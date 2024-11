Nicolás Mesa, Sergio Valverde y su visión del debate entre Orsi y Delgado del domingo

La expectativa previa con el debate de los candidatos a la Presidencia en la segunda vuelta o ballotage, se vio en parte defraudada por una aparición televisiva de los aspirantes presidenciales en un formato muy estructurado en el cual además, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi o Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, parecían transitar por frecuencias distintas.

Los dos periodistas que actuaron de moderadores –la maragata Pilar Teijeiro y el informativista de El Espectador Raúl Ponce de León-, fueron tan solo dos espectadores de lujo, cuya única función fue repetir las mismas frases ante el inicio y el desarrollo de cada uno de los cinco ejes temáticos abordados durante el programa de una hora y media, dividido en tres bloques y realizado en los estudios de Canal 5 de Montevideo.

Si bien es cierto que Yamandú Orsi en la primera parte de sus exposiciones trastabilló en algunas oportunidades, a medida que fue pasando la noche ganó en seguridad y expuso las acciones de gobierno que pretende promover en distintas áreas de la vida nacional, sin dejar de cuestionar situaciones poco claras que se han dado en el transcurso del actual período de gobierno.

Álvaro Delgado por su parte, comenzó exponiendo las fortalezas que entiende ha tenido el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou –del cual se dice continuador-, pero a medida que fue avanzando la noche comenzó a hacer demasiadas referencias acusatorias hacia el Frente Amplio, lo que le quitó efectividad al mensaje de continuidad que pretendió transmitir al principio de la noche.

Lo cierto es que más allá de si fue o no fue debate, es difícil determinar si la del domingo pasado fue una instancia que termine por decidir el voto de alguien. Las repercusiones se irán conociendo a medida que se acerque el domingo 24, día en que se cierra esta etapa del ciclo electoral uruguayo, que desemboca en la asunción de un nuevo gobierno a partir del 1° de marzo de 2025.

DESLUCIDO | La Semana dialogó con el diputado electo por el Partido Nacional Sergio Valverde sobre lo que fue este debate de los candidatos presidenciales. El futuro legislador por San José dijo que el del domingo “me pareció un debate deslucido, como acartonado. En realidad no sé si la palabra debate es la que lo distingue. Fue otro tipo de formato, no es que sea bueno o malo, pero indudablemente que no fue una confrontación de ideas como hay en los debates de otras partes del mundo”.

Según el entender de Sergio Valverde, “los dos candidatos ya llegaban al debate con su propuesta armada y el debate fue una exposición de esas propuestas, de esas ideas y después será la gente que decida si le parece bien esta manera de presentarse ante la población”.

De todas formas, aclaró que él en particular quedó conforme “con la claridad y la experiencia de nuestro candidato Álvaro Delgado. Está claro que nuestro candidato tiene un rumbo fijo, aunque el programa de gobierno y la forma de proponer los próximos cinco años, no se pudieron reflejar en esta instancia”.

Insistió por último Sergio Valverde en que no cree que “sea una instancia que pueda haber definido la elección ni para un lado ni para el otro. Lo que vimos lo catalogaría como una exposición de ideas”.

Por último, de cara al ballotage dijo que le pedía a la población de San José, “pero en especial a aquellos que todavía no tienen decidido su voto, que comparen estos años de gobierno en los que hemos tenido varias crisis; la pandemia, la sequía, la guerra y el país siguió adelante, con números y guarismos mejores que en 2019, cuando el FA tuvo el gobierno con otro tipo de bonanza económica”.

“Le pedimos a la gente que piensen y que si nos dan el voto de confianza vamos a tener ese segundo piso de transformaciones del que habla nuestro candidato Álvaro Delgado”, dijo por último Valverde.

OTRA PERSPECTIVA | Sin embargo la visión del reelecto diputado frenteamplista Nicolás Mesa (95609), es bastante diferente a la de Valverde y de una parte de quienes siguieron la instancia del domingo a la noche.

Dijo Mesa que él vio a “un Yamandú Orsi que habló como Presidente y a un Álvaro Delgado que solo se refirió al Frente Amplio; un Yamandú Orsi que hace propuestas concretas hacia el futuro con un Álvaro Delgado haciendo permanentes referencias al pasado. No salió de ahí”.

“Si la idea de un debate es apuntar a los indecisos, o por lo menos dar información a la población, creo que lo que se espera es qué se va a hacer para el futuro, sin embargo siempre se volvía sobre el pasado por parte de Delgado”, dijo Nicolás Mesa, que agregó que “Yamandú fue muy sólido, con una postura presidencial y me pareció que Delgado por momentos estaba ofuscado; no estaba cómodo”.

Insistió Mesa con que Orsi “tuvo la firmeza de plantear cosas contundentes. Si vos planteás con firmeza tus ideas, en contraposición del contrincante, es un debate, lo que no hay es chicanas, show”.

Entiende el Diputado que “se plantearon propuestas concretas para adelante. Se vio a Álvaro Delgado defendiendo que se compraron más medicamentos, pero si vamos a la realidad, nos cansamos de ver la falta de medicamentos que hubo en todo el período. Es un relato contra la realidad”.

Nicolás Mesa dijo además que Yamandú Orsi no entró “en las provocaciones, en las chicanas que Delgado intentaba meter, siempre haciendo referencia al pasado”.

En opinión del Diputado del FA “se pusieron en contraposición ideas, con conceptos fuertes. Lo que no hay es un modelo de debate como el norteamericano; tampoco le podemos pedir a un debate en Uruguay que sea otra cosa que lo que vimos”.

Consultado sobre si en el futuro debe continuar la obligatoriedad de esta actividad, dijo Nicolás Mesa que “un debate por sí solo no mueve la aguja, no sé cuántos pueden definir su voto por lo que pasa en ellos. Es una pieza más de una cadena que es toda la campaña en la que se trata de mostrar propuestas y compararlas con el otro modelo, pero es una pieza más”.

Consideró Mesa que en el caso del debate del domingo “se veía mucha expectativa en la previa y era algo que no lo ameritaba”. Por último dijo que en el debate lo que se pudo ver fueron “los planteos de los dos candidatos, no hubo nada fuera por de la línea que se venía planteando en la campaña y yo no esperaba otra cosa”.

Por Javier Perdomo.