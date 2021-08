Militantes del Vinelli, analizaron proyecto de presupuesto de la ISJ con ediles frenteamplistas

Una veintena de dirigentes y militantes frenteamplistas, varios de ellos ediles, llegados de todo San José, se reunieron el sábado en la mañana en el comité Héctor Vinelli de Libertad, para continuar con su análisis del presupuesto departamental, de cara al Plenario Departamental que será el que definirá si la izquierda acompaña o no la propuesta del Ejecutivo josefino.

Además de la participación de los militantes locales junto a ediles y representantes de otros comités del departamento, vía online, ediles y militantes que no pudieron concurrir, participaron. Dijeron presentes Mariela Peláez, Roberto Rossi, Javier Gutiérrez, Hebert Figuerola (suplente), Gerardo “Lalo” Viña, Gabriela Guenaga e Inés Rodríguez, Carlos Ribeiro de Ciudad del Plata, además de Ana María Piñeyrúa, Estela Álvarez (suplente), y Pablo Cortés (suplentes), por Libertad.

DECISIÓN PLENARIA | Consultado por La Semana, el coordinador de bancada del Frente Amplio Javier Gutiérrez, prefirió no dar mayores detalles sobre qué se ha analizado, argumentando que la decisión final la tomará el Plenario frenteamplista.

“La bancada de ediles hace un mes le trasladó a la fuerza política la necesidad de generar espacios de construcción y de estudio colectivo del presupuesto; fue así que generamos 19 equipos de trabajo a los efectos de analizarlo área por área, programa por programa, para colectivizar entre todos los compañeros y después de ese análisis, comenzar a tomar determinaciones políticas respecto a lo que será la postura ante el presupuesto”, mencionó.

“Apoyar o no el presupuesto es algo que resuelve la fuerza política, no es un tema de análisis exclusivo de la bancada de ediles, sino que lo decide el FA. Por eso entendimos que el tema no podía quedar reducido solo al estudio de la bancada y por eso se armaron estos equipos de trabajo”, agregó el Edil del Partido Socialista.

Aclaró el representante que la forma de decisión “no invalida los aportes que hacen todos los compañeros ediles ni los aportes que van a hacer los sectores y las bases, sino que lo que hace es generar un espacio de estudio colectivo, como nunca se había hecho en el FA, por lo menos desde que yo estoy en la Junta”.

“Antes los sectores analizaban y tomaban postura de cara al plenario departamental, a la vez que la bancada hacia su propio trabajo, pero entendimos que debíamos generar un espacio responsable, integrador, a los efectos de tener conocimiento cuando hablemos del presupuesto”, agregó Gutiérrez.

Consultado sobre las conclusiones, dijo el Edil frenteamplista que “ahora estamos en proceso de construcción del análisis. Las conclusiones no sólo se limitan a lo que dice el presupuesto, hay conclusiones y análisis que se hacen que son valoraciones políticas y por eso debemos esperar a lo que diga el Plenario Departamental porque más allá de a lo que se refiere el presupuesto, el posicionamiento es político y tenemos que adquirir y tomar en conjunto”.

Sabido es que el Partido Nacional tiene los votos suficientes como para aprobar por sí el presupuesto, pero para Gutiérrez sobre acompañarlo o no, “la trascendencia es de corte netamente político. Sabemos que con 16 votos se aprueba, que la gestión es exclusiva responsabilidad del Partido Nacional y por lo tanto no nos sentimos con la responsabilidad de acompañar el presupuesto, pero es parte de las consideraciones que tendremos que hacer”.

UNIDAD | “La decisión va a ser colectiva, en el marco del Plenario, donde se analizarán los aspectos técnicos, pero también habrá consideraciones políticas y estratégicas”, agregó.

Consultado sobre la solicitud del edil Daniel Blanco de dejar en libertad de acción a los ediles a la hora de la votación en la Junta Departamental (Blanco quiere votar de forma negativa el presupuesto), Javier Gutiérrez mencionó que eso “lo definirá la fuerza política y se sabrá en el Plenario”.

“No quiero entrar en debate con el compañero, pero al FA si algo lo ha caracterizado es su unidad de acción y se practica dando la discusión en los ámbitos colectivos, haciendo síntesis en esos ámbitos y luego actuando en bloque. Ese es el camino que debemos continuar se acompañe o no el presupuesto. Eso es distintivo del FA y a mi entender es algo que debemos seguir conservando”, dijo Javier Gutiérrez.

Cabe recordar que es intención del Partido Nacional votar el presupuesto antes que finalice el mes de agosto, por lo que la definición del FA deberá tomarse a la brevedad.

Llamado a sala a la Intendente

La Mesa Política del Frente Amplio encomendó a su bancada de ediles que convoque a sala d forma urgente a la intendenta Ana Bentaberri, «a los efectos de conocer detalles en relación al mantenimiento de la flota en períodos anteriores». Si bien el llamado está dirigido a la titular del Ejecutivo, en la resolución se deja abierta la posibilidad «para que participe ella o quien ella designe» según se especifica. La resolución de la Mesa Política fue tomada «por unanimidad».

El llamado se produce a partir del análisis del fideicomiso que promueve la Intendencia para renovar su flota vehicular y adquirir un inmueble en Montevideo con destino a Hogar Estudiantil.

Por Javier Perdomo.