Mauricio Curbelo (FA), y una media hora previa en la Junta Departamental que rindió para visibilizar problemáticas de Puntas de Valdez

El Frente Amplio de Puntas de Valdez, tuvo una trascendente participación en la sesión del lunes 16 de agosto en la Junta Departamental de San José, al asumir como Edil suplente el vecino de esa localidad Daniel Hernández, en tanto que el otro suplente edil suplente del FA, Mauricio Curbelo, hizo uso de una media hora previa planteando dos situaciones particulares que se están dando en la localidad del kilómetro 61.

Curbelo, que al hacer uso de sus cinco minutos en la media hora previa, representaba al comité Máximo Haro, hizo alusión a una particular situación problemática que se da con las paradas de ómnibus de la localidad y cuestionó, en base a un pedido de informes realizado con la firma del titular de la banca, Gerardo Viña, de Daniel Hernández y la suya, la forma en que se construye la obra de doble vía de la calle Juan Benzano, que conecta con Camino a Kiyú.

Con respecto a las paradas de ómnibus, Curbelo había remitido una carta al director de Tránsito de la Intendencia Yarwin Silveira en la cual le solicitaba rever la situación generada con las paradas de ómnibus en Puntas de Valdez.

Según lo explicado por Curbelo los vecinos usuarios del transporte, en su mayoría estudiantes y trabajadores de la zona le han planteado la problemática de que los ómnibus no paran en todas las paradas. “El inconveniente se genera en dos paradas ubicadas sobre la ruta 1 vieja; una en la esquina con la calle Juan Benzano y la otra en la esquina con la calle Abel Faggiani frente a la agencia Cita. Las empresas Cotmi y Comar no reconocen la parada frente a agencia Cita como tal y por lo tanto no paran allí; de igual modo, los ómnibus de la empresa Cita no reconocen la parada ubicada en la esquina con la calle Juan Benzano y no se detienen en la mencionada, dejando a la gente a pie en ambos casos u obligándolos a correr una cuadra, según el ómnibus que aparezca en el horizonte”.

Curbelo entiende que es “imperiosa la necesidad de que se oficialice y señale ambas paradas de ómnibus y que se notifique a las empresas, así como también exhortarlos a respetar dichas paradas”.

DOBLE VÍA | Pero también Curbelo se refirió a la situación que se ha generado con la transformación de la avenida Juan Benzano en doble vía. Según lo mencionado por el Edil suplente, hay vecinos y comerciantes que se han visto afectados por la obra y comentó que “hubo un error en los niveles de trazado” y “no se tomó en cuenta la opinión de la comunidad”. Consideró que se podría haber “aprovechado para levantar el nivel de la avenida, “ya que es viejo el reclamo de la falta de visibilidad, porque Juan Benzano está mucho más abajo que la ruta 1 nueva cuando se cruzan”.

Vale mencionar sobre este punto que existe un pedido de informes realizado por Gerardo Viña y los dos suplentes de Puntas de Valdez, allí preguntan “cómo y cuándo se hizo la licitación de la obra de doble vía de la calle Juan Benzano en la localidad de Puntas de Valdez”, si “estaba la mencionada obra presupuestada en el plan quinquenal anterior”, a “qué empresas fue adjudicada”, “cuál es el costo de la obra” y “cómo van los plazos y el avance de obra”.

Las tres últimas preguntas son “cuáles eran las condiciones del pliego de la licitación”, “qué materiales se van a utilizar” y “cuál es el motivo de la inclinación del cantero central”, agregando una consulta referida al “caso de ser un error constructivo como han manifestado algunos vecinos, ¿se va a corregir?”.

También se refirió Curbelo al mal estado de la ruta 1 vieja en su pasaje por la localidad, diciendo que si bien hubo arreglos realizados este año, aún falta iluminación e señalización, en tanto que cuestionó la existencia de zonas inundables y la carencia de banquinas para el tránsito de peatones. También recordó el pedido de muchos vecinos de realizar allí una “bicisenda”.

Por Javier Perdomo.