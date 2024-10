La Vertiente Artiguista, su apuesta por Edgardo Ortuño al Senado y el acuerdo con El Abrazo

A partir de un acuerdo a nivel nacional con El Abrazo, el sector de la doctora Cristina Lustemberg, la Vertiente Artiguista relega el primer lugar al Senado para que lo ocupe la profesional, que en el segundo lugar a la Cámara Alta tiene a Edgardo Ortuño, el principal referente del sector que liderara desde su fundación Mariano Arana.

Dialogando sobre ese acuerdo con El Abrazo fue que se inició la charla que Ortuño mantuvo con La Semana, en la recorrida de prensa que hizo el jueves 26 por San José (pensaba realizar una presentación en Playa Pascual, pero la disputa del partido de Peñarol hizo que se decidiera suspenderla). “La 77 va a aportar los votos decisivos para el triunfo en octubre con mayoría parlamentaria y si podemos definir la elección en primera vuelta, mejor”, comenzó diciendo Ortuño.

Agregó que “estamos presentando una lista al Senado que aporta diversidad y renovación para enriquecer la propuesta de nuestra fuerza política. Queremos aportar a mejorar la participación política de las mujeres con una lista encabezada por una compañera de prestigio como es Cristina Lustemberg. Somos la única lista histórica del FA encabezada por una mujer”. También hizo mención Ortuño a la figura de Daniel Blanco, que dijo es “presente y futuro para la política de San José”.

Recordando las figuras del sector como el fallecido Arana o los aún activos Enrique Rubio y José Bayardi, dijo que “la Vertiente se plantea continuidad y renovación para afrontar un nuevo ciclo de gobiernos progresistas, que esperamos comience el 1º de marzo de 2025”.

Entiende el ex Subsecretario de Industria y ex Director de OSE por la oposición, que “con El Abrazo aportamos a la diversidad, no sólo por lo que representamos con Cristina, sino también pensando en la diversidad interna del FA, que es su riqueza. La unidad en la diversidad de un FA que tenga equilibrios políticos, que tenga diferentes perfiles y de esa forma construya los mejores equipos para gobernar el país”.

“La 77 históricamente ha contribuido al FA con cuadros políticos, técnicos y técnicas en distintas responsabilidades de gobierno. Estamos en condiciones de seguirlo haciendo y transformarnos en uno de los pilares del gobierno de Yamandú, además de impulsar una agenda de prioridades en lo programático, que pasa por la atención de los problemas sociales, la generación de empleo en un proyecto económico de crecimiento y de mejora de los ingresos, apostando además a la cultura”, enumeró el candidato al Senado.

PLANTA POTABILIZADORA | Como ex Director de OSE es inevitable consultarle sobre el proyecto Neptuno. Comenzó diciendo Ortuño que “lo bueno del proceso es que ha tomado estado público y centralidad la importancia del agua, no sólo por el proyecto Neptuno, sino también por la sequía que tuvimos, que nos muestra que tenemos que resolver y asegurar el abastecimiento de agua potable y hacer obras, fortaleciendo a la empresa pública y con participación en el proceso de concientización y debate que lleva adelante la sociedad civil y la academia”.

“Organizaciones ambientalistas, técnicos, profesionales de distintas facultades de la UDELAR han señalado sus críticas al modelo y diseño de este proyecto. Nosotros denunciamos en el Directorio de OSE sus debilidades, sus contradicciones y la necesidad de cambios desde el día 1, cuando el gobierno decidió dejar el proyecto Casupá”, dijo Ortuño, que consideró que “hay un empecinamiento irracional en impulsar este modelo de gestión y este proyecto”.

“El FA acaba de comprometer en Colonia que va a realizar la represa de Casupá y sentimos que a esta altura del proceso es de sentido común, bajar la pelota en relación a Arazatí, hacer un alto en el camino, esperar las acciones de la Justicia y con un nuevo gobierno, en el marco del programa que respalde la ciudadanía, resolver el destino de estas obras de infraestructura”, opinó el ex Director de OSE.

AMBIENTALISMO | Consultado sobre lo que fue el alejamiento que tuvo la izquierda de los movimientos ambientalistas mientras fue gobierno, Edgardo Ortuño entiende que a futuro “tiene que haber un acercamiento desde los dos lados. El proyecto nacional que impulsamos es un proyecto de desarrollo sustentable. A diferencia de lo que plantean otros partidos, el compromiso con los recursos naturales y el ambiente es parte de una concepción de un país y un mundo más justo que tiene la izquierda, por lo tanto lo natural es que las preocupaciones ambientales se expresen dentro del FA. De lo contrario ya vimos el resultado; se dividen votos y gana un proyecto de derecha, conservador, que no toma en cuenta la agenda ambiental”.

Es por eso que entiende que “hay que acercar al FA a las organizaciones ambientalistas y a éstas al FA, porque el único proyecto alternativo y sostenible al capitalismo de explotación irracional de los recursos naturales está en la izquierda”.

“Yo considero al ambientalismo, al igual que al feminismo, como al combate contra el racismo, la agenda de diversidad sexual como movimientos progresistas y de izquierda”, por eso “hay que hacer un acercamiento de ambas partes y sin falsas dicotomías, porque la inversión y el cuidado del ambiente son compatibles si hay voluntad política”, dijo Edgardo Ortuño.

Por Javier Perdomo.