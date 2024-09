MPP, El Abrazo y Seregnistas en un acuerdo en la interna del FA con mira larga

Diversas son las alianzas electorales que se están tejiendo de cara a las nacionales de octubre. Entre las muchas anunciadas a nivel nacional, en el departamento de San José, el pasado martes 10 se presentó un acuerdo en la interna del Frente Amplio que involucra al Movimiento de Participación Popular (MPP), a Seregnistas, a la lista 46 de Mariano Tucci y a El Abrazo, el sector de Cristina Lustemberg en lo nacional y de María Noel Battaglino en lo departamental. Esta alianza, prácticamente asegura la continuidad de Nicolás Mesa como Diputado pero además, se proyecta en lo departamental a un trabajo a 10 años para conquistar la Intendencia de San José.

El diputado Nicolás Mesa, al referirse a este acuerdo que se presentó en la sede del FA en San José, mencionó que “es un acuerdo electoral departamental que se puede dar porque hay una ingeniería electoral nacional que así lo permite; hay un sublema nacional que lo permite”.

Aclaró el Diputado por San José, que ese acuerdo nacional “es necesario pero no es suficiente, porque si en los departamentos no hay una sintonía, no hay una misma visión hacia dónde encaminarse, no se pueden llevar adelante este tipo de acuerdos”.

Consideró que el acuerdo es “una propuesta muy potente, por los sectores que la integran y por los referentes que tienen. Muchos ocupan lugares de referencia en el FA y otros los han tenido en el pasado, desde Julio Callorda que fue candidato a Intendente de San José, el propio Pablo Urreta que fue Presidente del FA y candidato a Intendente, María Noel Battaglino, que fue candidata a Intendenta”.

“Juntar a todos ellos en un gran acuerdo, creo que es una propuesta muy potente para San José”, dijo Nicolás Mesa, que comentó que la lista con la que se presentarán será la 95609, que aparecerá en varios otros departamentos del país.

NOMBRES | En cuanto a los nombres que tendrá la lista, dijo Mesa que son tres titulares y sus respectivos tres suplentes. Es decir tiene 12 nombres en una “una lista paritaria, con representación de todos los territorios del departamento, con distintas generaciones y además es una lista en la que los sectores que la integramos nos complementamos en los temas que abordamos. El Abrazo se concentra en temas de infancia y salud, nosotros trabajamos mucho en temas vinculados a la seguridad y los seregnistas han trabajado mucho con el tema recursos hídricos, es decir que tenemos un complemento de los temas”.

La lista la encabeza Mesa y le siguen María Noel Battaglino como segunda titular y el tercero es el concejal Martín Maldonado (CDP). “Mi primera suplente es Victoria Caballero de Libertad, el segundo es Osvaldo Nicoletti también de Libertad y luego viene Natalia Molina, que es una pediatra de San José. En la segunda línea con María Noel está el edil Damián Romero de El Abrazo y Estela Álvarez de Libertad y cierra Jhonatan Balbi que es el Director del Liceo de Delta El Tigre. Con Martín Maldonado va Miriam Solé, que es de Libertad de la lista 46, cierran Marcela Barrios y Pablo Urreta”, detalló Nicolás Mesa.

PROYECCIÓN | El Diputado no ocultó que este acuerdo tiene objetivos departamentales. Dijo Mesa que el acuerdo “es una apuesta con la mira alta y lejana en el tiempo, a futuro. Estamos convencidos que para ser alternativa a nivel departamental, necesitamos muchos referentes visibles y nuestra idea, cuando abrimos la posibilidad de este acuerdo, es porque entendemos que el FA necesita más caras visibles. La Diputación es un lugar, que si se trabaja bien te permite visibilizar gente”.

Al comentarle que entre que asume el Parlamento y se realizan las elecciones departamentales pasa poco tiempo para promover figuras, dijo Mesa que “no lo hacemos pensando en estas elecciones, lo hacemos con miras más largas. Mi primera suplente tiene 24 años (en referencia a Victoria Caballero). Nosotros hacemos una apuesta más a futuro. Es la forma de construir, se tiene que dar continuidad a los procesos, hay que sostenerlo en el tiempo”.

En el caso concreto del concejal de Ciudad del Plata Martín Maldonado, dijo Mesa que no está en la lista para promoverlo desde ya al Municipio. “La idea de Martín es que sea parte del equipo de Diputación. Nos ha acompañado mucho en este período, nos ha ayudado, nos ha llevado muchos temas de la zona y ahora lo queremos en el equipo de trabajo”, dijo Mesa.

Imagen tomada de la web.

Por Javier Perdomo.