Nicolás Mesa: «hay condiciones objetivas para un escenario más competitivo» en mayo 2025

Otro de los protagonistas del triunfo frenteamplista de octubre y también de noviembre en el departamento de San José fue el diputado Nicolás Mesa, quien a la hora de evaluar para La Semana los resultados, comenzó diciendo: “objetivo cumplido”.

“El triunfo a nivel nacional lo veníamos trabajando hace mucho, nos costó muchísimo, por eso poder cambiar el gobierno y comenzar una nueva era progresista en Uruguay es un logro que todavía estamos disfrutando, pero mientras seguimos trabajando”, agregó el parlamentario.

Más allá del resultado nacional, que fue el que se veía como el más probable, los datos de San José fueron una sorpresa en todo el país. Al respecto dijo Nicolás Mesa que “es muy interesante escuchar qué es lo que dice la gente a través del voto. Hay mensajes muy potentes en lo que fue la votación en octubre y la votación de noviembre”. Repitió Mesa una frase dicha a otros colegas: “lo he dicho en otros medios, San José jubiló a Falero”.

De inmediato el Diputado pasó a explicar por qué así lo entiende: “Falero, que es el jefe político de San José, que representa una vieja forma de hacer política, que viene del chiruchismo de la época de la dictadura, comandó la campaña de Álvaro Delgado a nivel nacional y la 404 que es la lista del Presidente actual, se puso una serie de objetivos y los perdió todos. Primero perdió con el Espacio 40 en la interna de su partido, se pone el objetivo de ganarle en octubre al FA y sacar dos diputados en San José y no sólo no obtiene los dos diputados sino que pierde por más de dos mil votos; pierde en su zona de Capurro y Pueblo Nuevo; siendo Ministro de Transporte, inauguró obras y convenios en San José, trae a toda la coalición por lo menos cinco veces en noviembre con el objetivo que Delgado no perdiera en San José, pero ganó Yamandú Orsi, entonces el mensaje que da la gente es contundente”, argumentó Nicolás Mesa.

Luego dijo, como conclusión que “hay mérito del Frente Amplio, del trabajo realizado, de la Presidencia del FA, de la Mesa Política y del Plenario, de toda la militancia que recorrió el departamento y de la fórmula, pero también hay errores del adversario”.

DEPARTAMENTALES | Así las cosas, es inevitable analizar lo que puede pasar en las departamentales, el último mojón del proceso electoral de Uruguay, que según Mesa “son cuatro elecciones distintas y cada una debe ser abordada como lo que es; de hecho fue lo que hicimos, fuimos cumpliendo los objetivos de cada etapa”.

“Ahora en mayo creo que hay condiciones objetivas para que haya un escenario más competitivo del que ha habido en otras oportunidades. En un escenario donde el Partido Nacional se presenta con la opción del Sumate liderada por Falero, a la que creo que se le van a seguir dando golpazos. Además habrá un Frente Amplio que se prepara para gobernar y a la misma vez, si hay un Partido Colorado que vota con su candidato a Intendente y sus listas a ediles, es un escenario muy competitivo el que queda”, agregó Nicolás Mesa.

En opinión del legislador frenteamplista, el mensaje de la ciudadanía “es que este modelo se agotó; es el modelo para unos pocos, es el mismo núcleo que ha permanecido en el poder desde la dictadura hasta acá y es necesario cambiarlo ¿Y quién lo cambia? Lo cambia la gente, a través del voto y a través de una fuerza política”.

Luego comentó Mesa que al FA “siempre se nos pide que tengamos un líder al estilo de ese viejo herrerismo josefino. No lo vamos a tener. No vamos a tener nunca una persona como Falero que concentra poder político y económico, porque somos distintos y estamos convencidos que hay otras formas distintas de hacer política”.

DICIEMBRE | A la hora de hablar sobre la definición de las candidaturas, dijo que “nuestra idea es terminar este proceso en diciembre para llegar con margen; lo que sí hemos sido muy cuidadosos con el tema de los nombres porque los nombres son personas y no hemos entrado nunca en el manoseo de nombres en la prensa y estamos llegando a esta etapa de definición con ese cuidado. Hay que definir en unidad y en un buen clima”, porque “hay algo que empezó a cambiar en San José”.

Respecto a si él estará entre los candidatos en mayo, Nicolás Mesa respondió con una comparación futbolera. En la organización “que estoy, estás siempre a donde te mande el cuerpo técnico, que te puede mandar a jugar de 9 o te puede mandar como Tabárez hacía con Cavani, que lo hacía correr por la punta para mandarle el centro a otro que hacía el gol. También te puede tocar estar en el banco o en la tribuna. En cualquier lugar, estamos dispuestos a pelear por el objetivo mayor y el colectivo, desde donde nos toque”, dijo.

Imagen tomada de la web.

Por Javier Perdomo.