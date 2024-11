Los reelectos senadores Sergio Botana y Carlos Daniel Camy en recorrida por San José de cara al 24

Sobre el mediodía de este lunes estuvieron en el comité de la lista 40 del Partido Nacional, los reelectos senadores Carlos Daniel Camy y Sergio Botana, recorriendo el país en el marco de la campaña hacia la segunda vuelta electoral del próximo 24 de noviembre.

Fue el senador Botana el que dialogó con los medios libertenses. Primeramente evaluó la votación del sector que integran junto al maragato Camy, diciendo que “el país necesitaba wilsonismo e impulsar la propuesta del interior. Necesitábamos el wilsonismo desde el punto de vista conceptual, las raíces culturales, la descentralización, subsidiar el trabajo y la producción para no tener que subsidiar la pobreza”.

“Los hechos nos dieron la razón de hacer alianza con el grupo de Jorge Larrañaga y la 40 de Montevideo. Tener la mejor votación del partido es buena cosa y es todo un mensaje”, añadió el Senador reelecto.

Consultado sobre las declaraciones del ex presidente José Mujica referente a que había leído el programa de la coalición de gobierno y que en él no había encontrado referencias al agro, Sergio Botana dijo que “se habrá comido algún capítulo, hubo buena producción en materia agropecuaria, hubo una producción que abarcó a todos los sectores y vimos que el FA copió una cosa muy buena de nuestro programa que es toda la parte vinculada al riego o sea que si él no lo leyó, alguien lo hizo. Eso es algo que nos dejó muy contento”.

ACUERDOS | En opinión de Botana “va a ser buena cosa que el país tenga coincidencia en un tema clave como el del riego; tenemos que aumentar la inversión para tener disponibilidad de agua. Nosotros compramos todos los predios para Casupá y se bajó el costo de la energía del riego y hay que bajarlo más”.

Consideró luego que “deberíamos de tener coincidencia en un tema que es moral: el Uruguay no puede tener uno de cada 10 ciudadanos que sea pobre. Es una cuestión estructural. Tenemos que mejorar mismo, que es, para empezar estudiar bien los números porque hay algunas cosas que están mal medidas, pero además tenemos que hacer vivienda social de calidad, bajar los costos de la alimentación, asegurarnos que la gente reciba lo que necesita y no lo que el Estado cree que necesita”.

“Ahí tenemos que trabajar”, añadió Botana, que comentó que “este es un tema moral, tenemos que resolverlo todos los uruguayos, gobierne quien gobierne. En eso tendríamos que tener capacidad de acuerdo. Este es un tema moral, tenemos que resolverlo todos los uruguayos, gobierne quien gobierne. En eso tendríamos que tener capacidad”.

“En otro de los temas que tendríamos que ponernos de acuerdo es en que es demencial no tener tratados de libre comercio con Estados Unidos o China, porque pagamos cientos de millones de dólares para que nuestros productos entren a esos mercados”, dijo el legislador de la coalición.

Respecto a la campaña hacia el ballotage, dijo que la veía “bien, porque hay una propuesta que es la de este lado y la otra la hemos tenido que sacar a tirabuzones”.

En cuanto a la coalición multicolor dijo Botana que “en esta primera vuelta, cada vez que estuvimos en un comité, que lo hablamos, la gente cuando fue a votar, todos sabíamos que si no ganaba el partido de nosotros, íbamos a votar a otro partido de la coalición”.

COALICIÓN | “Es un hecho natural, es más, lo que si no nos puede pasar es que de nuevo teniendo mayoría, teniendo más votos nosotros en la previa, estemos en minoría en una de las cámaras. Eso no puede pasar. Tenemos que votar en un lema único. Ahora hay que hacer el partido de la libertad. Ese tiene que ser nuestro partido”, dijo por último el senador Sergio Botana.

Por Javier Perdomo.