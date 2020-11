Nuevo Directorio de AFE vuelve sobre denuncias a la empresa constructora de Fabio Reyes, según El País

La edición de este lunes 16 de noviembre de El País, anuncia que dirigente vinculado al ex vicepresidente de la República Raúl Sendic es investigado en AFE y en el cuerpo de la nota se anuncia que el Directorio del ente solicitará al Tribunal de Cuentas de la República, “una serie de auditorías en el organismo, tras detectar presuntas irregularidades durante la pasada gestión, que comprenden desde adjudicaciones de obras por contrataciones directas a deudas impagas de vehículos que no se utilizan”. Concretamente la crónica, vuelve sobre denuncias realizadas en 2016 al ex concejal del Municipio de Libertad Fabio Reyes en su rol de empresario de la construcción.

Según dice la nota de El País, el actual vicepresidente del ente Gustavo Osta (PN), encontró que las autoridades de la anterior administración adjudicaron en 2016 la construcción del Centro de Control de la nueva terminal a través de una compra directa. Fue un gasto de más de cinco millones de pesos y la destinataria fue una empresa del ex concejal de «Compromiso Frenteamplista” de la lista 711 de Libertad, Fabio Reyes.

Añade el matutino que “lo que alerta al actual jerarca es que para hacer la adjudicación a la firma de Reyes, lo que hicieron sus antecesores fue valerse del numeral 33 del literal C del artículo 33 del TOCAF que define que los entes autónomos podrán contratar bienes y servicios bajo cualquier modalidad destinados a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en el régimen de libre competencia”. Osta dice, añade El País que “AFE no está en régimen de libre competencia, porque es la única que presenta ese tipo de servicio en Uruguay”.

En caso que se confirme que hubo irregularidades, el Vicepresidente de AFE no descarta denunciar los casos en la órbita civil o penal. “No se trata de una caza de brujas, pero si hay brujas se van a casar”, le dijo Osta a El País.

DESCARGOS | Fabio Reyes fue consultado por El País para esta nota y le respondió que “es parte de una persecución política por ser muy amigo de Sendic” y añadió que “para mí no es otra cosa, como empresario que busquen tranquilos, no tengo nada que esconder, es el marco legal que me ampara para este tipo de cosas”.

“Lo que no puedo confirmar, porque no me acuerdo ahora, es si fue por compra directa o por una licitación abreviada por los montos de ese momento”, dijo respecto a cómo le fue adjudicada la obra. Según lo investigado por el matutino, el llamado comenzó como una licitación y terminó como compra directa.

La nota hace referencia al mismo informe por el que se cuestionó en 2016 a Reyes. Dice el matutino vinculado al Partido Nacional que la oferta de la empresa de Reyes “fue la más conveniente desde el punto de vista de su precio”, por debajo de otras dos empresas, “sin embargo un equipo técnico advirtió antes de su adjudicación al Directorio que si se la contratase, se puede generar un riesgo para la ejecución dada la alta exigencia que imponen los plazos de obra. Y advirtió que si bien era la oferta más competitiva ‘no resalta por su prolijidad, dado que los detalles en cada ítem fueron escritos a mano’”.

Reyes explicó a El País, que las otras dos empresas no supieron interpretar la obra por el tema del monto imponible que es lo que se aporta al BPS, dado que las obras en seco siempre llevan muchos menos jornales”. Según lo dicho por Reyes a El País, la obra de AFE fue puntual y que no se presentó más porque “era complicado estar y que te estuviesen con la lupa por ser de la 711”.

Esta misma denuncia pública fue realizada en la edición del jueves 4 de agosto de 2016 por el Semanario Búsqueda –y amplificada en el programa Rompekabezas que en esos momentos se emitía en El Espectador por el periodista Carlos Peláez-, a partir de declaraciones del entonces director nacionalista del ente Alfonso Lereté.

Aquellas denuncias se realizaron en un momento en que arreciaban las críticas al entonces Vicepresidente y todo su entorno era investigado. Reyes, que no había sido reelecto Concejal en Libertad, desde entonces se retiró de la vida pública y está dedicado por completo a su actividad empresarial.

Por Javier Perdomo.