríos, actual senador por Cabildo Abierto y ex “Comandante del Ejército”, no tiene vuelta atrás, en pocas palabras dijo “que desde el sentido común de la Justicia Manini está en el horno”, no porque se lo diga el Frente Amplio, hay seis coroneles que con su testimonio lo condenan y la lógica diría que el desafuero es un hecho. Pero ahí están los medios de comunicación y su actitud militante de querer enredar todo”.

Hizo en ese momento un desagravio a Azucena Berruti, por los ataques sistemáticos de estos últimos días. Después temas como Antel, BPS y el aumento a los directores de entes también estuvieron presentes en su discurso.

Ya en la recta final Andrade dijo que San José se merece la oportunidad de cambiar la hegemonía predominante desde la derecha desde la vuelta a la democracia, por eso debemos salir a la calle a hablar con cada vecina, vecino y compañero de trabajo y proponerle el desafío de construir una nueva historia.

Por Carlos García,