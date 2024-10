Orsi y Cosse pasaron por Libertad en rauda marcha el pasado jueves 10

La fórmula frenteamplista integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse estuvo el jueves 10 en Libertad, en el marco de su campaña hacia las elecciones nacionales del 27 de octubre. La dupla del FA llegó a las afueras de Libertad sobre las 13 horas, recorrió en vehículo la calle 25 de Agosto y llegó a la sede del Comité Vinelli, para allí desarrollar una conferencia de prensa de poco menos de 20 minutos en los que respondió, en particular Orsi, de distintas temáticas.

Comenzó diciendo Yamandú Orsi que “una campaña electoral tiene que ser tomada como una fiesta, como una alegría, tiene que siempre ser en tono constructivo y por lo tanto en esto de andar trillando el país, cruzarnos con gente de todos los partidos, que están entregando listas, que ponen sus banderas, es lo mejor que nos puede pasar”.

Dijo que para la fórmula de la izquierda, “en el tramo que falta, nuestra idea es centrarnos en el contacto personal, con la gente, que está esperando que le planteemos cosas, mano a mano, trillando los barrios y las distintas realidades que tiene el país, porque ninguna parte del país es igual a la otra”.

Prosiguió diciendo el candidato que si bien es un país que “tiene problemas parecidos” en todos lados, “está bueno entender la lógica de cada localidad, pero con la humildad de entender que la gente tiene cosas para decirnos y que quizás las respuestas estén en otro lado y no como siempre las pensó”.

Luego fue consultado sobre una invitación rechazada a una actividad en la Asociación Rural de San José (ARSJ), sobre lo que dijo que “hay muchas propuestas que hemos tenido que rechazar porque no nos da en este tramo, pero nos hemos reunido con cada cámara de empresarios, trabajadores que sea necesario. Si no lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros equipos porque somos un partido político con propuestas surgidas del partido”.

En relación a sus dichos sobre un plan B para el caso en que gane el plebiscito sobre seguridad social, dijo que esa “es la actitud responsable de alguien que quiere hacerse cargo de los destinos de un país, tener siempre un plan A, un plan B y un plan C. Que alguien diga que si pasa tal cosa el país se cae, a esa persona, lo primero que tenés que decirle a quien diga eso es, ‘no te dediques a esto’”.

MANEJO DE LOS TIEMPOS | Vuelto a consultar sobre las entrevistas y sus declaraciones públicas, dijo: “Ojalá pudiéramos un día trasladar todas las entrevistas que hemos tenido, jamás me niego a responderle a nadie, jamás me niego a tener entrevistas, lo que también nosotros elegimos los momentos, no cuando los adversarios nos dicen que tenemos que salir a hablar. Nosotros manejamos nuestros tiempos, como ellos manejan los suyos”.

“Son 20 años que me respaldan en la gestión, por lo tanto el que diga que no hablo o no recibo, le falta conocer parte de nuestra historia”, agregó.

Respecto al anuncio de barriadas que realizaría la coalición, dijo Yamandú Orsi que “nada sustituye al contacto directo con la gente y con el tiempo me he dado cuenta que, tanto en campañas con triunfos como en las que no triunfamos, descubrimos que la clave estaba ahí”.

Respecto al plebiscito sobre seguridad social, dijo Orsi que su aprobación “para mí sería negativa, pero de ahí a manejar términos como caos o dramático, no; prefiero no adjetivar mucho y decir que es una situación que no deseo que ocurra. No acompaño el plebiscito porque considero que hay otros caminos, pero los matices que hay en los términos que utilicemos, a veces nos pueden llevar a algún tipo de confusión; prefiero no darle color, solo decir es una situación que no deseo porque es inoportuno y contraproducente”.

De todas formas, entiende el candidato del FA que “el mejor destino para el Uruguay sería un gobierno del Frente Amplio. Por eso nosotros queremos asumir la responsabilidad y ser Presidente de la República. Todo se resume en eso, porque en definitiva es lo que se decide el 27 de octubre. Acceder al gobierno nacional es la clave, prefiero no distraernos con otras cosas”.

