Matías Santos, el nombre del oficialismo para continuar al frente del Municipio de Libertad

Así como en 2005 fue electo como el Edil más joven de la Junta Departamental de San José, ahora podría ser elegido como el Alcalde más joven del departamento. Matías Santos, de 35 años, es el candidato oficialista y el que con mayores chances cuenta de ser electo para encabezar el Concejo Municipal de Libertad. A pocos días de la instancia electoral, realizó un repaso sobre los aspectos centrales que tendría una gestión por él encabezada, si es electo por la lista 70-B.

Consultado primeramente sobre cómo ha visto el desarrollo de la campaña electoral, dijo Matías Santos que en general “ha sido muy buena, no ha habido enfrentamientos entre los candidatos, aunque obviamente, a nosotros, siempre alguno aprovecha y nos da algún palito, porque somos el oficialismo. Que haya sido tranquila la campaña está bueno porque después te marca un camino hacia adelante, porque si arrancás peleado ahora, después se vuelve dificultoso”.

Consultado luego sobre qué haría al arrancar una eventual gestión suya, dijo Santos que “si hablamos de hacer al otro día al asumir, que todavía no contaremos con recursos de nuestro presupuesto -tendremos lo que queda del actual presupuesto-, queremos cambiar un poco la dinámica de trabajo”.

“Pretendemos que si vamos a trabajar a un barrio, aterrizar ahí y quedarnos, no importa el tiempo que nos lleve. Allí hacer el bacheo necesario, arreglar todo el cordón-cuneta que haya que arreglar, mientras empezamos a identificar los terrenos baldíos y tener comunicación con el propietario para mantener ese baldío o quizás transformarlo en una canchita de fútbol mientras no lo utilice”, comentó Matías Santos.

CONTENEDORES INDIVIDUALES | También dijo que pretende comenzar a trabajar “en la recolección de residuos, que estamos casi convencidos que tenemos que cambiar el sistema actual. Con el nuevo presupuesto queremos pasar el sistema a contenedores individuales. Queremos consultar en otros lugares como algunos municipios de Canelones, donde aparentemente el resultado es bueno. No dudo que sea mejor que lo que tenemos, porque nuestro problema está alrededor de los contenedores, por lo que con ese sistema de contenedores individuales “no estás generando un punto de atracción para las ramas, los escombros. También queremos que haya otro tipo de servicios para esas otras cosas que la gente descarta en sus casas”.

Al pedirle que profundizara en su idea de contenedores individuales, Matías Santos comentó que “en principio estamos pensando en arrancar con los barrios y vamos dejando el centro con los contenedores actuales”. Además, comentó que “Falero (José Luis, Subdirectora de la OPP), nos dijo, cuando nos reunimos con él, que tenían pensado en el primer año del nuevo presupuesto financiar proyectos que tuvieran que ver con el medio ambiente por lo que nosotros aprovecharíamos para incluir nuestra idea en esos planes”.

Mencionó Matías Santos que “a simple vista, la única contra que tiene este sistema es que condiciona en los horarios, hay que sacar el contenedor para que el camión los levante. Pero nos han contado que los contenedores están numerados, que no los roban y que la primera entrega es gratuita; después sí, en el caso que lo rompa, lo incendie o lo queme, el siguiente lo tiene que pagar el vecino”.

CUESTIONAMIENTOS | Respecto a las críticas que llegan a la gestión de Sergio Valverde respecto a la información de parte del Municipio, Valverde dijo que es algo que “compartimos, no hay un seguimiento, además no hay un sitio informativo del Municipio, algo que nos ha jugado en contra, porque se hacen un montón de cosas y la gente no se entera”.

“Yo lo sufro el tema del reclamo personal, además nos veríamos un poco más aliviados, porque si hubiera un buen centro de información, la gente no tiene que terminar llamándonos a nosotros. Todo lo que funcione de manera más práctica nos va a aliviar a nosotros”, mencionó Santos.

Consultado Matías Santos sobre cómo puede alterar su gestión los anuncios del gobierno respecto a que habrá una rebaja en los aportes del gobierno central, dijo que “lo que pasa es que nosotros entendemos que las obras que necesitaban mucho dinero en Libertad ya están solucionadas. Tenemos que ser estratégicos para con ese recorte que habrá, ver qué es lo que necesitamos solucionar. Hay que avanzar con las calles que no se hicieron y avanzar con el tránsito pesado, delinear algunas calles por las que pueda pasar porque es uno de los enemigos de las calles”.

Respecto a la aplicación futura del plan de ordenamiento territorial del Municipio, aún no aprobado, dijo Matías Santos que cuando llegue el momento “tendremos que apelar a la información de la gente, obviamente que habrá ítems que son complejos para que la gente se pueda ir poniendo a tiro con el plan, pero todo apunta a tener una ciudad lo más ordenada posible. Será un plan progresivo y la gente está al tanto porque ha habido instancias de coordinación previas”.

En relación al turismo, dijo que pretende “ser un poco más ingenioso para generar otro tipo de experiencias turísticas, más de domingo o fin de semana. Ver si podemos armar un paquete de visitas que tengan que ver con establecimientos rurales, visita al museo De Antaño y también tener una pasada por Kiyú”.

“Lo otro es generar un lugar turístico en el puente Valdez, que tiene un potencial muy importante”, dijo, a la vez que al ser consultado por el acceso a Buschental dijo que “tenemos que conformar alguna comisión con Escribano y Abogado para que comiencen a seguir el tema, con la Intendencia como socio. Quizás se pueda llegar a algún acuerdo público-privado, que sea accesible para la gente, desde el punto de vista económico”. Mencionó luego que “Buschental es un lugar para explotar todo el año”.

Consultado sobre la zona rural del Municipio, Matías Santos dijo que si bien no tiene datos precisos, el de Libertad “debe ser el Municipio con mayor población rural” y mencionó que esos vecinos “lo único que te piden es la caminería y al igual que en la ciudad, cuando se vaya hay que instalarse en el lugar y solucionar todo”.

EL FUTURO | Respecto a de qué forma terminaría satisfecho un posible gobierno suyo, dijo que “satisfecho estaría con caminar como hago hoy y que la gente te reciba con cariño; obviamente algún rezongo uno se lleva, pero eso para mí es lo principal. Quiero seguir siendo un libertense más, no tengo grandes aspiraciones políticas, quiero estar en un lugar que me permita estar entreverado en el trabajo. Si llego a un cargo donde tengo que estar encerrado en un escritorio y tenga que andar todo el día con el teléfono no me gusta”.

Relativizó su participación en el debate político y comentó que “al estar tantos años a la vuelta, te vas puliendo y vas entendiendo las cosas de otra manera; los que recién comienzan se enojan, lloran de calentura, pero vos te vas dando cuenta que las razones de los demás, son razones comunes, con las que buscan ganarte, pero muy difícilmente eso nos genere rechazo”.

Por eso dice que “la receta que utilizamos es la de Sergio, estar lo mejor posible con los otros sectores y partidos para que las cosas vayan saliendo. Obviamente que a veces se hace difícil, pero creo que esa receta es la que da más resultado”.

Por Javier Perdomo.