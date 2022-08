Matías Santos evaluó reunión con alcaldes menores de 40 años en Kiyú y se entrevistó con Presidente del INC

Como muy positiva valoró el alcalde Matías Santos la reunión mantenida en la jornada del martes 16 con los alcaldes menores de 40 años de todo el país, que se realizó en el salón comunal del Parador Chico, en el balneario Kiyú. Llegaron gobernantes locales de hasta 13 localidades y compartieron experiencias y proyectos entre sí.

Como decíamos en la pasada edición, estos encuentros son organizados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), de Presidencia de la República, con el asesoramiento de la Red de Innovación Latinoamericana (RIL). Técnicos de este organismo reúnen a los alcaldes jóvenes para brindar talleres de formación e intercambiar información sobre las distintas experiencias locales.

Vale recordar que a Libertad le tocaba ser anfitrión de uno de estos encuentros en 2023. En agosto era turno de la localidad de Progreso, en Canelones, pero debido a problemas de salud de un familiar el alcalde, no le pudo dedicar tiempo a la organización del encuentro en su territorio.

Los alcaldes que venían de localidades más lejanas, llegaron en la noche del lunes 16 y pernoctaron en las cabañas de la Intendencia. Fueron recibidos por el Concejo Municipal en pleno, que preparó una recepción en el mismo lugar del encuentro. Los visitantes destacaron la buena relación que había entre el equipo del Concejal frenteamplista, el Alcalde y los concejales nacionalistas, algo que no ocurre en otras localidades.

En cuanto al “problema” planteado por el alcalde Matías Santos a los alcaldes visitantes, que estaba referido a la falta de un plan para promover el balneario Kiyú, dijo Santos que surgieron algunas ideas y propuestas que, la idea es que el Municipio las vaya poniendo en práctica en los próximos meses.

El alcalde Matías Santos insistió en que el gran déficit del balneario Kiyú son los servicios y no tanto la infraestructura y que es a eso a lo que hay que apuntar para un mejor desarrollo del balneario.

LLAMADOS | En otro orden de cosas, pero siguiendo con información vinculada al Municipio, decir que el alcalde Matías Santos informó que se hicieron los llamados a licitaciones abreviadas para dos obras comprometidas para este año por su administración; la licitación 54 es, para pavimentar con tratamiento bituminoso doble con sellado en las calles de la cooperativa COVI-LIBER y la licitación 55 es para construir desagües pluviales en calle Ciganda al oeste de 25 de Agosto y en la calle 19 de Abril.

El plazo para presentar propuestas a cualquiera de las dos licitaciones vence el miércoles 31 de agosto y los oferentes deberán obligatoriamente cotizar en línea, a través de la página web www.comprasestatales.gub.uy, en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales (SICE).

COLONIZACIÓN | También comentó el alcalde Matías Santos que acompañó a integrantes del grupo de aspirantes a viviendas de MEVIR en Colonia Italia a reunirse con el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Julio Cardozo, organismo propietario del terreno en el que los vecinos desean construir el futuro complejo, de ser aprobado por MEVIR.

Según lo manifestado por el Presidente del INC el terreno está a disposición de los vecinos de Colonia Italia, pero es MEVIR el organismo que tiene que tomar la iniciativa de solicitarlo. Reconoció Cardozo a la delegación de aspirantes que no hubo error alguno en la publicación del llamado a licitación de la fracción, sino que se hizo con la intención de ver si MEVIR accionaba, algo que no ha ocurrido hasta el momento.

La situación sigue estancada en MEVIR y es una situación que empieza a molestar a todo el sistema político de San José, tanto oficialistas como opositores. El alcalde Santos reconoció que los vecinos quieren una respuesta. “Si tienen que esperar hasta el próximo período quieren saberlo desde ahora”, dijo Santos.

Por Javier Perdomo.