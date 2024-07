Luis y Fabio Reyes concurren a Comisión Investigadora de Diputados sobre gestión de AFE; demandaron a Leretté

En la jornada de este martes en la mañana, el ex concejal frenteamplista de Libertad y empresario de la construcción Fabio Reyes, concurrirá junto a su padre Luis Reyes, también vinculado a la actividad política, a la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en AFE durante el tercer gobierno del Frente Amplio para presentar sus descargos ante los diputados que participan de la referida comisión. Días antes, Reyes presentó una denuncia por difamación e injurias por declaraciones realizadas por el diputado nacionalista Alfonso Lereté en un programa de televisión.

El diputado Leretté fue Director por la oposición durante el anterior período de gobierno en la empresa estatal AFE y fue en esa época que comenzó a realizar denuncias sobre el trabajo realizado por la empresa de Reyes en una licitación que había ganado en el ente ferroviario. Se trataba de un llamado y ejecución de obras para la construcción de un Centro de Control en Nueva Terminal, que comenzara a construirse en 2016 y fuera culminada en 2017.

Ya en el presente período, electo representante por Canelones, Lereté continuó cuestionando la administración frenteamplista en AFE –entre esos cuestionamientos está la obra realizada por la empresa de Reyes-, y así fue que logró la conformación de una investigadora, con apoyo de los diputados de la coalición de gobierno y la oposición del FA.

En todo este tiempo el Diputado ha difundido sus denuncias en distintos medios de información y en base a lo dicho en uno de ellos es que Fabio Reyes realizó una denuncia en la seccional 6ª de policía de Montevideo ante lo dicho por el legislador en el programa “Desayunos Informales” de Canal 12, emitido en abril de este año sobre el tema AFE durante la gestión del Frente Amplio.

LA DENUNCIA | Según lo publicado por el semanario Caras y Caretas, la denuncia por difamación e injurias contra Lereté, realizada por Reyes expresa que «el día 4 de abril en el programa Desayunos Informales del canal 12, estuvo como invitado el señor Juan Lereté quien es diputado del Partido Nacional y este mencionó presuntas irregularidades en obras de AFE (Terminal Gral. Artigas), asimismo se replicaron estas imágenes en Tik Tok y me fueron enviadas por Whatsapp”.

“El señor Lereté menciona mi nombre y apellido, refiriéndose a mi empresa, que se encargó de una obra de refacción para AFE. Habla de irregularidades que no existieron, como por ejemplo obras en hormigón que se habrían hecho en yeso, que según el pliego se presupuestaron en yeso. Además, al ser preguntado por los entrevistadores, si se configuraba una estafa, dijo que sí. Da a entender hechos de corrupción por amistades y afinidades políticas”, agrega.

Reyes argumenta que los dichos de Lereté impactaron en su familia y en su negocio: “Lo que más me preocupó es que al llegar a casa mi hija menor me pregunta, muy preocupada, sobre qué había hecho yo, porque se estaba difundiendo todo eso. Estas afirmaciones de Lereté dañaron mi imagen y me generaron daños y perjuicios. Primero porque se generó un manto de duda enorme, yo vivo en una ciudad pequeña y la gente se conoce. Además tenía dos contratos casi cerrados con mi empresa y a los dos días cayeron los dos, proyectos que venían siendo trabajados desde hacía tiempo y por allegados me enteré que se debía el escándalo mediático que generaron las declaraciones de Lereté”.

EXPECTATIVA | La denuncia fue presentada además ante la fiscal Brenda Puppo repitiendo los mismos términos, pero agrega algunos detalles que el denunciante entiende relevantes. Lereté habría afirmado que el denunciante “estafó al ente” cuando integraba “la banda de la 711”, en alusión a uno de los directores de AFE durante el gobierno frenteamplista (el hoy diputado Felipe Carballo), que pertenecía a ese sector.

En diálogo con La Semana, Luis Reyes comentó que fueron citados a la sesión de la comisión y que irán con el objetivo de limpiar el nombre de su empresa a partir de las denuncias realizadas por el Diputado, que entienden, son falsas.

Por Javier Perdomo.