Mujica cerró en San José de Mayo la campaña de la 609 en apoyo a Nicolás Mesa

El pasado sábado 22 de junio, el ex presidente de la República, José «Pepe» Mujica, participó del cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP) en la Sociedad Italiana de San José de Mayo. Acompañado por su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, Mujica pronunció un emotivo discurso centrado en la importancia de la militancia y el compromiso colectivo. Del acto también participaron el diputado Nicolás Mesa, que buscará su reelección, el senador Alejandro Sánchez, el ex ministro de Ganadería Ernesto Agazzi y el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.

Durante su intervención, Mujica destacó el papel fundamental de las nuevas generaciones en la continuidad de las causas sociales y políticas. «A toda la gente, a los compañeros, a la gente veterana, a estos pibes, que son la semilla que va a quedar, porque la causa continúa», expresó el ex mandatario. Habló de la necesidad de un compromiso con el destino del país, describiéndolo como una causa colectiva.

Mujica utilizó una metáfora para ilustrar la importancia de la militancia: «Y si no hay militantes, es como para hacer pan, precisás levadura. La levadura no es la materia prima del pan, pero no se puede hacer buen pan sin levadura». En este contexto, afirmó que las organizaciones colectivas y la conexión entre el pueblo son esenciales para el progreso social. “Se necesitan organizaciones colectivas y el ensamblaje de la expresión colectiva implica que haya gente ‘cementante’. Ese es el papel del militante, conectar el pueblo”.

El ex Presidente también se refirió al gobierno actual, calificándolo de «Lacallista»: “Éste no es un gobierno Herrerista. Este es un gobierno ‘Lacallista’, dijo y comparó la dignidad y coherencia del antiguo líder conservador Luis Alberto de Herrera con la situación política actual y resaltó la importancia de estudiar la historia nacional para comprender el presente. “Era socialmente muy conservador pero tenía una conducta. Esto no tiene nada que ver. Créanmelo”, dijo.

INTEGRIDAD | Mujica también se refirió a la importancia de honrar a aquellos que lucharon por la patria, mencionando a figuras históricas como Joaquín Suárez y los gauchos artiguistas. «Tenemos que conocer las entrañas de nuestra historia, porque cuanto más progreso técnico tenemos y cuanto más recursos tenemos, más flojos somos», dijo. Recalcó que el coraje y la determinación de los antiguos líderes y ciudadanos son ejemplos que deben inspirar a las generaciones actuales.

Durante su discurso, Mujica abordó la necesidad de mantener la integridad y la ética en la política. Criticó a los políticos actuales por su falta de empatía y compromiso genuino, señalando que muchos están más interesados en su propio beneficio que en el bienestar del país. «La democracia está desprestigiada porque la gente siente que están todos para el acomodo. La política es confianza, es una vocación de servicio», dijo.

Además, Mujica recordó anécdotas y hechos históricos para ilustrar sus puntos. Habló sobre el compromiso de Joaquín Suárez durante la Cruzada de los Treinta y Tres Orientales, quien donó una gran suma de dinero para la causa revolucionaria sin esperar nada a cambio. «Al final estaba pobre y le quisieron devolver la plata, y él contestó ‘yo no le llevo cuentas a mi patria'», relató Mujica.

El ex presidente también se refirió a los desafíos contemporáneos que enfrenta Uruguay y la necesidad de una mayor cohesión social y política. Hizo un llamado a los jóvenes a involucrarse y a no dejarse llevar por el cinismo, sino a luchar por un país mejor. «Más flojos somos, empezando por las clases acomodadas y empezando también por la política. No tienen empatía», criticó, añadiendo que la política debe ser un acto de amor y de ayuda a los demás.

Mujica continuó su intervención explicando la importancia de la vocación y la pasión en la política, comparándola con la ciencia, la poesía y el arte: «Es como la pasión científica, es como la poesía, es como el arte. Son cosas que se sienten o no se sienten y el que no las sienta, que no se meta, porque lo termina pudriendo todo». Dijo que el compromiso militante y la colaboración del pueblo son esenciales para que un gobierno pueda ser realmente eficaz.

Mujica habló del valor de los ciudadanos mayores, especialmente en los barrios más pobres, donde nacen más niños en comparación con las clases acomodadas: «El árbol se endereza de chico, ¿no? El cómo se crían esos gurises es el resultado de la sociedad que viene». Afirmó que la promoción y la calidad de vida de estos niños son cuestiones de capital social que afectan a toda la sociedad, incluidos los sectores más acomodados.