Respecto a las diferencias internas en el FA dijo, “nada más distante de nosotros que la posición mordaza, cada uno de nosotros decimos lo que pensamos y tenemos diferencia en lo que pensamos, no la escondemos ni obligamos a rechazar lo que se piensa. Lo principal y en lo que coincidimos es en que queremos ganar el gobierno y eso que no se olvide nadie”.

IMPUESTOS | Respecto a la posibilidad de aumentar impuestos si gana el FA que maneja el actual oficialismo, dijo Yamandú Orsi que “tenemos adversarios políticos que se han cansado una y otra vez de decir que si el FA aumenta impuestos esto y lo otro; a su vez ellos hacen todo lo contrario, dijeron que no aumentaban los combustibles, los impuestos, que no aumentaban la edad para jubilarse e hicieron todo lo contrario. Nosotros lo que vamos a hacer es no mentir”.

“La reforma tributaria la llevó a cabo el FA con el voto contrario del gobierno actual, en el año 2007. Fue una enorme reforma donde se simplificó y clarificó el sistema. En este momento no consideramos necesario modificar el sistema de impuestos que tenemos”, dijo el Presidenciable.

“A mí lo que me preocupa es la situación de la gente no lo que diga Ojeda; lo que la gente te plantea es lo que más me preocupa; que no accede a los medicamentos, que no llega a fin de mes, que tiene problemas de seguridad; ahí está mi preocupación; lo demás es parte del juego electoral”, agregó.

Consultado sobre si respaldaba a Cosse por sus dichos sobre que faltan medicamentos en los hospitales, Orsi dijo “la respaldo, la confirmo y la multiplico” y allí la candidata a la Vicepresidencia dijo que para mejorar la situación hay que “empezar por revisar la gestión, porque me llama la atención que habiendo el mismo presupuesto haya menos medicamentos. Hay que revisar la gestión, esa fue una prioridad anunciada en Colonia, en el marco de un programa del FA que se toma muy en serio la salud y al ser humano”.

SALUD | En referencia a si sería necesario reformar el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), dijo que sí, pero que “hay que sanarlo un poco también”. Orsi acotó que “evidentemente en este período de gobierno se retrocedió; bueno, dejaron caer una mutualista y hay otras que corren riesgo. Que cerraran mutualistas pensamos que era historia antigua, no había pasado, porque el FA en su momento se propuso sostenerlas con el formato de la reforma, en este período no se pudo, se dejó caer y se beneficiaron a algunas. Nosotros lo que vamos a hacer es revisar esas cosas; la integración del sistema no funciona del todo bien; hay cosas para analizar de algo que se considera muy bueno, pero que hoy en cualquier rinconcito del Uruguay te lo dicen que no funciona; siempre priorizando la asistencia del Estado en ASSE”.

Consultado sobre la posibilidad de hacer consejos de ministro abiertos como hacía Tabaré Vázquez, dijo que eran “una buena práctica para salir al interior, sin dudas, más que nada por ese contacto con el interior, pero lo principal es el laburo. Hay que trabajar, meter horas y cara”.

Respecto a lo que puede pasar en las elecciones, dijo Orsi que “en el Uruguay es esperable que haya ballotage, por el formato que tiene nuestro sistema, donde el que triunfa tiene que triunfar incluso sobre los votos en blanco y anulados. Es el escenario más probable y nosotros vamos por la mayoría parlamentaria”.

REFORMA ELECTORAL | Sobre la posibilidad de reformar el sistema electoral, dijo Orsi que “siempre está bueno revisarlo, pero sin miedo, mejorarlo, eso implica partir de diálogos y debates entre partidos. Hubo una reforma muy profunda en 1996, hubo otra que tuvo que ver con la creación de los municipios y hubo una propuesta al final del segundo período de Tabaré Vázquez que planteaba algunas modificaciones vinculadas con lo departamental. Sería bueno, explorar y mejorar”.

“Algunas ideas se me pueden ocurrir pero de repente la dejamos para otra instancia”, dijo por último Orsi.