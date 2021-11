Lucía Topolansky: «el gobierno tiene una política exterior errática»

En el marco de la campaña hacia las elecciones internas del próximo 5 de diciembre, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP-FA), Lucía Topolansky realizó una recorrida por el departamento de San José. Su primera parada fue en Libertad, donde sobre las 16 horas se reunió con un grupo de adherentes a su grupo y al FA en general para hablar del momento político del país.

La Senadora comenzó diciendo que en la interna del FA culmina una larga etapa. “Tuvimos que hacer un congreso que precede a estas elecciones en pandemia. Nunca nos había pasado eso de tener que hacer reuniones por zoom. En esa circunstancia se pudo subir esa cuesta, se pudo trabajar, los compañeros discutieron en todo el territorio nacional. Se hizo el Congreso y ahora serán las elecciones. Del resultado de esa elección saldrá el o la Presidente del Frente para esta etapa que empieza”, dijo Topolansky.

Continuó diciendo que se puede decir que con la elección “cerramos una etapa; tuvimos 15 años de gobierno, perdimos las elecciones, hicimos ese largo proceso de mirarnos a nosotros mismos y ahora tras las elecciones termina una etapa”.

“En esta elección -prosiguió Topolansky-, el sector 609 acompaña al candidato Fernando Pereira. Nosotros lo elegimos porque es un compañero con mucha experiencia política, muy componedor. El FA es un partido político, que es unidad en la diversidad y la diversidad es su gran fortaleza, pero saber conducir la diversidad no es para cualquiera. Es algo difícil y Fernando tiene esa habilidad porque en el movimiento sindical la tuvo que adquirir. Es un hombre que escucha, lo que tiene un valor enorme, que sabe cambiar de opinión, es un hombre de diálogo, es un buen polemista. Creo que va a ser un buen timonel para la próxima etapa en la que hay que recomponer filas”.

Para la ex Vicepresidente de la República, pasada la elección interna, el FA tiene que “conversar con todos los vecinos, con toda la sociedad. Con los que en algún momento estuvieron y por alguna razón se apartaron y con los que siempre pensamos que pueden estar en nuestras filas, porque nosotros creemos que nuestras filas están abiertas y hay gente que debería estar en ellas y ese es el trabajo. Tenemos tres años por delante”.

Para la Senadora el trabajo de la izquierda pasa por varios frentes. “Tenemos un trabajo parlamentario de oposición, más bien de control. Hemos hecho casi 40 proyectos de ley pero no han sido aprobados, pero esas son las reglas de juego. Tenemos algunos compañeros en organismos públicos y esos compañeros tienen que estar atentos al desarrollo de esos organismos. Eso es en lo institucional, pero después tenemos una enorme militancia desparramada en el territorio que tiene que tejer en lo social, en lo político, en lo sindical, en lo barrial. Es una enorme tarea y nosotros nos vamos a concentrar ahí”, dijo Topolansky.

LA LUC | Luego se refirió al capítulo de la Ley de Urgente Consideración (LUC): “es curioso lo que pasó y hay que enmarcarlo en algo que sorprendió a los uruguayos y al mundo. En medio de ese silencio que se instaló por la pandemia, en Uruguay se reglamentó el artículo 38 de la Constitución por el cual no se podían hacer reuniones de ningún tipo. Eso no fue para evitar que se hicieran algunos bailesitos, que se siguieron haciendo. Lo que estuvo totalmente ausente fue la reunión política, sindical y social, la comisión fomento de una escuela, el sindicato, una reunión política. Se instaló ese silencio opresor y en el medio de ese silencio se aprobó la ley de presupuesto, una ley de recorte muy dura y luego vino la LUC, con todo lo negativo que ella tiene”, narró Topolansky.

La Senadora negó que el referéndum que habrá en 2022 sea “una elección de medio tiempo, en Uruguay no existe eso; acá el Presidente y el Parlamento serán los mismos antes y después del referéndum. Tampoco es un misil que va a la línea de flotación del programa del gobierno, porque si estos 135 artículos que nosotros cuestionamos son todo el programa de gobierno, entonces era un programa de gobierno muy pobre”.

Consideró luego que “debido a la complejidad de lo que se debate, vamos a tener que venir muchas veces, para explicarle bien a los vecinos, para que decidan sabiendo. Esa es la tarea que estamos llevando en conjunto con la elección interna”.

Desdramatizó el resultado que pueda tener esa instancia. “El referéndum no tiene más drama que sacar los peores 135 artículos de la LUC y la vida sigue. Esa es nuestra tarea, pero también el año que viene habrá rendición de cuentas, está por aprobarse la ley de medios que tiene una cantidad de cosas complicadas”, dijo.

ERRÁTICOS | Respecto al rumbo que lleva el gobierno, Lucía Topolansky mostró preocupación por la política exterior del gobierno. “A nosotros nos parece un poco errática la política exterior que estamos llevando”, dijo y mencionó su preocupación por la negociación de un posible tratado de libre comercio con China.

“Nosotros le exportamos a China 2000 millones de dólares por año y a Argentina 400 y algo, pero a China son unas 10 o 12 empresas las que exportan; mueven la aguja, porque manejan un volumen importante y dan un poco de trabajo, pero lo que se exporta a Argentina, que a veces tienen valor agregado, es de Pymes y dan mucha cantidad de empleo. Estamos en esa discusión de Mercosur sí o no. No saben cómo avanzar con el TLC, el Canciller no fue claro cuando concurrió al Parlamento y ahora además, a un pacto que hay entre Argentina y Brasil -al que también adhirió Paraguay-, le decimos no me gusta. Qué nos va a pasar no sé, yo estoy preocupada por la política exterior”.

Alertó sobre la posibilidad de quedar fuera del Mercosur, porque se dificultarían las exportaciones. “El mundo es muy generoso para algunas cosas, pero para comprar es muy proteccionista; si no hubiera tanto proteccionismo, no habría TLC’s, el comercio sería libre. Hay miles de TLC porque el mundo es proteccionista”, comentó.

Mostró su preocupación porque “todavía tenemos mucha gente comiendo en ollas populares y hay mucha desocupación”, pero además, comentó, “las grandes inversiones que se están haciendo, son todas las que el FA le heredó al gobierno actual; UPM, ferrocarril central, las obras en el puerto”.

“Este negocio interesante que se está haciendo ahora de venta de electricidad es gracias a que el FA trabajó, hizo la transformación de la matriz energética. Ya una sequía no es un drama para Uruguay como lo era antes y además tenemos excedente y le estamos vendiendo porque estamos interconectados. Es decir esa ganancia que tiene UTE es gracias a la plataforma que le dejó el Frente, como el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), ayudó en la pandemia y la fibra óptica y el Plan Ceibal, ayudaron en la pandemia. Hay que contar toda la película”, dijo Lucía Topolansky, quien después de hablar con los medios, prosiguió hablando largo rato con los vecinos que se acercaron al Vinelli.

Por Javier Perdomo.