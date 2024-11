María Inés Obaldía en Libertad: “la ciencia habla de la certeza de un gobierno frenteamplista”

A pocos días de la segunda vuelta electoral, visitó el martes 12 el comité Héctor Vinelli del Frente Amplio de Libertad, la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo y Diputada electa María Inés Obaldía (La Amplia), quien departió un buen rato con los militantes frenteamplistas que se acercaron hasta el local de la calle 25 de Mayo, esquina 25 de Agosto, antes de dirigirse hacia Ciudad del Plata, donde en la noche la candidata a la Vicepresidencia Carolina Cosse participaba de un acto de campaña.

La reconocida periodista y conductora televisiva dialogó con los medios locales. Comenzó diciendo que la campaña hacia la segunda vuelta “tiene una nueva dinámica, que significa contactar con personas que están en la primera lista de los llamados indecisos y que son personas que ahora se acercan para preguntar o que siendo de los partidos tradicionales hacen la difusión pública de su apoyo a la candidatura de Yamandú y Carolina”.

Opina María Inés Obaldía que el crecimiento que ha tenido el Frente Amplio ha tenido que ver “con la capacidad que tuvo de recorrer el país, de estar en todos los lugares para generar una herramienta valiosa que esté a la altura de lo que la gente necesita”.

Hizo mención luego a los diversos orígenes de los sectores frenteamplistas y la importancia que tiene esto para la segunda vuelta, mencionando que “el FA es hijo del batllismo en muchas cosas y es un frente que tiene una vertiente proveniente del Partido Nacional, donde hasta el propio Mujica se sigue declarando blanco en muchas cosas. A nosotros nos parece que es un momento bien interesante, tender puentes es un mecanismo que el FA ha seguido desde su origen”.

“Nosotros fuimos considerados durante mucho tiempo una colcha de retazos y era dicho con cierto desprecio, pero a nosotros nos parecía bueno ser una colcha de retazos, primero porque construimos una colcha enorme, con retazos de tamaños muy distintos, de colores muy diferentes. Y segundo porque hemos aprendido a ser el zurcidor de la colcha de retazos, el zurcidor de los retazos que tienen distinto tamaño, colores, distintas procedencias, estilos y que sin embargo se han amalgamado como uno en el FA”, comentó María Inés Obaldía.

ZURCIR | “Este es un tiempo en el que tenemos que seguir zurciendo. Yamandú es un excelente zurcidor en esa historia. Es un ciudadano que se crío e hizo gestión fuera de Montevideo y eso también le da un plus a la hora de ser mirado por el resto del país. Montevideo es medio macroencefálico, demasiado poderoso y fuerte, entonces es bien interesante la candidatura de Yamandú, que sale del eje capitalino de Montevideo y pone una figura que tiene ejercicio de poder, de negociación y de Intendencia”, agregó la futura legisladora frenteamplista.

Consideró que hay su partido debe seguir con “la política de salir al interior y ‘hacer oreja’ en cada pago”, como hizo hasta ahora, “escuchando cuáles eran las necesidades sin satisfacer y cuáles eran los puntos en los que había que poner la mirada y el trabajo; eso generó que en departamentos históricamente blancos se ganara”.

Consultada por La Semana sobre qué temas le interesaría trabajar en un eventual gobierno del Frente Amplio, Obaldía dijo que no pretendía corregir al cronista, pero ella entiende que “no es una eventualidad el gobierno del FA, porque así lo dicen todas las encuestas, la ciencia habla de la certeza un gobierno frenteamplista, lo que matiza es el por cuánto ocurrirá. Todas las encuestas dicen que la fórmula ganadora es Yamandú-Carolina”.

Aclarado el punto, añadió: “el programa ha recopilado una cantidad de valores trascendentes. Los temas de seguridad y salud mental son de los primeros de los que hay que abordar, sin dejar de pensar que para tener una buena salud mental y para sostener el tema de la seguridad, la vivienda es muy importante”.

“Necesitamos vivienda para jóvenes que quieran independizarse y puedan hacerlo porque tener una casa no es tener una vivienda en sí mismo, tener un techo nos da salud emocional. El tema de la vivienda no es solo un tema de propiedad, va más allá, por eso hay que pensar en nuevas formas de tener vivienda”, dijo la futura legisladora.

Añadió María Inés Obaldía: “el techo, te da lugar en el mundo. Cuando tenés un lugar en el mundo, sos una persona y de ahí para adelante todo se empieza a construir, por eso nosotros creemos que el tema de la solución de la vivienda está ligado con la seguridad y con la salud mental”.

“PUENTECITO” | Luego fue consultada sobre el peso electoral del Movimiento de Participación Popular (MPP), en la interna del FA y de qué forma deberán trabajar los grupos chicos como “La Amplia”. Dijo que “no solo somos un sector chico, somos el primero de los sectores chicos que juega en las ligas grandes, porque por un lado está el MPP y por otro lado el sector del Partido Comunista y nosotros somos ‘La Amplia’, el puentecito”.

“Cuando recién hablábamos de zurcidores hablábamos también de nosotros mismos y creo que por eso hemos crecido tanto, por eso La Amplia votó tan bien. Somos una lista que confía en el peso de las mujeres en la política, porque vamos detrás de la consigna de dejar de doblar listas para encabezarlas -aunque las seguimos doblando-, y esas cualidades nos han permitido ‘fogonear’ La Amplia, que ha crecido mucho, justamente por eso, porque seríamos una bisagra que actúe entre los grandes sectores”, comentó Obaldía.

Luego agregó que “el FA tiene una trayectoria histórica de respeto a los independientes. Nosotros que somos independientes, que creemos que los independientes tienen que tener un lugar de fuste dentro del FA estamos decididos a dar esa movida. Nuestro trabajo va a ser ese, hilo y aguja para zurcir acuerdos”.

Consultada sobre los rumores de una eventual candidatura a la Intendencia de Montevideo, dijo Obeldía que nadie se “lo ha planteado, por lo tanto voy a usar una vieja frase, ‘en política el que se precipita, se precipita’, así que si nadie me lo ha planteado, no digo nada. Vieron que a veces, tirar nombres es tirar verde para recoger maduro o para bombear nombres, como no quiero pensar en ninguno de esos escenarios, solo digo que nadie me lo ha planteado”.

Respecto del pasaje de figuras del periodismo a la escena política, dijo Obaldía que “es un paso natural, conocemos el mundo político, trabajamos con los políticos. Es una relación desde lugares diferentes pero con conocimiento previo. Nos conocemos mucho, hay un conocimiento que lo permite la sociedad en que vivimos, que es un conocimiento en que para bien y para mal, hay un saber qué es lo que se le puede plantear al otro”.

Por Javier Perdomo.