La senadora Sandra Lazo (MPP-FA), y una recorrida por San José en clave de campaña electoral

En la jornada del viernes 16, en el marco de una gira por todo el departamento de San José, estuvo en Libertad la senadora frenteamplista Sandra Lazo (MPP), quien un día antes había tenido una activa participación en la interpelación a las autoridades del MIDES. Lazo abordó ése y otros temas, en su contacto con la prensa libertense, antes de seguir hacia Ciudad del Plata, donde se realizó un acto con ella como figura central.

La Senadora comenzó haciendo referencia al optimismo que encuentra en la militancia frenteamplista en todas las recorridas que ha hecho luego de junio. En su opinión, esto responde a que “hubo una muy buena votación en las elecciones internas, creo que superó nuestras propias expectativas, porque participó más gente de la que esperábamos que participara. Nos habíamos fijado una meta ambiciosa, que eran los 400 mil votos, se superaron y me parece que ese es un buen motivo para agradecer a los militantes” en las recorridas que hacen junto a los legisladores departamentales del MPP, que en el caso de San José se trata. Comentó que estas giras sirven también para “presentar la fórmula en los diferentes lugares”.

El MPP tuvo una votación muy grande dentro del Frente Amplio en las internas, así como ha ocurrido en todas las elecciones desde 2004. Consultada Lazo sobre cómo se hace para que eso no se transforme en un problema en la interna de la izquierda, dijo que “con mucho cuidado, con mucho compromiso, con mucha unidad; yo hago el mismo análisis, si bien estoy contenta porque hubo un muy buen respaldo y eso significa respaldo no sólo al candidato, sino también a quienes tenemos responsabilidades ya sea a nivel parlamentario o de las departamentales. Eso siempre es bueno”.

Entiende Lazo que hay que tener “la unidad suficiente para saber que no son buenas las aplanadoras y no queremos convertirnos en eso. Tengo muy claro que el FA es la herramienta y dentro de esa herramienta, también tuvimos un muy buen candidato que trascendió la frontera de lo sectorial. También está la figura de José Mujica, que no podemos dejar de nombrar, que continúa siendo referencia a nivel mundial. La herramienta es el FA, sin el FA no hay nada”.

INFANCIA | Respecto a las prioridades para un eventual gobierno del FA, dijo Sandra Lazo que “una prioridad que ha sido manejada por la fórmula Orsi-Cosse, es el blindaje a la infancia, que fue un poco a los que nos comprometió ayer (por el jueves 15), en la interpelación”.

Hay que ver “cómo blindamos a una infancia que en estos años, a pesar del crecimiento que tuvo la economía de nuestro país, tenemos una infancia que se fue quedando en la pobreza. Eso nos preocupa. Eso tiene que comprometernos a todos. Nos preocupa que no se haya logrado aún la votación en el Senado de un proyecto de ley presentado por la diputada Cristina Lustemberg, ya aprobado en Diputados, para la infancia, que no genera ningún tipo de nueva erogación económica, sino que rediseña la política pública en un gabinete que atienda a la infancia”.

Respecto a lo que le dejó la interpelación a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), cuyo titular Alejandro Sciarra casi no habló, sino que le cedió siempre la palabra al presidente del INAU Guillermo Fosatti, Lazo dijo que es “un sabor amargo, porque cuando definimos esta instancia parlamentaria, es porque entendemos que hay responsabilidades políticas y estas responsabilidades tenían que tener sus consecuencias políticas, sino hubiéramos ido por otro camino”.

“Entendimos que el tema era de tal gravedad que lo podemos identificar con lo que fue el extremo más fuerte, que es la muerte de una gurisa luego de dar a luz en Rivera, pero también son no menos graves otras situaciones como es la captación en San José de Mayo de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos vinculados al narcotráfico y la prostitución”, dijo la Senadora, en relación a denuncias realizadas durante la sesión parlamentaria.

Prosiguió diciendo la Senadora que su intervención en la interpelación “fue basándonos en una premisa, que era que cuanto más alejado se toman las decisiones, que es en la capital del país, mayor es el grado de vulnerabilidad que existe, que termina con casos de explotación, de vulneración, con hacinamiento o en el peor de los casos, la muerte”. Lazó mostró sorpresa porque “la interpelación era al Ministro, pero no le escuchamos la voz”.

Consultada sobre cómo podía esperar que surgieran consecuencias cuando el Ministro tenía el respaldo de toda la coalición, dijo Lazo que le constaba que “la sensibilidad de muchos de los legisladores departamentales que no pertenecen al FA iba a ser más fuerte que preservar la funcionalidad política, de quienes están al frente del INAU. Me equivoqué, prefirieron blindar a los responsables políticos que le son funcionales políticamente en un año electoral y no blindar a quienes tuvieron que blindar que es la infancia”.

HONESTIDAD | Respecto a si la apelación a la honestidad va a jugar un papel importante en la fórmula del FA, dijo Sandra Lazo que “debería ser clave en la vida de todo ciudadano la honestidad. Me parece que además hemos vivido durante estos cinco años, muchos procesos que tenían que ver con situaciones que terminaron con renuncias en los diferentes estamentos del Estado, con otras que ni siquiera eran renuncias, sino que se cambiaban de cargo. Todos los uruguayos deberíamos aspirar a que nos gobiernen con honestidad”.

En cuanto al plebiscito sobre la seguridad social y la libertad de acción para todos los grupos y votantes que definió la Mesa Política del Frente Amplio, Lazo hizo alusión a la crítica de que la central sindical, que promueve el plebiscito, y el FA son una misma cosa. “Aquellos que nos criticaban cuando decían que éramos el FA-PIT, acá quedó bien claro, los trabajadores y trabajadoras del país, tienen independencia de clase y eso hace que sea una central de trabajadores ejemplo a nivel de Latinoamérica, porque toma sus propias decisiones”.

“Yo no firmé, no voy a votarlo, pero hay compañeros y compañeras que están haciendo campaña y eso no nos divide”, dijo la Senadora del MPP.

¿BLANCA SENADORA? | El mismo jueves comenzó a manejarse información referida a cuál sería el destino de la ahora ex periodista Blanca Rodríguez. Según publicó el director de Búsqueda Andrés Danza, Blanca sería candidata al Senado por la 609. Si bien cualquier anuncio de ese tenor se haría en Montevideo y no por parte de Lazo, la consulta había que hacerla.

“De verdad no lo sé, pero sería una gran alegría; toda aquella persona que sume y eleve el nivel de lo que sucede dentro del Parlamento me suma mucho. En el caso de Blanca, además de ser una excelente persona, con un gran don de gente, es una persona que tiene una forma de dialogar que está en consonancia con lo que pienso que debe ser la actuación parlamentaria, que es tratar de buscar consensos. Si mañana me tocara trabajar en cualquier ámbito de la vida con Blanca Rodríguez, sería una alegría tremenda”, dijo la senadora Sandra Lazo, que comentó que el armado de la 609 y las posiciones que ocuparán cada uno de los actuales legisladores, se definirá la próxima semana.

Por Javier Perdomo.