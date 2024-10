Lucía Etcheverry y los planes de vivienda en un eventual gobierno del Frente Amplio

A pocas horas de la realización de la audiencia pública por el Proyecto Neptuno, la diputada y nuevamente candidata a la Diputación por el MPP Lucía Etcheverry estuvo acompañando a militantes de la 95609 que distribuían listas en el cruce de la nueva avenida con 25 de Agosto.

La legisladora dialogó con los medios locales, diciendo que la campaña la está viendo “con mucha esperanza porque hoy el Frente Amplio y en particular Yamandú y Carolina están expresando las soluciones a los problemas que la gente está expresando todos estos años, con medidas para cambiar los temas más acuciantes, pero también con medidas a largo plazo para cambiar el país. La perspectiva no es gobernar cinco años sino establecer un nuevo ciclo de crecimiento del país, que no quede nadie atrás, que la gurisada joven tenga expectativas, que haya trabajo, que los gurises puedan ir a la escuela y que además crezca la economía”.

Etcheverry hizo referencia a lo que sería la audiencia pública horas después, opinó que lo mejor sería esperar para tomar las definiciones sobre el futuro del proyecto, pero aclaró que en caso en que se siga avanzando y el FA llegue al gobierno, el FA dará las garantías, está claro que “respeta las reglas de juego, lo que sí va a generar son las condiciones para que se respeten las reglas de juego y eso implica escuchar a la comunidad”.

“Hay que dar más garantías y eso implica dar respuestas que no se pueden dar en dos horas”, dijo sobre la audiencia (que duró un poco más), y añadió luego que esperaba que sirviera y abogó porque los tiempos en que se decida si se hace o no, “sean los que necesita el país para encarar una obra tan grande y no los tiempos de un partido en elecciones”.

VIVIENDA | Lucía Etcheverry fue consultada sobre los planes de vivienda que plantea el Frente Amplio para el caso de ser gobierno. Etcheverry fue Directora Nacional de Vivienda durante el último gobierno del FA y seguramente tenga alguna responsabilidad en el área en el futuro gobierno.

“Queremos construir viviendas para que la gente las habite, no queremos viviendas vacías, que sean rentas de valor, queremos que definitivamente la gente acceda a esas viviendas”, dijo Etcheverry, que añadió que “hay que respaldar a las familias, a las personas que están pagando el alquiler con un montón de sacrificio y que no tienen ahorro previo”.

Entiende la legisladora que “hay que poner al sistema público de vivienda, particularmente al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), a que resuelva con un fondo de garantía, con subsidio al capital o con subsidio a la cuota para que esas familias definitivamente accedan a su vivienda”.

Continuó diciendo que “queremos que los jóvenes tengan viviendas, que es una población muy cascoteada en este tema. Para eso hay dos líneas inmediatas, una que es fortalecer el desarrollo del conocimiento y el crecimiento que ha tenido la UDELAR como la UTEC en el interior del país, que la gurisada se pueda quedar en su departamento o si se traslada, que su familia no tenga problemas a nivel económico, porque sabe que tendrá un apoyo para el alquiler social o para una residencia estudiantil con todas las condiciones”.

Anunció que se va “a generar un alquiler social, es decir con producción de vivienda pública, con precios protegidos”.

Consultado sobre el papel del cooperativismo en el programa del FA, dijo Etcheverry que “el cooperativismo es una seña de identidad del Uruguay y ha sido un modelo en la producción social de la vivienda. Cuando gobernó el FA fue cuando tuvo un crecimiento exponencial. Ahora, entendemos que hay que seguir respaldando al cooperativismo y eso implica recuperar lo que se perdió en estos años, antes eran dos sorteos por año que se hacían, se otorgaban más de 2500 préstamos y ahora es uno solo y hay cooperativas que llevan dos años esperando para escriturar”.

VIVIENDA POPULAR | Consideró la dirigente del FA que “no hay que cerrar opciones, la gente tiene que tener un abanico de soluciones en virtud de lo que tiene para aportar o lo que necesita, para ello, el Estado tiene que estar presente y hay que poner recursos”.

Consultada sobre lo que fuera el Plan Nacional de Vivienda Popular que impulsó la Unidad Popular en el período pasado y si podría tener viabilidad en un futuro, dijo Lucía Etcheverry que “en aquel momento no había condiciones para implementarlo, desde el punto de vista jurídico y presupuestal, lo cierto es que nunca hay que decir que no, hasta que no se analice”.

“Las propuestas que vengan, bienvenidas sean, pero no es cuestión de prometer, es cuestión de ver qué cosas son factibles de construir”, dijo por último.

Por Javier Perdomo.