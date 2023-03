Mario Bergara: «sólo con una Convocatoria Seregnista potente, el FA tendrá chances de ganar con mayoría parlamentaria»

Mario Bergara, el Senador y principal referente de Convocatoria Seregnista del Frente Amplio, estuvo el pasado jueves en el comité Vinelli de Libertad, para realizar una conferencia de prensa en la que habló de distintos temas de la realidad nacional y confirmó que pretende ser precandidato presidencial, con la intención de atraer a votantes del centro político y ayudar al FA a ganar la elección de 2024.

Comenzó diciendo Bergara que ve a un gobierno de coalición que “se está deshilachando, debilitando, porque pasada la pandemia la gente ve que no se le resuelven sus problemas cotidianos; caen los salarios, las pasividades, los precios suben, la seguridad está en niveles absolutamente preocupantes, hay falta de medicamentos en la salud pública, no se avanza en las decenas de miles de viviendas prometidas. La gente está percibiendo de manera negativa el gobierno”.

“A eso se suma la secuencia de escándalos y bochornos que lo afectan. Desde la escandalosa entrega del puerto a una empresa extranjera, que fue un negocio de más de 2000 millones de dólares regalado sin ninguna explicación; el envío express de un pasaporte a un narco pesado y peligroso que estaba preso en Dubai, también sin explicación; los escándalos e irregularidades en el Ministerio de Turismo y la cadena de episodios de la telenovela llamada ‘caso Astesiano’, una secuencia de irregularidades y delitos, que ya han sido confesados y por ello Astesiano está preso, pero hay más cosas para investigar porque todo esto estaba orquestado por quien era el Jefe de la custodia presidencial, una persona con profusos antecedentes penales que el Presidente coloca en un lugar de poder”, añadió el Senador.

Luego se refirió a lo que fue el caso en que él se vio involucrado, al descubrirse que se lo investigó para intentar algo con qué extorsionarlo para que no avanzara en las denuncias por el contrato en el puerto.

“Querían extorsionarnos para que retiráramos una denuncia penal contra jerarcas de gobierno, vinculados al caso de la entrega del monopolio del puerto. Ese expediente sigue abierto, no se cerró con el acuerdo de la Fiscal con Astesiano e involucra a la empresa Vertical Skyes y buena parte de la cúpula policial. Aspiramos que la nueva Fiscal avance en esta causa para seguir encontrando responsables de cosas tan graves”, dijo Bergara.

El Senador, al referirse al espionaje, dijo que él “en la vida cotidiana no recibí ninguna alteración”, pero agregó que “la preocupación se me genera en la órbita institucional. Es increíble que en una democracia se orqueste espionaje a senadores para evitar que cumplan su rol. El objetivo era extorsionarnos para que no cumpliéramos con nuestro rol político. Era nuestro rol político como senadores de la oposición, denunciar un contrato escandaloso donde se le regala un monopolio a una empresa internacional violando todos los procedimientos”.

TRANSPARENCIA | Dijo luego que si bien no puede decir que esas cosas no sigan pasando en el futuro, “la garantía es que se logre la mayor transparencia, que avancen las investigaciones y vaya preso quien tenga que ir. Como en cualquier delito, uno nunca va a tener la plena seguridad que no vuelvan a ocurrir ciertas cosas pero la mejor forma de prevenirlas es que la institucionalidad dé las garantías sobre que hay posibilidad que se descubran”.

En cuanto a si hay o no politización del sistema político y la Fiscalía, dijo Mario Bergara que le preocupan “todos estos episodios que están ocurriendo en la Fiscalía. Es un ruido que no le hace bien. Politizar la Fiscalía es un error enorme, por eso nosotros estamos en contra de pasar a un triunvirato que dirija la Fiscalía, designado por reparto político, como proponen algunos dirigentes del gobierno”.

Opinó Mario Bergara que “en este gobierno, a diferencia de los gobiernos del FA y del anterior del Partido colorado, hay presiones sobre distintos estamentos e instituciones. Lo vimos con claridad cuando el TCR tuvo que evaluar el contrato con Katon Natie, cuando tuvo que actuar la Comisión de Competencia del Ministerio de Economía y lo vemos también con claridad en todo este proceso de Astesiano. Hay presiones del gobierno inadmisibles y eso ha llevado también a todas estas idas y venidas negativas para que a la ciudadanía se le otorgue la sensación de garantía que le debe dar la Justicia y la Fiscalía, en este caso en particular. Esperemos que con las últimas decisiones se termine todo esto y que los fiscales puedan actuar con más tranquilidad”.

LA INTERNA | Luego hizo alusión a la interna del FA y dijo que éste tiene “una multiplicidad de sensibilidades”. Mencionó que en el proceso de autocrítica, tras la derrota de 2019, “una de las cosas que quedó claro es que nosotros habíamos debilitado nuestra capacidad de diálogo con la sociedad. En reforzar esa capacidad de diálogo hay varios procesos, uno es el FA te Escucha y también una visión de que todas las sensibilidades del FA tienen que potenciarse, por la sencilla razón que no todos le hablamos a la misma parte de la sociedad”.

Explicó el líder de Convocatoria Seregnista que “la sensibilidad en torno al Partido Comunista habla con fluidez con una parte de la sociedad, la sensibilidad alrededor del MPP habla con fluidez con otro sector de la sociedad y el espacio seregnista creemos que habla con otro espacio de la sociedad que es importante, tanto desde el punto de vista numérico, como del político, porque ahí hay una buen parte de compatriotas que optaron por no apoyar al FA en la última elección”.

Es por eso, que “nosotros pensamos que esas sensibilidades principales tienen que reflejarse desde el punto de vista electoral, que cada frenteamplista sienta que va a estar reflejado en alguna de las propuestas electorales, por eso es que estamos en evaluación de tener una candidatura propia para la interna. Esa sería una contribución a que el FA gane la próxima elección”, dijo Bergara.

Mencionó Mario Bergara que la decisión final sobre si tendrán precandidatura propia, se tomará a fines de abril, pero dio su postura afirmativa al respecto: “yo sí adelanto que sería importante tenerlo, porque esa es la mejor forma de contribuir al triunfo del FA”.

En base a las últimas encuestas de opinión pública, concluye Mario Bergara que para que gane el FA, “la disconformidad con el gobierno no es suficiente, el FA para ganar tiene que actuar de manera propositiva, volviendo a seducir, a convencer. Ese trabajo todavía hay que fortalecerlo. Sigue estando ese espacio en el centro político que va a ser el que defina la elección y sobre el cual tenemos que trabajar”.

“Yo me baso en los análisis políticos de la elección anterior. Los politólogos coinciden en que el FA perdió caudal de votos importantes en sectores de población más vulnerables, que históricamente apoyaban más al MPP y que fueron seducidos por la propuesta de Cabildo Abierto y un caudal importante de votantes en las capas medias, votantes del espacio seregnista y que se vieron seducidos por la propuesta de Talvi o el wilsonismo. Hoy esos sectores están disminuidos y nosotros creemos que ahí sí tenemos una proximidad grande”, dijo Mario Bergara.

“Lo que es importante entender en el FA es que nos necesitamos todos; sólo con una Convocatoria Seregnista potente, el FA tendrá chances de ganar la elección, con mayoría parlamentaria y garantizar un buen gobierno”, dijo por último Mario Bergara.

Por Javier Perdomo.