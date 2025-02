María Noel Battaglino: el cambio de gobierno en lo departamental «está sobre la mesa»

Como parte de las actividades de campaña hacia las departamentales, el comité Vinelli del Frente Amplio de Libertad está recibiendo a los candidatos a la Intendencia. El pasado miércoles 19 fue tiempo de Federico Diana (con quien queda una nota pendiente), y el viernes estuvo María Noel Battaglino, quedando por definir la fecha en que estará Ofelia Umpiérrez.

La candidata respaldada por los sectores mayoritarios del FA, María Noel Battaglino, dialogó con los medios de Libertad diciendo que el Frente Amplio está en una etapa “hacia adentro, de conversar con las compañeras y los compañeros que están en los distintos territorios” para “poder aterrizar la visión que podemos tener en cada lugar y hacer coincidir toda la evaluación de necesidades, de problemáticas, pero también de propuestas concretas”.

Comentó que luego de esta etapa “ya tenemos que ir hacia el encuentro de cada josefino y josefina más allá del lugar en el que se encuentran” y a partir de ahí “tenemos pensada una campaña de puertas abiertas” para la cual habrá a disposición vías de contacto, tanto en redes sociales como por WhatsApp.

ELABORACIÓN | En lo que hace a propuestas concretas, mencionó Battaglino que el FA “tiene un borrador de bases programáticas, hay que terminar de consolidarlo, todavía no está cerrado eso”, pero además “como candidata está el desafío de nuestro plan de gobierno, que ahí es donde vamos a tener las acciones concretas. Y ahí estamos trabajando, formando equipos por temas. Esos equipos son de personas que están en el territorio y conocen la temática, pero también nos estamos apoyando mucho en las experiencias de gobiernos departamentales frenteamplistas, ya sea de Montevideo, de Canelones o Salto”.

Consultada María Noel Battaglino respecto a si siente que la gente está pensando que es tiempo de un cambio de gobierno, dijo que eso es algo que “está sobre la mesa y es lo que nos plantean las personas que se van acercando a traernos inquietudes”.

“Tenemos más de 70 años de un gobierno del mismo signo que genera lo que nosotros decimos la cultura organizacional, que es cómo funciona la Intendencia, cómo funcionan los municipios, pero cómo funciona la ciudadanía también en ese vínculo con la institución. ¿Qué cosas espera? ¿Qué cosas ha naturalizado que siempre son siempre así? Ahí hay que pensar todo un trabajo que va a llevar mucho tiempo, porque primero tenemos que generar a nivel de los funcionarios una sensación de tranquilidad, porque acá se instala y se utiliza la campaña del miedo”, dijo la candidata.

FUNCIONARIOS | Contó que en la Intendencia se le dice a la gente “si gana el Frente Amplio te vas a quedar sin trabajo. Nosotros estamos diciendo que eso no es así, que nosotros tenemos que trabajar codo a codo con los funcionarios que son los que saben cómo se mueve la Intendencia y son los que brindan directamente los servicios. El que esté comprometido en su trabajo y que tenga la vocación de mejorar los servicios, trabajar bien, no va a tener ninguna dificultad, porque la forma de ingreso que nosotros estamos planteando, que es por sorteo, es de aquí en adelante”.

Según entiende María Noel Battaglino, en caso de gobernar el FA, a no ser los cargos de confianza que siempre son de designación política, “para los otros cargos, los que son de funcionarios, de funciones concretas, esos tienen que ser por concurso o por sorteo”.

Intentando llevar tranquilidad al funcionariado de la Intendencia, la candidata mayoritaria del FA dijo que pretenden “generar un clima del trabajo adecuado con los funcionarios, a proponerle mejoras de las condiciones en las que trabajan, a mejorar sus ingresos porque tienen salarios muy bajos”.

Después está “todo lo que tiene que ver con horas extra, con compensaciones, que eso es lo que les permite tener un sueldo mejor, que les permita desarrollar mejor su vida, pero eso tiene que estar repartido más equitativamente. No tiene que depender de si soy amigo o si no, si hago lo que me dicen o si no lo hago, si expreso mis ideas o no las expreso. Eso es lo que entendemos”, dijo Battaglino.