ECONOMÍA | En cuanto a las políticas salariales, mencionó una conversación con el empresario e ingeniero mexicano, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de América Latina, quien insistió en la necesidad de aumentar el salario a los pobres para que la economía funcione correctamente. Mujica comparó esta situación con la de Uruguay, criticando la falta de aumentos salariales durante 40 meses y las excusas recurrentes para no mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

“El hombre más rico de América me dijo textual. Para que la economía funcione, hay que darles plata a los pobres. Así, textualmente. Digo yo, pero la puta que lo parió. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en el Uruguay? ¡Ah, el COVID! ¡Ah, la sequía! Lección para el futuro. Cuando gobiernan los blancos, hay que inventar una elección todos los años, porque si no, no te aumentan el sueldo. ¿Por qué? 40 meses las jubilaciones y los salarios trancados. Y siempre había pretextos”.

En ese marco, Mujica lanzó críticas contundentes hacia las políticas económicas implementadas por el presidente actual, Luis Lacalle Pou. Mujica dijo que las medidas de gobierno han resultado en un «atraso cambiado» que, según él, afecta negativamente tanto a los ciudadanos como al sector exportador del país. En sus palabras, Mujica dijo que «por necesidad de poder, los clavaron con un atraso cambiado, que le meten la mano en el bolsillo. Y por cada dólar le sacan más de 20 pesos».

El ex presidente expresó su preocupación por el impacto de estas políticas en la economía nacional, indicando que históricamente han generado desequilibrios que son difíciles de corregir a largo plazo. Además, criticó lo que considera una falta de reinversión adecuada en el sector exportador, lo cual, según él, podría llevar a un deterioro económico si no se abordan adecuadamente.

Mujica también dijo que estas decisiones pueden tener un efecto distorsionador en la economía, beneficiando inicialmente a ciertos sectores pero perjudicando a otros a largo plazo. Concluyó llamando a una revisión profunda de las políticas económicas actuales para evitar consecuencias negativas a largo plazo y proteger la estabilidad económica del país.

Al referirse a la importancia del conocimiento y la educación, Mujica dijo que el futuro de Uruguay depende de invertir en la formación de las nuevas generaciones: «Tenemos que soñar que nuestros nietos tengan todos formación terciaria, en lugar de ser de escuela, tengan todos formación universitaria». Agregó que el desarrollo económico debe estar orientado a mejorar la educación y preparar a la población para los cambios tecnológicos y sociales que se avecinan.

Mujica concluyó hablando sobre la necesidad de una democracia más participativa, donde el pueblo tenga un mayor control y poder de decisión. Afirmó que la experiencia de los mayores es un recurso valioso que debe ser aprovechado para resolver problemas comunitarios y promover el bienestar social: «El gobierno tiene que convocar pueblo militante para que dé una mano, para que ayude». Enfatizó la importancia de nuevas formas de organización que involucren activamente a los ciudadanos en la construcción de un futuro mejor para todos.

“SE VAN” | Previamente, el diputado Nicolás Mesa, quien abrió la oratoria enfatizó la determinación del Frente Amplio de derrotar al gobierno actual. «La mayoría de nosotros no resiste cinco años más de un gobierno herrerista. Los vamos a sacar. Que sepan que se van. Que se van, se van, y se van gracias a ustedes», dijo Mesa, refiriéndose a los desafíos que enfrenta la población local como la falta de medicamentos en centros asistenciales y problemas de vivienda en Chamizo y Colonia Italia.

El legislador también tocó temas de seguridad, mencionando los casos de homicidios ocurridos en San José de Mayo el año pasado. «Estas cosas no se solucionan con consignas electorales», advirtió Mesa.

Por su parte, Lucía habló del proceso de renovación del Frente Amplio y su compromiso con la construcción de futuro. «Hemos aprendido de nuestros errores y estamos renovados para enfrentar este proceso electoral. No volvemos por el gobierno en sí, sino para construir hacia adelante», dijo Topolansky.

Topolansky elogió la gestión de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones como ejemplo de administración responsable. «Cuando llegó el Frente Amplio, el departamento estaba embargado. En diez años de Marcos Carámbula y diez de Yamandú, el departamento se ordenó notablemente», destacó.

En cuanto a las críticas al gobierno actual, Topolansky mencionó las deudas acumuladas y la gestión del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. «El vecino de ustedes ha dejado una deuda colosal. Hizo muchas obras, pero no pagó nada. Las obras que anuncian están sin pagar, y esto ha afectado las inversiones en OSE y otros sectores del Estado», subrayó Topolansky.

La ex vicepresidenta también cuestionó la transparencia en la ejecución de obras públicas y la gestión de recursos. «¿Qué pasó con el dinero destinado a las obras? Esa es la realidad, pero no le tenemos miedo», concluyó.

Imagen: Mauro Fernández (gentileza).

Por Katherine Martínez.