Mesa (FA), y Lago (PC), se reunieron con ministro Peña con consultas con perspectiva local sobre el Neptuno

El pasado miércoles 23 de noviembre, el edil del Partido Colorado Alfredo “Nito” Lago y el diputado del Frente Amplio Nicolás Mesa, mantuvieron una reunión con el ministro de Ambiente (también colorado), Adrián Peña, para plantearle al jerarca algunas preocupaciones concretas del departamento sobre el anunciado proyecto Neptuno en la zona de Arazatí, que busca abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Montevideo, desde una planta potabilizadora ubicada en esa área del departamento.

Tanto Mesa como Lago, destacaron la posibilidad de hacer gestiones en conjunto, pero sus balances de este encuentro, tienen sus naturales diferencias de enfoque. En el caso del Diputado del FA, comentó que iba “con la preocupación puntual del departamento de San José, porque lo general del proyecto Neptuno está corriendo por otro lado”.

Dijo luego que la bancada del Frente Amplio está “en asamblea permanente, haciéndole seguimiento al tema. Todavía no sabemos si vamos a iniciar alguna otra acción parlamentaria; pero eso es en toda la discusión nacional con la cuestión de la constitucionalidad, de lo financiero y lo ambiental”.

Pero en este caso, “fuimos con el edil ‘Nito’ Lago porque coincidíamos en las preocupaciones del departamento de San José, porque el Ministro ha dicho muchas veces, de forma pública, que esta es la solución para los problemas de agua potable que hay en distintas localidades del departamento, como ser la presencia de arsénico en Kiyú, Colonia Italia y Libertad y la escasez en particular en verano en la zona de Ciudad del Plata”, mencionó Mesa.

Recordó luego que en “un principio no estaba incluido abastecer San José; en una segunda etapa eso sí se incluyó, pero cuando llegaron los estudios de factibilidad -eso se estudió por técnicos de OSE y de la Facultad de Ciencias-, no había manera de explicar cómo se iba a abastecer a través del Neptuno a las distintas localidades del departamento”.

Es por eso que le “preguntamos al Ministro si efectivamente Neptuno da solución a San José y él dice que sí, que va a dar soluciones a las localidades de San José. Cuando le preguntamos el cómo, ya entramos en cuestiones técnicas sobre las dimensiones del polder, las tuberías, las características, por eso lo que hago ahora, es trasladar la información a los que saben, porque hablamos de temas que exceden lo político. Él nos dijo que sí, que la idea era incluir Ciudad del Plata, Libertad, Kiyú y anunció que el tema del arsénico en Kiyú se va a solucionar antes del final del año con una UPA”.

Nicolás Mesa aclaró que todo lo hablado con el Ministro puede cambiar porque “el Directorio de OSE aprobó ahora un proyecto, pero después puede tener cambios cuando hagan los pliegos para las licitaciones, como por ejemplo en las características de las tuberías que van a usar, en la ubicación, el tamaño o la profundidad del polder”.

Consultado Mesa sobre si se puso sobre la mesa el tema de las fuentes laborales que puede generar el proyecto, dijo que “nosotros entendemos que no es el proyecto que nosotros queremos, pero si se va a hacer en San José, a pesar que no estemos de acuerdo, que por lo menos le den trabajo a gente de San José, que se generen puestos de trabajo en la zona”. De todas formas, mencionó que no estuvo en la conversación con Peña.

EN GUARDIA | Nicolás Mesa se refirió luego a la forma en que está tratando el FA el proyecto. “Estamos en asamblea permanente, porque han cambiado tantas veces y se han hecho anuncios sin previo aviso, que caen de sorpresa, que hemos generado un grupo para hacer un seguimiento permanente, porque no descartamos ninguna acción parlamentaria”.

Mesa opinó que había cierta necesidad de anunciar algo. “A nosotros nos quedó esa sensación, porque después del llamado a Comisión General, donde les hicimos un montón de preguntas a los jerarcas del gobierno y no se respondieron porque decían que no había un proyecto y a los pocos días el Directorio presenta un proyecto”.

Para finalizar destacó la gestión conjunta con Lago. “Una vez más, representantes de distintos partidos políticos de San José podemos trasladar a nivel nacional temas del departamento, independientemente de los partidos que representemos. Esas cosas que se están dando en San José no son menores y son positivas. Ahora fue con él, pero con los legisladores del Partido Nacional también hemos hecho gestiones; incluso con la Intendenta, fuimos los legisladores y ella al Ministerio de Vivienda por temas de viviendas para inundados y por MEVIR”.

POSITIVO | Por su parte Alfredo “Nito” Lago dijo que el encuentro con el ministro Peña fue positivo “porque las inquietudes e interrogantes que teníamos las pudimos evacuar”.

Lo primero que “nosotros entendemos que era importante, es poder solucionar los problemas de agua que tenemos en el departamento. Con las preguntas que pudimos hacer y con el diálogo que tuvimos, que fue muy ameno, el saldo es positivo”, dijo el Edil colorado.

“Otra cosa que desconocíamos es como iban a ser las tuberías y si cuando hubiera alta salinidad en el Río de la Plata se iba a poder asistir a las localidades de San José, pero como las tuberías tendrán un ida y vuelta con las instalaciones de OSE en Melilla, sí se podrá abastecer a las localidades de San José. Eso nos sacó las dudas, porque generaba disturbio en San José pensar que el agua que se sacara del río iba a ser sólo para la zona metropolitana. Eso fue resuelto, incluso está la posibilidad de alimentar a Ciudad Rodríguez, que inicialmente no estaba en el proyecto”, contó Lago.

El único representante colorado en la Junta Departamental, comentó que le pidió al ministro Peña que “se intente evitar el uso de tierras productivas, que el proyecto no afecte desde el punto de vista productivo al departamento”.

BALNEARIO | “También le pedimos que intervenga en resolver el problema del acceso a la costa; nosotros para nada descartamos el proyecto de balneario, pero él plantea que es prioritario el abastecimiento de agua para Montevideo, lo entendemos, lo que necesitamos es que los disturbios que nos genere el proyecto Neptuno, sean los menos posibles y que los josefinos tengamos algún beneficio en cuanto que estamos cediendo algunas cosas, pero debemos ganar otras; una de las cosas que ganamos es el abastecimiento de agua para localidades de San José y la otra podría ser resolver de forma definitiva el balneario”.

Alfredo Lago destacó también que el ministro de Ambiente se comprometió a concurrir a la Junta Departamental “para evacuar todas las dudas, incluso las que tiene el sindicato”. Luego, refiriéndose a la polémica sobre la privatización, dijo que el ministro les mencionó que “es una concesión para hacer la obra y después el manejo de la totalidad de la planta será de OSE, que va a pagar la inversión en 18 años”.

Lago también se refirió al relacionamiento con el diputado Nicolás Mesa. “Con Nicolás nos conocimos en las campañas electorales y tenemos una relación de aprecio, de respeto y fraternidad, independientemente que él tiene su ideología y yo la mía, pero tenemos una comunicación bastante rutinaria y también hemos hablado con el Ministro sobre San José sobre otros temas como el de la basura, que tiene complicada a la Intendencia”, dijo Alfredo Lago.

Por Javier Perdomo.