DATOS | Respecto a la posibilidad o no de ganar el FA la próxima elección departamental, dijo la candidata mayoritaria del FA que la organización tiene “números que nos dicen eso. Las encuestas son encuestas, son unas herramientas, son una foto del momento. Hay que ver si a lo largo de toda la campaña esas encuestas van mostrando una tendencia. Estamos en eso, ahora esperamos otros datos para fines de febrero. Vamos a ver si confirma lo que nos mostraron los primeros”.

“Pero además, no solo tenemos los datos, sino que vemos desde el otro lado reacciones, algunas acciones, una toma de medidas que van en favor de esto. Están reaccionando y actuando como que conocen esta información”, dijo.

MUNICIPALIZACIÓN | Respecto a su futura relación con los municipios, dijo Battaglino que no concibe “un gobierno departamental que no tenga una articulación fuerte con el territorio, pero una articulación que sea institucional. Que esté pautada en cómo se relacionan las instituciones. No que dependa de si me llevo bien como Intendenta con la o el Alcalde”.

“Ahí tenemos desafíos que tienen que ver con normativas, con leyes, con la ley de descentralización, con la descripción de las tareas que se les asigna a cada uno; entiendo que está todo como que empezó a andar y había que ponerlo a andar y está muy bien, pero a medida que vamos andando tenemos que analizar y corregir las cosas que vimos que se nos fueron trancando, que no fueron dando los resultados deseados.

Battaglino también profundizó en su idea de crear nuevos municipios y uno de ellos sería la división en dos del actual Municipio de Ciudad del Plata. “Todos sabemos que hay distintas realidades dentro de Ciudad del Plata”, dijo, porque lo que “pretendemos es que mejore el servicio”. Consideró luego que hay que ver las aspiraciones de un Municipio en Puntas de Valdez y el que ya ha planteado antes el FA de Ituzaingó. “Ya hay un compromiso de realizar ese municipio”, recordó. Tampoco descartó la creación de uno en la capital departamental.

“Pero son cosas graduales, y hay que trabajar mucho con la ciudadanía, porque a veces la ciudadanía piensa en creación de cargos y no entiende el para qué, qué función va a cumplir, y concretamente qué cosas va a mejorar tener un municipio”, comentó.

“Si la ciudadanía no ve que mejoró los servicios que tiene a disponibilidad con un tercer nivel de gobierno, nunca va a estar de acuerdo aunque tengamos un tercer nivel de gobierno, por eso hay que conversar con la ciudadanía, porque nosotros podemos tener una propuesta, pero no la vamos a venir a imponer. Vamos a hacer más mesas de diálogo, lo vamos a intercambiar, a ver qué opinan. Tal vez nosotros estamos teniendo una visión que no coincide con la del territorio, y el territorio no lo quiere”, dijo sobre su planteo.

GOBIERNO NACIONAL | De cara al gobierno nacional que está por comenzar y el aterrizaje de sus políticas nacionales, dijo Battaglino que “la forma de hacer aterrizar las políticas nacionales en la gente directamente es a través de los gobiernos de segundo nivel y de tercer nivel. O sea que como fuerza política creo que hubo una autocrítica, hay una reflexión y hay un cambio de actitud que nosotros somos muy optimistas en que se va a concretar eso”.

Ahora, “tenemos el desafío que esa gente que confía en el proyecto nacional del Frente Amplio confíe en un proyecto de gobierno departamental del FA”.

Consultada sobre sus expectativas de cara al gobierno nacional del FA, Battaglino dijo que “sabiendo que estamos en una situación muy complicada, con los compañeros y compañeras que van a asumir responsabilidades, hemos tenido algunos intercambios y sabemos que los panoramas vienen complejos, en múltiples frentes, particularmente lo puedo decir en salud, que es lo que más manejo, viene difícil, pero yo confío en esos equipos. Creo que se ha elegido personas de mucha formación, de mucha experiencia también, pero sobre todo de mucho compromiso en el trabajo. Acá tenemos claro que venimos a remangarnos y a laburar y así se han ido conformando los equipos. Entonces tengo mucho optimismo que se va a poder, sabiendo del punto en que salimos, pero que se van a ir generando las mejoras”.

