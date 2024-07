Marcela Barrios y el papel de la Departamental del FA hacia las elecciones de octubre

Las internas quedaron atrás y ahora son solo un insumo más que tienen los partidos políticos para planificar el trabajo hacia las elecciones nacionales de octubre. En el Frente Amplio, la cabeza de ese trabajo es Marcela Barrios, quien en diálogo con La Semana puso en perspectiva lo ocurrido y piensa el futuro de la fuerza política en el departamento hacia las nacionales, pero también hacia las departamentales de 2025.

La charla se inicia con una inevitable evaluación de lo ocurrido en las internas con el FA de San José. “Hicimos una excelente votación, quedamos muy contentos”, comienza diciendo Marcela Barrios. Agrega que “comparándonos con la elección anterior (2019), nos fue muy bien; partíamos de un piso de 7100 votos al ODN (Órgano Deliberativo Nacional), y unos 4000 al ODD (Órgano Deliberativo Departamental). Nos habíamos puesto el objetivo de superar los 8000, pensando en que teníamos que mantener o crecer lo de la elección anterior en un momento en que había una cierta desmotivación por la política, pero terminamos pasando los 11 mil es una tasa de crecimiento superior al 50%”. Mencionó además que cantidad de gente que votó al ODD “creció más aún”.

Agrega la Presidenta de la Departamental del FA, que “esto nos hace pensar que viene bien el FA a nivel nacional y que también la gente confía en los liderazgos departamentales, lo que hace que más gente vote más al ODD”.

Dijo no tener ningún estudio al respecto, pero “hay más confianza del electorado en los líderes departamentales, no está tanto ese desacople al que estábamos acostumbrados antes”.

Recordó Barrios que “en la elección interna del FA lo atractivo era votar a lo nacional porque en lo departamental no había nada en disputa como sí ocurre en otros partidos, donde se sabe que en función de los resultados de la interna se arma la prelación de las listas o se define algún candidato. En nuestro caso las listas se arman con otro criterio”.

La dirigente dijo que desde la Mesa Política Departamental, “nos habíamos propuesto como objetivos promover el crecimiento y el desarrollo de la fuerza política en el territorio, además de mejorar el vínculo con las localidades y vemos que eso dio sus frutos porque en todas las localidades aparecieron votos”.

El resultado de la elección interna hace que Barrios vea con optimismo lo que viene, “pero también sabemos que es el resultado del trabajo. En el proceso de planificación hacia octubre y mayo, el primer mojón era hacer una buena elección interna, porque entendíamos que era una buena forma de comenzar a activar la militancia, de usarla como ensayo para distintas cosas. El primero objetivo lo arrancamos bien”.

HACIA OCTUBRE | En cuanto a lo que sigue, Marcela Barrios dijo que “la campaña la va a estar desarrollando el Frente Amplio a nivel nacional, como producto de la autocrítica y de los aprendizajes que hubo en relación a procesos anteriores. Ahí a nosotros nos va a caber la responsabilidad de hacer el despliegue en el territorio como Departamental. Vamos a tener un rol importante para llevar adelante en las distintas etapas de la campaña”.

Para las nacionales, “tenemos una fórmula muy potente, con dos compañeros que tienen experiencia probada de gestión, que se complementan muy bien”, entiende Marcela Barrios. En base a esa potente fórmula, es que “estamos delineando una gira por todos los territorios, se va a estar desarrollando una especie de pueblo a pueblo; nosotros estamos definiendo cuáles son las localidades que vamos a recorrer en San José; intentaremos que recorran la mayor cantidad de centros poblados”, agregó.

Comentó luego que luego del 30 de junio tuvo una reunión con la Presidencia nacional del FA y el sábado 27 “vamos a tener un encuentro presencial para terminar de delinear los planes de cómo se va a trabajar en el territorio”.

RETÓRICA | Respecto a lo que será el discurso hacia octubre, la Presidenta del FA dijo que “en la misma noche de la proclamación Yamandú Orsi salió con un discurso vinculado a la apertura, di8jo que hay lugar para todos, que hay espacio para sumar. Ahí nos marca una línea de buscar construir con todas y con todos y buscar construir para que el gobierno sea para todos los uruguayos”.

En tiempos en que la sociedad uruguaya está sacudida por hechos de corrupción, Barrios dijo que el FA apuntará “a destacar que no todos los políticos son iguales, que no se puede seguir con esta cosa que nos lleva a que metan a todos en la misma bolsa, que lleva al descreimiento en la política, al desinterés, a procesos como los que están pasando en otros países con el arribo de las extremas derechas al gobierno”.

“La gente toma esos rumbos porque piensa que quienes están en política están todos para solucionar sus problemas y no los problemas de la gente. Ahí el FA tiene un diferencial. Ha habido líderes del FA que han sido muy claros; Mujica cuando estuvo en San José lo dijo, que las personas que están en política no tienen que estar para solucionar sus problemas, sino que tiene que tener una vocación de servicio. Esto que pasó en Artigas rompe los ojos y desilusiona”, opinó Marcela Barrios.

SAN JOSÉ | La Presidenta de la Departamental del FA no rehuyó a hablar de la campaña hacia las departamentales de 2025. Comenzó diciendo que carece de importancia su opinión respecto a cuándo se deben decidir las candidaturas. “Lo que lo que importa es acompañar el proceso posible y el proceso posible es que el FA tiene el objetivo de llegar al gobierno en octubre y que nada de eso nos puede desviar de ese objetivo y de trabajar para ese objetivo”.

“Nosotros tenemos de un plan de acción votado que establece primero el plan de gobierno y luego las candidaturas, pero ese plan no establece plazos o sea que nosotros podemos apurar los plazos para resolverlo ahora o no, en función de cómo sean los tiempos de la fuerza política”, agregó la dirigente partidaria.

“La idea es que lo que se haga sea en unidad, haciendo la síntesis para que la mayoría estén convencidos y no forzar a algo que nos lleve a rupturas como se ha hecho en otros procesos. En eso de lo deseable y lo posible, que se haga lo que sea pero de forma unitaria, que nos deje contentos a todos”, dijo Barrios.

Agregó luego que “si la síntesis lleva un poco más de tiempo pero el resultado es que se encuentra alguien que representa a todas las sensibilidades, mejor. Si hay que esperar, se espera, lo que importa es que la gente esté convencida, que no haya quienes queden molestos con el proceso”.

Dijo además que en particular ella visualiza a “varios compañeros y compañeras con la capacidad de poder llevar adelante una gestión departamental en caso que nos toque, que tienen cierto conocimiento porque han desarrollado papeles destacados en lugares que les ha tocado estar”.

“No tengo claro si lo mejor es uno o múltiple, lo mejor es la síntesis que se pueda hacer. Si se encuentra un compañero o compañera que genere unidad, capaz que lo mejor es ir con uno; ahora si hay, sensibilidades diferentes, que haya más de uno. No me parece que tenga que haber una receta, sino que el FA debe construir sus propias recetas”, opinó Barrios, que agregó de inmediato que “nosotros queremos ser una alternativa de gobierno en San José, pero con nuestras formas y métodos, no queremos replicar lo que a otros partidos les pueda haber dado resultado”.

Consultada en concreto respecto a si ella podría ser una posible candidata, Barrios dijo que “no es la idea. Lo mejor para el proceso es que yo lo siga acompañando desde el lugar en el que estoy”.

Por Javier Perdomo.